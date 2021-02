Digitale Transformation – Vom historischen Marktplatz zum regionalen Online Marktplatz: einfach-Heimat.de.

Erfolgreicher Re-Launch des regionalen Online Portals „einfach Heimat“ für den Nordwesten Deutschlands. Regionaler Online Marktplatz bietet seinen Besuchern vielfältige Produkte & Dienstleistungen.

Stuttgart, 16. Februar, 2021 – Erfolgreicher Re-Launch des Online Portals „einfach Heimat“ für den Nordwesten Deutschlands durch die Niedersachsen Wasser Kooperations- und Dienstleistungsgesellschaft mbH mit Unterstützung durch die JaJuMa GmbH.

Der regionale Online Marktplatz „einfach Heimat“ bietet seinen Besuchern, basierend auf der Online Marktplatz Software JaJuMa-Market vielfältige Produkte und Dienstleistungen regionaler Partner, kostenlose Gutscheine für Erlebnisse und Produkte sowie Wissen rund um Wasser und Themen aus der Region. Kunden des OOWV als Deutschlands flächenmäßig größtem Ver- und Entsorger bietet das Portal per Single-Sign-On den Kunden zudem den Zugriff auf das digitale Servicekonto des OOWV.

Die JaJuMa GmbH ist eine Magento und E-Commerce Agentur mit Fokus auf Online-Marktplätzen sowie Magento Online Shops & Extensions.

Die Niedersachsen Wasser Dienstleistungs- und Kooperationsgesellschaft mbH ist eine 100-prozentige Tochter des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands OOWV.

Vom historischen Marktplatz zum Online Marktplatz

Historisch waren Marktplätze öffentliche Infrastruktur. Das Marktrecht die Grundlage für städtisches Wachstum und Wohlstand. Auf Marktplätzen ging es aber immer auch mehr als nur um den Verkauf von Waren: Vielmehr waren es auch Orte für Dienstleistungen, den Austausch und Kommunikation – das Zentrum des städtischen Lebens.

Städte und Kommunen fällt es nach wie vor schwer, sich diese wichtige Infrastruktur auch in der modernen Online-Welt zu geben.

Die Niedersachsen Wasser Dienstleistungs- und Kooperationsgesellschaft mbH greift als Tochter des Infrastrukturdiensleister OOWV mit dem Online Portal „einfach Heimat“ diese wichtige Aufgabe der digitalen Transformation auf und schließt diese Angebotslücke für den Nordwesten Deutschlands.

Regionales Produktangebot

Regionalen Händlern und Produzenten bietet sich auf „einfach Heimat“ die Möglichkeit, Ihre Produkte in einem attraktiven Umfeld zu präsentieren und natürlich auch zu verkaufen. Mit Magento als Basis für den Online Marktplatz wird den Kunden ein state-of-the-art Online Einkaufserlebnis geboten mit umfassenden Informationen, verschieden Such- und Filtermöglichkeiten und der Möglichkeit die Produkte über verschiedene Zahlarten direkt online zu bestellen.

Marketing-Kanal für lokales Gewerbe

Neben Produkten finden Besucher auf „einfach Heimat“ auch Gutscheine für Rabatte und exklusive Vorteile bei regionalen Produkten, Dienstleistungen und Erlebnissen.

Für Kunden kostenlos herunterladbar, bietet sich mit diesen Gutscheinen für die regionalen Partner von „einfach Heimat“ eine zusätzlicher Marketing-Kanal, um die eigene Bekanntheit zu steigern und neue Kunden zu gewinnen.

Trinkwasser mobil & Sehenswertes

Dass die Heimat nicht nur ein Teil des Namens, sondern wichtiger Teil der Strategie des regionalen Online Marktplatz ist, zeigt sich auch am Informationsangebot rund um die Themen „Trinkwasser“ und „Sehenswertes“. Präsentiert werden zahlreiche Partner, bei denen jedermann kostenfrei seine Trinkflasche auffüllen kann, Gastronomie Tafelwasser als Getränkealternative auf der Karte anbietet sowie Sehenswürdigkeiten der Region. Ein Mehrwert, von dem nicht zuletzt auch der Tourismus in der Region profitieren wird.

RoPo – „Research Online – Purchase Offline“

Alle Produkte, Gutscheine und Partner werden mit Standort auf einer Kartenansicht dargestellt. Zudem haben Kunden die Möglichkeit, sich per Routingfunktion direkt den Weg zum Anbieter anzeigen zu lassen. Die Schwelle für den RoPo-Effekt wird damit abgesenkt. Auf diesem Weg leistet der Online Marktplatz „einfach Heimat“ auch offline seinen Beitrag zur Stärkung des lokalen Gewerbes sowie des Toursimus.

Wissen

„Heimat“ und „Wasser“ stehen auch im Bereich „Wissen“ im Mittelpunkt. In zahlreichen Beiträgen wird den Besuchern Wissenswertes, Spannendes und Neues rund um die Region sowie das Thema Wasser vermittelt. Hier ist für jeden etwas dabei, zur Unterhaltung – aber auch, um neues zu entdecken.

Service

Die Transformation des Bisherigen in die neue Welt findet sich bei „einfach Heimat“ last but not least auch im Bereich „Service“ wieder. Dieser Bereich erlaubt es Kunden des OOWV, über das Portal per Single-Sign-On auf das digitale Servicekonto des OOWV zuzugreifen, bequem Zählerstände zu übermitteln, Abschläge zu ändern, Verbräuche prüfen und ihre Kontodaten zu verwalten.

Weitere Informationen:

Online Marktplatz Software JaJuMa-Market: https://www.jajuma.de/de/jajuma-market

„einfach-Heimat“: https://einfach-heimat.de

Kontakt:

JaJuMa GmbH

Badstr. 19

71134 Aidlingen

Germany

Telefon: +49 (0)151 233 241 95

Email: info@jajuma.de

https://www.jajuma.de

