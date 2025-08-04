Digitalisierung für jedes Unternehmen. MR.KNOW bringt kostenfreie Community Edition auf den Markt

Die neue MR.KNOW Community Edition bietet kostenfreies Prozessmanagement und einfache Anwendungserstellung für alle.

Zu oft scheitern Digitalisierungspläne an den gleichen Hürden: zu wenig Budget, fehlende IT-Kapazitäten, Uneinigkeit über die Vorgehensweise oder das richtige Tool. Veraltete Prozesse und Strukturen bleiben bestehen, werden nur teilweise digitalisiert oder bedürfen viel manueller Zuarbeit, um irgendwie doch noch den Anforderungen unserer modernen Arbeitswelt gerecht zu werden. Dabei wissen alle Beteiligten, die Abläufe könnten viel leichter sein: effizienter, nachhaltiger, weniger fehleranfällig.

Kostenfreie Software für Prozessmanagement

Mit der MR.KNOW – Community Edition möchte Inspire Technologies, das Unternehmen hinter MR.KNOW, diese Einstiegshürden so niedrig wie möglich setzen. Die kostenfreie Version der MR.KNOW BPM Suite bietet alles, was das Prozessmanagement-Herz begehrt: Modellierung im Standard BPMN 2.0, einfache Anwendungserstellung via No- und LowCoding, eine Engine zur Automatisierung von Prozessen und sogar die Erstellung von digitalen Assistenten. Wer noch mehr Komfort will, kann weitere Extras wie z.B. das Process-Board dazubuchen. Notwendig sei dies aber nicht, so Andreas Mucke, geschäftsführender Gesellschafter von Inspire Technologies: „Die MR.KNOW – Community Edition bietet alle Funktionalitäten, um die Digitalisierung Ihrer Prozesse erfolgreich umzusetzen – von einfachen Standardprozessen bis hin zu maßgeschneiderten Anwendungen.“ Für die kostenfreie Community Edition muss man sich lediglich auf der Website des Unternehmens registrieren und schon kann es losgehen. Der Einstieg ins digitale Prozessmanagement war nie einfacher.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Inspire Technologies GmbH

Frau Verena Mandt

Leopoldstr. 1

78112 St. Georgen

Deutschland

fon ..: +4977248599068

web ..: https://www.mrknow.ai/

email : verena.mandt@mrknow.ai

MR.KNOW by Inspire Technologies GmbH

Lösungen ohne Programmierung: von einfach bis komplex mit der NO-CODE-BPM-Software von MR.KNOW. Dabei unterstützt MR.KNOW IT-Projektmanager und Citizen Developer (technisch versierte Key-User) bei der Automatisierung ihrer Prozesse und ermöglicht einen besonders leichten Einstieg in die Prozessautomatisierung durch Künstliche Intelligenz, digitale Assistenten und die Prozessaufnahme über das Process-Board.

www.mrknow.ai

Pressekontakt:

Inspire Technologies GmbH

Frau Verena Mandt

Leopoldstr. 1

78112 St. Georgen

fon ..: +4977248599068

email : verena.mandt@mrknow.ai

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

West Point Gold erweitert die Zone Northeast Tyro in der Tiefe und in nördlicher Richtung und durchörtert 24,4 m mit 5,92 g/t Au ab 120,4 m Tiefe bzw. 16,8 m mit 8,3 g/t ab 158,5 m Tiefe Seniorpferde suchen Paten und Helfer!