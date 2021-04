Digitalisierung der internationalen Medien- und Marketingplattform schreitet voran

Die PRESTIGE Media Group S.A. (PMG), Europas exklusivste Medienboutique, hat ihre Digitalisierungsstrategie mit der Integration von PRESTIGE Tech AG fortgesetzt.

Pratteln, 2. April 2021. – Die auf Digitalisierung, schnelle Transaktionen und zuverlässige Zahlungsströme spezialisierte XPERTECH AG wurde 2020 von PRESTIGE Media Group S.A. (PMG) übernommen und in PRESTIGE Tech AG umfirmiert. Die neue Tochter wird nun sukzessive in die Gesamtstruktur der Medien- und Marketingplattform integriert, um den Kunden Zugang zu modernsten digitalen Zahlungs- und Finanzierungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Es werden Strukturen und Produkte entwickelt, die nicht nur Unterstützung innerhalb unserer eigenen Organisation bieten, sondern in der gesamten FINTECH-Branche.

Schon seit Jahren entwickelt sich der Trend in der Medienbranche in Richtung digitale Produkte. Dieser Wandel wurde durch die COVID-19-Krise und die damit verbundenen wirtschaftlichen und persönlichen Einschränkungen beschleunigt. Wem es jetzt gelingt, seine Digitalangebote zu stärken, wird am Ende als Gewinner hervorgehen. Fachtitel, die diese Krise überstehen, werden nach der Aufhebung der Einschränkungen ein starkes Umsatzplus verzeichnen. PRESTIGE Tech AG ist in der konsequenten Digitalisierungsstrategie von PMG ein weiterer Garant für das weitere, krisensichere Wachstum der Gruppe in einem Markt mit über 100 Milliarden Franken Umsatz.

PRESTIGE Tech ist neben der Editorial AG in den modernen und exklusiven Räumlichkeiten des CERES-Tower in Pratteln domiziliert. So ist auch ein optimaler Austausch beider Tochtergesellschaften der PRESTIGE Media Group S.A. gewährleistet.

Im Jahr 2019 erwarb die PRESTIGE Media Group S.A. die Editorial AG und begann mit der Gründung der exklusivsten Medienboutique Europas. Im Jahr 2020 wurde diese Reise durch weitere Übernahmen unterstützt und das Wachstum in 2021 weiter fortgesetzt. Um das weitere Wachstum und den Ausbau noch schneller voran treiben zu können, wird die PRESTIGE Media Group S.A. in 2021 ihren IPO vollziehen.

