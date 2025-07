Digitales Insolvenzverfahren Realität machen: McJu§tice bietet schon heute, was der Gesetzgeber noch plant

Während sich viele Systeme noch in der Konzeptphase befinden, ist McJu§tice bereits jetzt voll einsatzbereit – und bietet eine digitale Lösung für das gesamte Insolvenzverfahren.

Mit dem Eckpunktepapier „Insolvenzverfahren 4.0“ hat die Politik einen klaren Fahrplan zur Digitalisierung des Insolvenzverfahrens vorgelegt. Während sich viele Systeme noch in der Konzeptphase befinden, ist McJu§tice bereits jetzt voll einsatzbereit – und bietet Insolvenzverwaltern sowie Gläubigern eine smarte, digitale Lösung für das gesamte Insolvenzverfahren.

McJu§tice: Digital voraus – heute schon, was morgen Gesetz wird

Das Eckpunktepapier benennt zentrale digitale Bausteine, die in naher Zukunft realisiert werden sollen: elektronische Forderungsanmeldung, Zustellungen per E-Mail, Gläubigerinformationen über Plattformen, strukturierte Datenimporte und weniger Papier. McJu§tice hat all das bereits umgesetzt – rechtssicher, intuitiv und in enger Abstimmung mit der Praxis.

Was McJu§tice heute schon leistet – ein Überblick:

o ? Digitale Forderungsanmeldung inkl. Uploads, mehrsprachiger Oberfläche (Ende 2025) und intelligentem Assistenten für Gläubiger

o ? Automatische Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität – reduziert Nachfragen und spart Zeit

o ? Zugangsprotokolle für Gläubigerkontakte – datenschutzkonform und revisionssicher

o ? Import von Excel-, CSV- und XML-Dateien – inkl. automatischer Erstellung von Gläubigerprofilen aus Tabellen

o ? Flatrate-Tarife für Kanzleien – unbegrenzt viele Insolvenzverwalter, Verfahren und Mitarbeitende

o ? Gläubigerfreundliche Benutzeroberfläche mit juristisch geprüften Formularen und Begleittexten

o ? Nahtlose Kommunikation zwischen Gläubiger, Gericht und Verwalter – per Mail und gesicherter Datenübertragung

Vorsprung vor GIS & Co.

Während andere Lösungen wie GIS noch in fest strukturierten Formularmasken arbeiten und nur teilweise digitalen Zugang erlauben, bietet McJu§tice vollständige Flexibilität – von der Einladung bis zur Rückmeldung, digital begleitet, voll dokumentiert und zentral steuerbar.

Effizienz trifft Nutzerfreundlichkeit

„Unser Ziel ist es, das Insolvenzverfahren fairer, transparenter und wirtschaftlich effizienter zu gestalten – für alle Beteiligten. McJu§tice bringt digitale Realität in ein analog geprägtes System und entlastet Kanzleien ebenso wie Gläubiger“, erklärt Michael Leipold, Justitiar von McJu§tice.

Fazit:

Was die Arbeitsgruppe „Insolvenzverfahren 4.0“ als nächste Stufe sieht, hat McJu§tice bereits technisch und funktional umgesetzt. Für Kanzleien, die mit der Zeit gehen – und Gläubiger, die ihr Recht nicht verlieren wollen.

Weitere Informationen:

www.mcjustice.de

presse@mcjustice.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

McLion Unipessoal LDA

Frau Brigitte Leipold-Lotschischnik

Travessa do Fala-Só n.º 13 B

1250-109 Lisbon

Portugal

fon ..: 01722887861

web ..: https://www.mcjustice.de

email : presse@mcjustice.de

Wir sind überzeugt davon, dass viele Prozesse im Rechtsbereich heute im digitalen Zeitalter vereinfacht und ohne Rechtsanwalt erledigt werden können. Dabei entfällt die oft schwierige Hemmschwelle zu einem Rechtsanwalt zu gehen.

Auf diese Art und Weise wird der Zugang zum Recht kostengünstig, einfach und zeitlich schneller – und zwar für alle möglich. Unser Team besteht aus erfahrenen Juristen die auf eine vieljährige Berufserfahrung zurückblicken können und unser System entworfen haben und täglich weiter entwickeln.

Dabei werden insbesondere die Erfahrungen aus langjähriger Mandatsbeziehungen und deren Wünschen bei rechtlichen Fragen berücksichtigt. Die Kernthemen waren da bei immer die Erfolgsaussichten, die Kosten und der zeitliche Ablauf.

Pressekontakt:

McLion Unipessoal LDA

Frau Brigitte Leipold-Lotschischnik

Travessa do Fala-Só n.º 13 B

1250-109 Lisbon

fon ..: 01722887861

email : office@mcjustice.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Treppenlifte schaffen Sicherheit, Selbstständigkeit und Lebensqualität im eigenen Zuhause API-Lieferung markiert neue Phase im sublingualen Cladribin-Programm von BioNxt