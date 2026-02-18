  • Digitale Transformation ohne Blindflug, dank haptischer Datenerfassung mit TimeSpin.

    Ohne valide Daten bleibt die KI-Transformation ein Blindflug – warum Unternehmen neue Formen der Datenerfassung brauchen

    BildOhne Datenerfassung bleibt die digitale Transformation ein Blindflug.

    Warum Unternehmen neue Formen der Datenerfassung brauchen und wie TimeSpin das Problem mit Gamification löst.

    Bremen, [18.02.2026] – Künstliche Intelligenz gilt als einer der größten Produktivitätstreiber der kommenden Jahre. Unternehmen investieren Milliarden in Automatisierung, Copiloten und intelligente Assistenzsysteme. Doch eine zentrale Frage bleibt bislang unbeantwortet: _Wie lässt sich der tatsächliche Nutzen dieser digitalen Transformation valide messen?_

    In der Praxis fehlt es vielen Organisationen an belastbaren Daten darüber, wie digitale Arbeit wirklich entsteht. Klassische Zeiterfassungssysteme messen Anwesenheit, Klicks oder App-Nutzung, aber nicht den tatsächlichen Wertschöpfungsprozess. Gerade bei KI-gestützter Arbeit verläuft dieser jedoch schrittweise:

    Ergebnisse werden erzeugt, verworfen, überarbeitet, mit Kolleginnen und Kollegen diskutiert und erneut angepasst. Produktivität entsteht nicht linear, sondern in Schleifen.

    „Die Wirtschaft versucht, hochkomplexe kognitive Arbeit mit Werkzeugen aus dem Industriezeitalter zu messen“, sagt Dennis Urban, Head of Sales von TimeSpin. „Digitale Arbeit ist nicht mehr einfach nur Zeit vor dem Bildschirm. Sie ist Denken, Entscheiden, Schrittweise weiter kommen und genau das entzieht sich rein digitalen Messsystemen.“

    Ein zentrales Problem: Ohne valide Daten bleibt die Bewertung von KI-Investitionen unscharf. Unternehmen wissen oft nicht, ob neue Tools tatsächlich Effizienz steigern oder lediglich Arbeitsprozesse verschieben. Gleichzeitig steigt der Druck auf Mitarbeitende, ihre Produktivität nachzuweisen, ohne dass es dafür geeignete Instrumente gibt.

    TimeSpin setzt genau an diesem Punkt an und begründet eine neue Kategorie:

    Haptische Datenerfassung für digitale Wertschöpfung.

    Statt Prozesse ausschließlich digital zu überwachen, erfasst TimeSpin Arbeitsaktivitäten über ein physisches, haptisches Interface. Mitarbeitende markieren bewusst, womit sie sich gerade beschäftigen – unabhängig davon, ob sie mit KI arbeiten, Konzepte entwickeln, Ergebnisse prüfen oder im Austausch mit anderen stehen.

    Der Unterschied ist grundlegend: Nicht das System „beobachtet“ die Arbeit, sondern der Mensch selbst wird Teil der Datenerfassung. Dadurch entstehen erstmals strukturierte, valide Daten über kognitive Arbeit ohne invasive Überwachung, ohne Screenshots, ohne algorithmische Mutmaßungen.

    Für Unternehmen eröffnet sich damit eine neue Perspektive auf Performance:

    Welche Tätigkeiten erzeugen tatsächlich Wert?

    Wo entstehen Reibungsverluste im KI-Einsatz?

    Wie verändern sich Arbeitsmuster durch Automatisierung?

    Gleichzeitig profitieren Mitarbeitende: Sie behalten die Kontrolle über ihre Daten, reflektieren ihr eigenes Arbeiten und erleben Zeiterfassung nicht mehr als Kontrollinstrument, sondern als Selbststeuerungswerkzeug.

    „Wenn wir KI ernsthaft in Unternehmen integrieren wollen, brauchen wir neue Messmodelle“, so Urban. „Ohne haptische, menschenzentrierte Datenerfassung bleibt die digitale Transformation ein Blindflug – teuer, intransparent und schwer steuerbar.“

    TimeSpin versteht sich dabei nicht als weiteres Tool im bestehenden Software-Stack, sondern als Fundament für eine neue Form von Arbeitsintelligenz: valide Daten über digitale Wertschöpfung, erzeugt durch den Menschen selbst.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    TimesSpin GmbH
    Herr Dennis Urban
    Leerkämpe 7
    28237 Bremen
    Deutschland

    fon ..: 04215656130
    web ..: https://timespin.net/
    email : durban@timespin.net

    Über TimeSpin:
    TimeSpin ist ein innovatives System zur haptischen Datenerfassung für digitale Arbeit. Mit einem physischen Interface ermöglicht TimeSpin die strukturierte Erfassung von Tätigkeiten in Wissensarbeit, KI-gestützten Prozessen und hybriden Arbeitsmodellen. Ziel ist es, Unternehmen und Mitarbeitenden erstmals valide, menschenzentrierte Daten über digitale Wertschöpfung zur Verfügung zu stellen.

    Pressekontakt:

    TimesSpin GmbH
    Herr Dennis Urban
    Leerkämpe 7
    28237 Bremen

    fon ..: +494215656130
    email : durban@timespin.net


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. TimeSpin GmbH präsentiert TimeSpin – Das Zeiterfassungs-System mit Würfel Gadget, für die neue Arbeitswelt.
      In einer Arbeitswelt, die immer schneller, komplexer und digitaler wird, geht der ursprüngliche Wert der Zeit oft verloren. TimeSpin hat eine Lösung für das Problem....

    2. So funktioniert digitale Transformation
      Digitale Transformation beginnt dort, wo Prozesse stocken. Die tts GmbH macht deutlich: Entscheidend ist der Blick auf den Arbeitsalltag, nicht auf neue Technik....

    3. Digital Adoption Platforms: Erfolgsfaktor für die digitale Transformation
      Viele digitale Projekte scheitern nicht an der Technologie, sondern an ihrer Nutzung. Digital Adoption Platforms helfen Unternehmen, Software effizienter einzuführen und Mitarbeitende direkt im Arbeit...

    4. Digitale Transformation meistern: Wege zum Erfolg
      Unternehmen optimieren Prozesse und Kundenerlebnisse durch digitale Transformation, moderne Technologien und intelligente Plattformen....

    5. Die Bedeutung der Dienstleistung für die digitale Transformation: HRV optimiert Accounting
      o Finanz- und Rechnungswesen mit Nachholbedarf bei digitaler Transformation o BMWi qualifiziert HRV für Beratung des Mittelstands o Dienstleister sorgen für Qualität und Stabilität beim Accounting...

    6. Der Weg in die digitale Transformation von Geschäftsprozessen
      Das Dokumentmanagement-System der Fasihi GmbH unterstützt Unternehmen auf dem Weg in die digitale Transformation von Geschäftsprozessen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.