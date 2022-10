Direct Communication Solutions: Mit dem Internet of Things an die Nasdaq

Das Internt of Things (IoT) ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte überhaupt. Direct Communication Solutions will sich davon eine Scheibe abschneiden.

Die Einführung des 5G-Standards für mobile Kommunikation wirkt wie ein Verstärker für den Markt der Internet of Things (IoT). Gleichzeitig bringt die Vernetzung von physischen und virtuellen Objekten immer neue Geschäftsmodelle hervor. Bereits heute existieren Schätzungen zufolge rund 50 Mrd. vernetzte Geräte weltweit. Die jährlichen Wachstumsraten liegen je nach Quelle zwischen 14% – 29%. Die Prognosen sprechen von einem Volumenwachstum auf bis zu 7 Billionen USD bis 2026. Damit gehört der IoT-Markt weltweit zu den am schnellsten wachsenden Branchen überhaupt.

Zu den Branchenschwergewichten im IoT-Markt zählen bekannte Namen wie AT&T im Bereich von Plattformen, Lösungen und Dienstleistungen oder Cisco Systems z.B. bei Netzwerkkonnektivität oder Datenkontrolle und Datenaustausch. Andere führende Player sind Intel, Microsoft, Amazon Web Services, IBM, Oracle oder SAP. Auch Siemens bietet z.B. mit Industrial Edge Lösungen zur lokalen, dezentralen Datenverarbeitung an Maschinen an. Doch wie jede softwarebasierte Industrie bietet auch der IoT-Markt Chancen für kleinere, wendige Start-Ups.

Der schnell wachsende US-amerikanische Anbieter Direct Communication Solutions (TSXV: DCS; FRA: 7QU) gehört in diese Kategorie. Das in San Diego, Kalifornien, ansässige Unternehmen zählt bereits 400 Kunden und bietet im B2B-Geschäft sowohl Smart Hardware Produkte, Software-as-a-Service (SaaS) Lösungen als auch technische Dienstleitungen an. Die Kunden aus so unterschiedlichen Bereichen wie Flottenmanagement, Restauration, Gewerbeimmobilien, Büros, Transport und Logistik, Beschaffungsketten, Maschinerie, Anlagenfernüberwachung, Landwirtschaft, Bau oder Ölbohrplattformen profitieren von der höheren Effizienz und von Kostenvorteilen durch die Vernetzung. Das Unternehmen ist als Value Added Reseller von Telematikgeräten tätig und entwickelt eigene Software-as-a-Service (SaaS) basierte intelligente Geschäftslösungen.

