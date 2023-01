Digitales schwarzes Brett

digitalSIGNAGE.de bietet für Unternehmen & Behörden eine Komplettlösung inklusive 3 Jahren Cloud Software im ISO 27001 zertifizieren Rechenzentrum an

Erfolgreiche Unternehmen kommunizieren intern, um Prozesse zu ermöglichen und zu optimieren. Schwarze Bretter unterstützen die Kommunikation, denn das Push-Medium liefert aktuelle Informationen, zum Beispiel für Mieter, Gäste und Mitarbeiter. Darüber hinaus erreicht ein virtuelles schwarzes Brett die Zielgruppe schnell und regt zur Diskussion an. Der ständige Austausch beschleunigt die Umsetzung von Projekten und steigert so den betrieblichen Gewinn.

Digitales schwarzes Brett – Funktionen

Ein digitales schwarzes Brett ersetzt praktisch das klassische schwarze Brett; die Unternehmen vernetzen sich mit Partnerunternehmen und steuern intern die Inhalte zentral. Diese moderne Art der Informationsverbreitung ersetzt zunehmend die Papieraushänge, und zahlreiche Unternehmen schätzen die Vorteile eines virtuellen schwarzen Bretts.

Digitales schwarzes Brett – Vorteile

Einfache Implementierung und weitreichende Interaktion: Unbefugte können Informationsmaterial vom Papier entfernen und damit Abläufe im Unternehmen stören. Ein virtuelles schwarzes Brett kann kein Mitarbeiter einfach entfernen. Darüber hinaus können die Verantwortlichen die Inhalte rechtzeitig ändern und so die Zielgruppe sofort mit aktuellen Informationen versorgen. Niemand muss mehr ein schwarzes Brett aufsuchen, sondern kann die aktuellen Informationen am Computer abrufen. Der Unternehmer kann ein digitales schwarzes Brett als System mit Touchscreen in sein Unternehmen integrieren. Wer das System am Eingang des Unternehmens zur Verfügung stellt, kommuniziert Innovationen unübersehbar und steigert die Qualität der Dienstleistungen. Die Nutzer geben konstruktive Rückmeldungen, auf deren Grundlage der Betreiber sein System verbessern kann.

Individuelle Präsentation: Digitale schwarze Bretter veröffentlichen unterschiedliche Inhalte, wie Bilder, Videos, Internetauftritte und 3D-Animationen. Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ist das digitale schwarze Brett eine ideale Alternative zum Papier und steigert die Qualität der Unternehmenskommunikation. Und nicht zu vergessen: Unternehmen verbrauchen kein Papier, um virtuelle Informationen bereitzustellen. Erweiterte Verwaltung: In der Software können die Unternehmen die Inhalte zeitlich steuern. So können Unternehmen beispielsweise Ereignisse datieren, indem sie Informationen veröffentlichen und beenden, sobald sie eintreten. Wenn sie ablaufen, löscht das System die Informationen automatisch.

Ein digitales schwarzes Brett vereinfacht Geschäftsprozesse und Kommunikation auf hohem Niveau. Die folgenden Vorteile optimieren Prozesse gewinnbringend:

– einfach zu implementieren

– umfassende Interaktion

– klar und verständlich

– vielseitige Kommunikation

– gute Planbarkeit

Betriebsleiter, die Mitarbeiter und Kunden über ein digitales schwarzes Brett informieren wollen, sollten Angebote für die Software vergleichen. Ein System mit den richtigen Funktionen perfektioniert die Kommunikation und sorgt für eine einfache Umsetzung der einzelnen Projekte.

digitalSIGNAGE.de bietet eine Komplettlösung für digitale schwarze Bretter inklusive 3 Jahren Premium Digital Signage Cloud Software – gehosted im ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland – und optionaler Montage der Bildschirme an. Damit sind Unternehmen & Behörden im Bereich der digitalen schwarzen Bretter rundum gut versorgt.

Digitales Schwarzes Brett – wichtige Optionen

Interessenten sollten sich für ein „All-in-One“-Angebot entscheiden, das Mediaplayer und Bildschirm kombiniert. Bei dieser Software kann der Nutzer über eine Steuerungsfunktion externe Daten einbinden und das offene Design flexibel und gezielt gestalten und anpassen.

