Discovery berichtet Q2 2022 Finanzergebnisse und gibt Update

25. August 2022, Toronto, Ontario – Discovery Silver Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVSF) („Discovery“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-metals-corp/ ) freut sich, seine Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 30. Juni 2022 („2. Quartal 2022“) bekannt zu geben und eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse im Quartal und nach dem Quartalsende zu veröffentlichen. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar („C$“) angegeben.

Das Vorzeigeprojekt von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Silberprojekt Cordero („Cordero“ oder das „Projekt“) im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Nach dem Abschluss einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung („PEA“) im Jahr 2021, die zeigte, dass Cordero ein großes, margenstarkes Projekt mit einer langen Lebensdauer der Mine ist, liegt unser Schwerpunkt nun auf der Durchführung einer Vormachbarkeitsstudie („PFS“) für das Projekt im vierten Quartal dieses Jahres.

HÖHEPUNKTE DES 2. QUARTALS 2022 UND NACHFOLGENDE EREIGNISSE:

– Tony Makuch wurde in unser Board of Directors und anschließend zu unserem Interim Chief Executive Officer ernannt. Herr Makuch ist professioneller Ingenieur mit mehr als 35 Jahren bedeutender Industrie- und Führungserfahrung und war zuletzt Chief Executive Officer von Kirkland Lake Gold Ltd., einem führenden globalen Goldunternehmen mit Betrieben in Ontario und Australien.

– Ernennung von Tony Esplin zum Chief Operating Officer: Herr Esplin verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie, einschließlich mehr als zwei Jahrzehnte in leitenden Positionen in Tier-1-Betrieben bei Newmont Corporation und Barrick Gold Corporation.

– Die ersten Ergebnisse des metallurgischen PFS-Testprogramms unterstreichen weiterhin die außergewöhnliche metallurgische Leistung bei Cordero mit Gewinnungsraten von 90-95 % für Ag, Pb und Zn bei den bisher durchgeführten Tests. Diese Gewinnungsraten wurden bei einer sehr groben Mahlung und mit einem geringeren Reagenzienverbrauch erzielt, als in der PEA 2021 angenommen wurde.

– Die Bohrungen der Phase 2 weisen weiterhin hervorragende Gehalte auf. Zu den jüngsten Ergebnissen zählen 337 g/t AgEq auf 34 m und 606 g/t AgEq auf 18 m unterhalb der PEA-Grube sowie 328 g/t AgEq auf 46 m und 388 g/t AgEq auf 33 m außerhalb der aktuellen Ressource.

– Wir haben unser ESG-Programm im vergangenen Jahr erheblich ausgeweitet, wie in unserem ESG-Bericht 2021 hervorgehoben wurde, und wir haben klare Ziele für 2022 und darüber hinaus festgelegt, um sicherzustellen, dass unsere ESG-Bemühungen eine wichtige Priorität bleiben.

– Die Bilanz von Discovery ist nach wie vor außerordentlich solide und weist zum 30. Juni 2022 liquide Mittel in Höhe von 64 Millionen US-Dollar und keine Schulden auf.

AUSBLICK:

Tony Makuch, Interim-CEO, erklärte: „Wir sind sehr zufrieden mit den hervorragenden Fortschritten, die wir bei unserer PFS machen, und wir freuen uns auf die Vorlage der Studie im vierten Quartal dieses Jahres. Wir sind zuversichtlich, dass die PFS eines der führenden Erschließungsprojekte in der Branche darstellen wird, und zwar aufgrund des Umfangs der Produktion, der hervorragenden Gewinnspannen und der Kapitaleffizienz. Die Studie wird von führenden Branchenberatern und einem umfassenden Datensatz von fast 300.000 m Bohrungen und drei detaillierten metallurgischen Testprogrammen unterstützt. Die ersten Ergebnisse unseres jüngsten metallurgischen Testprogramms haben die Erwartungen übertroffen, wobei die Gewinnung höher ausfiel als in unserer PEA von 2021 angenommen und mit einem deutlich geringeren Verbrauch an Reagenzien erzielt wurde.

„Unsere Phase-2-Bohrungen weisen weiterhin hervorragende Gehalte auf, sowohl innerhalb als auch an den Rändern des Tagebaus, der in unserer PEA 2021 definiert wurde. Dies wird das Vertrauen in die Ressource, die unsere bevorstehende PFS unterstützt, weiter erhöhen und unterstreicht das Potenzial, die Größe des Tagebaus zu erweitern. Darüber hinaus unterstreichen unsere Bohrungen zur Ressourcenerweiterung im äußersten Nordosten weiterhin die Aussichten in diesem Teil der Lagerstätte. Unsere anderen Arbeitsbereiche der PFS, einschließlich der Prozessplanung, der geotechnischen und hydrologischen Untersuchungen des Tagebaus, machen ebenfalls weiterhin gute Fortschritte.

