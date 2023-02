Digitale Poster schaffen Aufmerksamkeit auf engstem Raum

Smart Canvas Signboards

Gewerberaum ist knapp und teuer. Insbesondere dann, wenn eine Vielzahl von wechselnden Angeboten am Point-of-Sale übermittelt werden soll. Das betrifft die Post-Filiale ebenso wie das Reisebüro oder beliebige andere Geschäfte oder Agenturen. Aus gutem Grund werden die klassischen Poster und handgeschriebenen Plakate zunehmend durch digitale Displays ersetzt. Sie weisen allerdings erhebliche Unterschiede im Hinblick auf die Kosten und Flexibilität auf. Neben einer guten Anzeigequalität kommt es für den Betreiber darauf an, die Inhalte schnell und flexibel einspeisen zu können. Mit den Smart Canvas Signboards stellt digitalSIGNAGE.de neue LCD-Poster vor, die als All-In-One-Lösung angeboten werden.

Insbesondere zwei Entwicklungen haben den Einsatz digitaler Displays anstatt von Plakaten oder Kreidetafeln im Retail drastisch erhöht: Sie sind erschwinglich geworden und lassen sich flexibel anbringen oder aufstellen, ohne viel Platz oder Installationsaufwand zu erfordern. Nur müssen sie auch kontinuierlich mit aktuellen Inhalten gefüttert werden. Neben Robustheit, Preis und Anzeigequalität spielt deshalb die komfortable und flexible Einstellung der Angebote eine entscheidende Rolle bei der Produktauswahl.

Das Smart Canvas Signboard Cloud 26,5 von digitalSIGNAGE.de ist für den Einsatz in Innenräumen und hellen Umgebungen optimiert. Mit einer Tiefe von unter 40 Millimetern lässt es sich problemlos sowohl in Schaufenstern als auch in engen Räumen einsetzen – aufgestellt, an der Wand befestigt oder von der Decke hängend. Es verfügt über eine ultrahohe Auflösung von 1920×1920 Pixeln und bietet damit eine Darstellungsqualität wie gedruckte Poster. Die eingesetzte Panel-Technologie garantiert eine störungsfreie Sicht aus allen Blickwinkeln.

Um neue Inhalte hochzuladen, wird das All-in-One-Signboard über das integrierte WiFi-Modul einfach mit dem Netzwerk und dem Internet verbunden. Für die Gestaltung der Angebote, die Überwachung und Steuerung der Displays stellt digitalSIGNAGE.de mit DS-Channel ein eigenes CRM-System zur Verfügung, das aus der Cloud in deutschen Rechenzentren bereitgestellt wird. Als Plug-and-Play-System konzipiert, garantiert die Hardware in Verbindung mit DS-Channel eine sofortige Einsatzbereitschaft sowie eine komfortable und flexible Aktualisierung des Contents. Die Nutzung von DS-Channel-Cloud ist für die ersten drei Jahre kostenfrei.

„Egal ob in einem Reisebüro, in einem Bekleidungs- oder Kosmetikgeschäft oder in beliebigen Dienstleistungsumgebungen: Es kommt heute darauf an, auch täglich wechselnde Angebote schnell und komfortabel zu vermitteln“, erklärt Dipl.-Kfm. Björn Christiansen, Geschäftsführer von digitalSIGNAGE.de. „Die Zeiten der Kreidetafeln oder angepinnter Poster gehören vor allem deshalb der Vergangenheit an, weil es heute einfach geworden ist, attraktive Inhalte auf digitale Displays hochzuladen. Sie erzeugen zudem eine deutlich höhere Aufmerksamkeit, um den knappen Raum optimal zu nutzen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

digitalsignage.de

Herr Björn Christiansen

Winterhuder Weg 78a

22085 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 180241080

web ..: http://www.digitalsignage.de

email : info@digitalsignage.de

Die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH ist der anerkannte Pionier auf dem europäischen Digital-Signage-Markt. Das Unternehmen vertreibt innovative Digital-Signage-Mediaplayer und integrierte Displays für kommerzielle Anwendungen. Durch starke Fokussierung auf Partnerschaften hat die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH mit einer großen Bandbreite von Geräten auf vertikalen Märkten ein europaweit agierendes Ecosystem aufgebaut. Dazu zählt auch die Bereitstellung eines versierten und europaweit verfügbaren Kundendienstes.

Das Unternehmen ermöglicht den audiovisuellen Transport von informellen oder unterhaltenden Inhalten mit dem Ziel, Benutzer anzuziehen und eine nachhaltige Wirkung zu erzeugen. Hochmoderne Technologien helfen dabei, neue Einsatzbereiche für kommerzielle Services zu besetzen. Eine Retail-Suite unterstützt Integratoren bei der Entwicklung des perfekten Umfeldes für die Nutzer. Die Produkte des Unternehmens sind europaweit tausendfach installiert und bewährt.



Pressekontakt:

Belogo / New Technology Commuication

Herr Uwe Scholz

Albrechtstr. 11

12167 Berlin

fon ..: 0172 3988114

web ..: http://www.belogo.de

email : uscholz@belogo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