Einige Hersteller integrieren eine Pinnwandfunktion in das System, so dass Nutzer virtuelle Notizen veröffentlichen und kontrollieren können. Die Mitarbeiter können Bilder und Texte einfügen. Durch diese einfache Struktur bleibt die Übersichtlichkeit und Einheitlichkeit des digitalen schwarzen Bretts gewahrt. In der Regel enthält die Software eine Funktion, die es dem Unternehmer ermöglicht, automatisch den RSS-Feed des kommerziellen Blogs anzuzeigen. Änderungen werden auf dem digitalen schwarzen Brett ohne Verzögerung angezeigt.

Zentrale Steuerung – einfache Kommunikation

Die Nutzung eines digitalen schwarzen Bretts erfordert keine umfassenden IT-Kenntnisse. Mit wenigen Mausklicks veröffentlichen die Nutzer Nachrichten und Speisepläne. Aushänge in Papierform sind dann nicht mehr nötig und auch eine komplizierte Gestaltung ist nicht mehr erforderlich. Ein virtuelles schwarzes Brett informiert zentral und zeitnah Unternehmen, Mitarbeiter, Betriebspartner und Besucher. Die fortschrittliche Kommunikation beugt Missverständnissen vor, denn das Unternehmen kann aktuelle Informationen jederzeit und schnell ändern.

Ein digitales schwarzes Brett unterstützt Unternehmen und Institutionen verschiedenster Art, darunter Kantinen, Schulen und Universitäten. Auch Behörden, Fabriken und Arztpraxen erleichtern die interne Kommunikation mit einem digitalen schwarzen Brett. Jedes Unternehmen kann die Informationen auf dem digitalen schwarzen Brett individualisieren und seinen Unternehmenswert maximieren.

„Mit unseren Komplettangeboten im Bereich der digitalen schwarzen Bretter bieten wir Beratung , Planung, Hardware, Software, Support, Installation und Content aus einer Hand an. Dies kommt bei vielen Unternehmen & Behörden sehr gut an. Sie wissen, dass der Kunde bei uns wirklich im Fokus steht, weil unsere Lösungen dem Kunden viel Arbeit abnehmen.“ so digitalSIGNAGE.de Chef Björn Christiansen.

Für eine detaillierte Beratung steht das digitalSIGNAGE.de Vertriebsteam unter Tel. 040 180 241 080 und vertrieb@digitalsignage.de zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH

Frau Kathrin Schneider

Winterhuder Weg 78a

22085 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 180 241 080

web ..: https://www.digitalsignage.de

email : info@digitalsignage.de

Digital Signage Pionier

Digital Signage ist unsere Sprache.

Die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH ist DER anerkannte Pionier auf dem europäischen Digital-Signage-Markt. Das Unternehmen vertreibt innovative Digital-Signage-Mediaplayer und integrierte Displays für kommerzielle Anwendungen. Durch starke Fokussierung in dieser Branche auf Partnerschaften ist es der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH gelungen, sich mit einer großen Bandbreite von Geräten auf vertikalen Märkten ein europaweit agierendes Umfeld aufzubauen. Das Ziel dabei ist die Bereitstellung eines versierten Kundendienstes, der ebenfalls europaweit ansprechbar ist.

Unsere Vision

Mit Digital Signage ermöglichen wir den audiovisuellen Transport von informellen oder unterhaltenden Inhalten als ein Erlebnis, das eine anziehende und magische Wirkung bei dem Betrachter oder Nutzer erzeugen soll.

Wir bieten

… hochmoderne Technologien, um neue Orte für kommerziellen Service zu finden. Die Produktlinie der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH hilft, Einzelhandel, Unternehmenskommunikation, Gastfreundschaft und Bildungsumgebungen zu verbessern, indem sie sie mit der neuesten, visuellen Technologie wirkungsvoller macht. Unsere Retail-Suite hilft Integratoren, das perfekte Umfeld für den Einzelhandel zu schaffen, um die Käufer der zukünftigen Generation besser bedienen zu können.

Die Produkte sind in Deutschland tausendfach installiert.

Pressekontakt:

digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH

Frau Kathrin Schneider

Winterhuder Weg 78a

22085 Hamburg

fon ..: 040 180 241 080

web ..: https://www.digitalsignage.de

email : info@digitalsignage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kauf 1, bekomme 2 geht weiter