„Unser ESG-Programm ist weiterhin ein wichtiger Schwerpunkt. Wie in unserem ESG-Bericht 2021, der im Juli veröffentlicht wurde, beschrieben, bauen wir unser Team weiter auf und verstärken es. Vor kurzem haben wir mehrere wichtige Mitarbeiter eingestellt, darunter einen Nachhaltigkeitsmanager, einen Umweltkoordinator und einen Sozialkoordinator, die alle mexikanische Staatsangehörige sind. Außerdem haben wir vor kurzem eine soziale Grundlagenstudie abgeschlossen, die Erhebungen und Interviews mit mehr als 2.300 Personen aus 25 Interessengruppen in den Gemeinden rund um das Projekt umfasste. Wir machen weiterhin bedeutende Fortschritte bei wichtigen staatlichen und internationalen Akkreditierungen und sind auf dem besten Weg, bis zum Jahresende unsere Zertifizierungen für die sichere Industrie und die saubere Industrie zu erhalten, zusätzlich zu den Auszeichnungen Great Place to Work und Socially Responsible Enterprise.

„Unsere Bilanz ist mit einem aktuellen Barguthaben von etwa 60 Millionen $ und ohne Schulden weiterhin stark. Dies sollte es uns ermöglichen, die aktuelle Marktvolatilität zu überstehen und dennoch alle unsere Aktivitäten bei Cordero im Jahr 2022 abzuschließen sowie alle notwendigen Arbeiten durchzuführen, um Cordero durch den Abschluss einer definitiven Machbarkeitsstudie im Anschluss an unsere PFS zu einer Bauentscheidung zu führen. „

RÜCKBLICK AUF Q2 2022 UND NACHFOLGENDE EREIGNISSE:

Phase 2 der Bohrungen:

Die Bohrungen der Phase 2 begannen im dritten Quartal 2021 und werden für den Rest des Jahres fortgesetzt. Sie konzentrieren sich auf drei Schlüsselbereiche: (1) Bohrungen im Rahmen der Machbarkeitsstudie, bestehend aus Reservendefinitions- und Konstruktionsbohrungen; (2) Ressourcenerweiterung im Nordosten der Lagerstätte und in der Tiefe; und (3) erste Bohrtests von fünf grundstücksweiten Zielen auf dem umfangreichen Landpaket des Unternehmens. Im Laufe des Quartals und nach Quartalsende gaben wir drei Sätze von Bohrergebnissen aus diesem Bohrprogramm bekannt, wobei die Highlights wie folgt beschrieben werden.

PFS-Bohrungen – Zu den wichtigsten Abschnitten, die auf die Aufwertung der Ressourcen und die Erweiterung des Tagebaus für die PFS abzielen, gehören:

– C21-560 durchschnitt einen hochgradigen Abschnitt unmittelbar unterhalb der PEA-Grube, der auf 230,0 m 18,1 m mit durchschnittlich 606 g/t AgEq ergab (234 g/t Ag, 0,15 g/t Au, 3,8 % Pb und 6,5 % Zn).

– C21-564 durchschnitt 33,9 m mit 337 g/t AgEq auf 622,1 m (95 g/t Ag, 0,21 g/t Au, 1,9 % Pb und 4,5 % Zn) etwa 70 m unterhalb der PEA-Grube

– C21-544 durchschnitt 60,4 m mit 122 g/t AgEq auf 115,7 m (45 g/t Ag, 0,07 g/t Au, 0,9% Pb und 1,2% Zn) etwa 50 m unterhalb der PEA-Grube.

Bohrungen zur Ressourcenerweiterung – Zu den wichtigsten Abschnitten außerhalb der Ressourcengrube gehören:

– C21-574 durchschnitt 13,4 m mit 483 g/t AgEq auf 3,3 m (272 g/t Ag, 0,16 g/t Au, 4,1 % Pb und 1,9 % Zn) in einem Step-out-Loch etwa 100 m nordöstlich der Ressourcengrube.

– C22-605 durchschnitt 38,6 m mit 265 g/t AgEq1 aus 27,2 m (89 g/t Ag, 0,13 g/t Au, 1,8 % Pb und 3,0 % Zn) in einem Gebiet, das zuvor als niedriggradig/Abfall modelliert wurde.

– C22-609, das nordöstlichste Bohrloch des Unternehmens, durchschnitt auf 233,7 m 33,1 m mit 150 g/t AgEq1 (54 g/t Ag, 0,08 g/t Au, 0,5% Pb und 1,3% Zn) und auf 198,2 m 17,7 m mit 115 g/t AgEq1 (35 g/t Ag, 0,01 g/t Au, 0,9% Pb und 1,4% Zn).

