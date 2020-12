Digitales KLB-Fachforum für Planer

Web-Seminar thematisiert „Bautechnische Ansprüche an die Gebäudehülle“

Fortbildung auf sichere Weise: Das renommierte Fachforum des Leichtbeton-Herstellers KLB Klimaleichtblock (Andernach) findet im Frühjahr 2021 als Web-Seminar statt. Am 4. sowie 11. Februar werden Architekten und Fachplaner dabei live von Experten über „Bautechnische Ansprüche an die Gebäudehülle“ informiert. Während Diplom-Ingenieur Stefan Horschler (Hannover) das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) diskutiert, thematisiert Diplom-Ingenieur Michael Gierga (Bottrop) den Schallschutz im Wohnungsbau und dessen konsequente Umsetzung in der Bauausführung. Aufgrund der Corona-Pandemie kann das KLB-Fachforum diesmal zwar nicht als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden: „Parallel haben wir aber festgestellt, dass es aufgrund der Absage ähnlicher Angebote einen gesteigerten Fortbildungsbedarf unter Planern gibt. Daher bieten wir unser von den Kammern anerkanntes Fachforum auch 2021 an – allerdings in digitaler Form, um die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen“, erläutert KLB-Geschäftsführer Andreas Krechting. Für die Teilnahme am Web-Seminar gibt es Fortbildungspunkte seitens der zuständigen Architekten- und Ingenieurkammern. Eine kostenpflichtige Anmeldung (35 Euro) ist bis zum 20. Januar unter www.klb.de (Rubrik: KLB-Fachforum) möglich – ebenso per E-Mail (info@fachtagung-bau.de) oder Fax (0214 – 20 69 150).

Digitales KLB-Fachforum in der Übersicht:

Donnerstag, 4. Februar 2021 von 08:45 bis 12:15 Uhr

Donnerstag, 11. Februar 2021 von 13:45 bis 17:15 Uhr

Referenten:

Diplom-Ingenieur Michael Gierga (Kurz und Fischer, Bottrop) zum Thema „Schallschutz im Wohnungsbau: Intelligente Planung und konsequente Umsetzung in der Bauausführung“

Diplom-Ingenieur Stefan Horschler (Büro für Bauphysik, Hannover) zum Thema „Vom EnEG (EnEV) und EEWärmeG zum Gebäudeenergiegesetz: Was bleibt, was ist neu?“

