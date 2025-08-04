  • Digitalisierung für jedes Unternehmen. MR.KNOW bringt kostenfreie Community Edition auf den Markt

    Die neue MR.KNOW Community Edition bietet kostenfreies Prozessmanagement und einfache Anwendungserstellung für alle.

    BildZu oft scheitern Digitalisierungspläne an den gleichen Hürden: zu wenig Budget, fehlende IT-Kapazitäten, Uneinigkeit über die Vorgehensweise oder das richtige Tool. Veraltete Prozesse und Strukturen bleiben bestehen, werden nur teilweise digitalisiert oder bedürfen viel manueller Zuarbeit, um irgendwie doch noch den Anforderungen unserer modernen Arbeitswelt gerecht zu werden. Dabei wissen alle Beteiligten, die Abläufe könnten viel leichter sein: effizienter, nachhaltiger, weniger fehleranfällig.

    Kostenfreie Software für Prozessmanagement
    Mit der MR.KNOW – Community Edition möchte Inspire Technologies, das Unternehmen hinter MR.KNOW, diese Einstiegshürden so niedrig wie möglich setzen. Die kostenfreie Version der MR.KNOW BPM Suite bietet alles, was das Prozessmanagement-Herz begehrt: Modellierung im Standard BPMN 2.0, einfache Anwendungserstellung via No- und LowCoding, eine Engine zur Automatisierung von Prozessen und sogar die Erstellung von digitalen Assistenten. Wer noch mehr Komfort will, kann weitere Extras wie z.B. das Process-Board dazubuchen. Notwendig sei dies aber nicht, so Andreas Mucke, geschäftsführender Gesellschafter von Inspire Technologies: „Die MR.KNOW – Community Edition bietet alle Funktionalitäten, um die Digitalisierung Ihrer Prozesse erfolgreich umzusetzen – von einfachen Standardprozessen bis hin zu maßgeschneiderten Anwendungen.“ Für die kostenfreie Community Edition muss man sich lediglich auf der Website des Unternehmens registrieren und schon kann es losgehen. Der Einstieg ins digitale Prozessmanagement war nie einfacher.

    MR.KNOW by Inspire Technologies GmbH
    Lösungen ohne Programmierung: von einfach bis komplex mit der NO-CODE-BPM-Software von MR.KNOW. Dabei unterstützt MR.KNOW IT-Projektmanager und Citizen Developer (technisch versierte Key-User) bei der Automatisierung ihrer Prozesse und ermöglicht einen besonders leichten Einstieg in die Prozessautomatisierung durch Künstliche Intelligenz, digitale Assistenten und die Prozessaufnahme über das Process-Board.
    www.mrknow.ai