– C22-610 durchschnitt 32,6 m mit 388 g/t AgEq1 (115 g/t Ag, 0,05 g/t Au, 3,7 % Pb und 4,1 % Zn) aus 226,6 m, einschließlich 17,8 m mit durchschnittlich 660 g/t AgEq1 (187 g/t Ag, 0,05 g/t Au, 6,5 % Pb und 7,2 % Zn); der Abschnitt lag mehr als 700 m außerhalb der aktuellen Ressource und etwa 180 m unterhalb der historischen Abbaugebiete an der Oberfläche

Weitere Einzelheiten zu den oben genannten Bohrergebnissen finden Sie in unseren Pressemitteilungen vom 13. Mai und 13. Juli 2022. Unterstützende technische Informationen zu den Bohrergebnissen finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung

AUSGEWÄHLTE FINANZDATEN:

Die folgenden ausgewählten Finanzdaten sind eine Zusammenfassung aus dem ungeprüften, verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens und den dazugehörigen Anmerkungen für die drei Monate bis zum 30. Juni 2022 (der „Zwischenabschluss“) sowie dem Lagebericht für die drei Monate bis zum 30. Juni 2022 (die „MD&A“).

Eine Kopie der Finanzberichte und der MD&A ist unter www.discoverysilver.com oder auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Nettoverlust Q2 2022 Q2 2021

(a) Insgesamt $ (11,986,331) $ (8,709,519)

(b) unverwässert und verwässert je Aktie $ (0.04) $ (0.03)

Nettoverlust und Gesamtergebnis $ (12,055,084) $ (8,736,684)

Gesamte gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien 338,750,309 324,892,666

30. Juni 2022 31. Dezember 2021

Barmittel, Barmitteläquivalente und kurzfristige Anlagen $ 63,610,036 $ 69,748,652

Gesamtvermögen $ 101,782,302 $ 107,790,755

Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt $ 2,536,304 $ 1,704,530

Verbindlichkeiten insgesamt $ 2,536,304 $ 1,704,530

Betriebskapital $ 62,521,439 $ 69,611,661

Total Eigenkapital $ 99,245,998 $ 106,086,225

Über Discovery

Das Vorzeigeprojekt von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, eine der größten Silberlagerstätten der Welt. Die im November 2021 abgeschlossene PEA zeigt, dass Cordero das Potenzial hat, zu einer äußerst kapitaleffizienten Mine entwickelt zu werden, die eine Kombination aus Marge, Größe und Skalierbarkeit bietet. Cordero befindet sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua.

Im Namen des Verwaltungsrats,

Tony Makuch, P.Eng.

Interims-CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Forbes Gemmell, CFA

VP Unternehmensentwicklung

Telefon: 416-613-9410

E-Mail: forbes.gemmell@discoverysilver.com

Website: www. discoverysilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

TECHNISCHE HINWEISE UND REFERENZEN:

Bohrergebnisse: Alle Bohrergebnisse in dieser Pressemeldung sind gerundet. Die Ergebnisse sind ungeschnitten und unverdünnt. Bei den Mächtigkeiten handelt es sich um gebohrte Mächtigkeiten, nicht um tatsächliche Mächtigkeiten, da eine vollständige Interpretation der tatsächlichen Ausrichtung der Mineralisierung nicht möglich ist. Als Richtlinie wurden Intervalle mit disseminierter Mineralisierung auf der Grundlage eines Cutoff-Gehalts von 25 g/t AgEq mit einer Verdünnung von nicht mehr als 10 m ausgewählt. Die AgEq-Berechnungen werden als Grundlage für die Berechnungen des Gesamtmetallgehalts verwendet, da Ag in etwa 70 % der mineralisierten Abschnitte des Unternehmens der dominierende Metallbestandteil in Prozent des AgEq-Werts ist. Die AgEq-Berechnungen für die gemeldeten Bohrergebnisse basieren auf USD $22,00/oz Ag, $1.600/oz Au, $1,00/lb Pb, $1,20/lb Zn. Die Berechnungen gehen von einer 100-prozentigen metallurgischen Gewinnung aus und geben den Brutto-In-situ-Metallwert zu den angegebenen Metallpreisen an. Für die metallurgische Gewinnung, die in der für Cordero abgeschlossenen PEA 2021 angenommen wurde, siehe Anmerkungen unten.

Probenanalyse und QA/QC-Programm: Die wahren Mächtigkeiten der gemeldeten Bohrabschnitte wurden nicht bestimmt. Die Proben sind ungeschnitten, außer wo angegeben. Alle Kernuntersuchungen stammen von HQ-Bohrkernen, sofern nicht anders angegeben. Die Bohrkerne werden protokolliert und in einer sicheren Kernlagereinrichtung auf dem Projektgelände 40 km nördlich der Stadt Parral beprobt. Die Kernproben des Programms werden mit einer Diamanttrennsäge in zwei Hälften geschnitten und zur Aufbereitung an ALS Geochemistry-Mexico in Chihuahua City (Mexiko) geschickt; die Schnitzel werden anschließend zur Analyse an ALS Vancouver (Kanada), ein akkreditiertes Mineralanalyselabor, geschickt. Alle Proben werden mit einer Methode aufbereitet, bei der die gesamte Probe auf 70 % (-2 mm) zerkleinert wird. Anschließend wird ein Teil von 250 g entnommen und auf mehr als 85 % (75 Mikrometer) pulverisiert. Die Proben werden mit Hilfe von Standard-Brandproben-AAS-Techniken (Au-AA24) aus einem 50-g-Brei auf Gold analysiert. Die Überschreitung der Grenzwerte wird mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss analysiert. Die Proben werden auch mit dreißig induktiv gekoppelten Plasmaverfahren mit drei Elementen (ME-ICP61″) analysiert. Probenwerte, die den Grenzwert überschreiten, werden erneut untersucht auf: (1) Werte von Zink > 1 %; (2) Werte von Blei > 1 %; und (3) Werte von Silber > 100 g/t. Die Proben werden mit dem Analysepaket ME-OG62 (hochgradiges Material ICP-AES) erneut untersucht. Bei Silberwerten von mehr als 1.500 g/t werden die Proben mit der Analysemethode Ag-CON01, einer standardmäßigen 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss, erneut untersucht. Zertifizierte Standards und Leerproben werden routinemäßig in alle Probensendungen eingefügt, um die Integrität des Analyseprozesses zu gewährleisten. Aus dem groben Ausschuss und den Pulpen der ursprünglichen Probe werden ausgewählte Proben für eine Doppeluntersuchung ausgewählt. Bei den hier berichteten Ergebnissen wurden keine QAQC-Probleme festgestellt.

Qualifizierte Person: Gernot Wober, P.Geo, VP Exploration, Discovery Silver Corp. ist die vom Unternehmen benannte qualifizierte Person für diese Pressemitteilung gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″) und hat die Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen überprüft und bestätigt.

Technischer Bericht: Der jüngste technische Bericht für das Projekt Cordero ist die Preliminary Economic Assessment (PEA) aus dem Jahr 2021. Die PEA wurde von Ausenco Engineering Canada Inc. mit Unterstützung von AGP Mining Consultants Inc. und Knight Piésold and Co. (USA) erstellt. Der vollständige technische Bericht, der die PEA unterstützt, ist auf der Website von Discovery und auf SEDAR unter Discovery Silver Corp.

In der PEA wurde für die gesamte Lebensdauer der Mine von einer durchschnittlichen Gewinnung von sulfidischem Material von 84 % für Ag, 19 % für Au, 86 % für Pb und 85 % für Zn ausgegangen. Die PEA ging von einer Oxidgewinnung von 56 % für Ag und 63 % für Au für zerkleinertes Material und von 36 % für Ag und 35 % für Au für unzerkleinertes ROM-Material aus.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Pressedienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das „Gesetz von 1933“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Solche Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf: den Zeitplan für die Durchführung und den Abschluss des Phase-2-Bohrprogramms, einschließlich der Auswirkungen und des Nutzens; den Zeitplan und die voraussichtlichen Ergebnisse, die in die Ressourcenaktualisierung einfließen werden, einschließlich der Auswirkungen und des Nutzens; den Zeitplan und die voraussichtlichen Ergebnisse, die in die vorläufige wirtschaftliche Bewertung einfließen werden, einschließlich der Auswirkungen und des Nutzens; Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, sind unter anderem Schwankungen der Marktpreise, einschließlich der Metallpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Eine ausführliche Erörterung der Risiken, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, finden Sie in den Dokumenten, auf die hier verwiesen wird, in der MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr und im Jahresbericht 2021 des Unternehmens, der auf der Website des Unternehmens unter www.discoverysilver.com oder im Profil von Discovery auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Discovery Silver Corp.

Forbes Gemmell

55 University Avenue, Suite 701

M5J 2H7 Toronto

Kanada

email : forbes.gemmell@dsvmetals.com

Pressekontakt:

Discovery Silver Corp.

Forbes Gemmell

55 University Avenue, Suite 701

M5J 2H7 Toronto

email : forbes.gemmell@dsvmetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Norderneyer Postmord“ von Alfred Bekker im Klarant Verlag Gold Terra bestätigt hochgradigen Abschnitt mit 9,36 g/t Au auf 3 Metern im Winterprogramm im Gebiet Mispickel, Yellowknife, NWT