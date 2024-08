Discovery gibt Einreichung des ESG-Berichts 2023 bekannt

Wichtigste Punkte:

– Erhalt des Umweltzertifikats der mexikanischen Regierung

– Auszeichnung als sozial verantwortliches Unternehmen durch das Mexican Center for Philanthropy

– Erhalt der Zertifizierung Great Place to Work

22. August 2024, Toronto, Ontario – Discovery Silver Corp. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF) (Discovery oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG) für das Jahr 2023 veröffentlicht hat, in dem die aktuelle Nachhaltigkeitsleistung, die Praktiken und die Prioritäten des Unternehmens für die Zukunft hervorgehoben werden.

Tony Makuch, CEO, kommentierte: Wir freuen uns, unseren ESG-Bericht 2023 zu veröffentlichen, der die Effektivität unserer Mitarbeiter sowohl in Mexiko als auch in Kanada bei der Erreichung von Spitzenleistungen im verantwortungsvollen Bergbau hervorhebt. Bei allem, was wir tun, ist es unser Ziel, ökologische, soziale und wirtschaftliche Erwägungen erfolgreich in Einklang zu bringen, langfristige Vorteile für die Gemeinden zu schaffen, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und einen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen. Im vergangenen Jahr hat Discovery aufgrund der erzielten Fortschritte eine Reihe von bedeutenden Auszeichnungen und Ehrungen erhalten. Wir hatten die große Ehre, als einziges Bergbauunternehmen in Mexiko von der mexikanischen Bundesstaatsanwaltschaft für Umweltschutz (PROFEPA) das Umweltzertifikat Quality Environmental Certification zu erhalten, mit dem Unternehmen ausgezeichnet werden, die alle Umweltvorschriften vollständig einhalten. Zum zweiten Mal in Folge erhielten wir vom mexikanischen Zentrum für Philanthropie (Centro Mexicana para la Filantropía) die Auszeichnung Socially Responsible Enterprise Distinction, die Unternehmen für herausragende Leistungen in fünf Schlüsselbereichen verliehen wird: Geschäftsethik, Engagement für die Gemeinschaft, Schutz und Erhalt der Umwelt, Lebensqualität für Mitarbeiter und soziale Verantwortung des Unternehmens. Außerdem erhielten wir zum zweiten Mal die Zertifizierung Great Place to Work, eine international anerkannte Auszeichnung für Unternehmen, die hervorragende Mitarbeitererfahrungen schaffen.

Diese Auszeichnungen sind wichtig, da sie das Ergebnis einer umfassenden und effektiven Umsetzung unseres Engagements für eine führende Rolle im Bereich Umwelt und soziale Verantwortung sind. Während wir unser Weltklasse-Silberprojekt Cordero weiter vorantreiben, werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, diese Verpflichtung zu erfüllen. Wir werden auch sorgfältig daran arbeiten, Cordero als ein Beispiel dafür zu etablieren, wie eine große Tagebaumine, die profitabel ist, zu mehr Wohlstand beiträgt und die höchsten Umweltstandards erfüllt, Teil der Lösung sein kann, wenn es darum geht, Nachhaltigkeitsziele in einer Welt zu erreichen, die zunehmend Metalle und Mineralien benötigt.

Der vollständige ESG-Bericht 2023 steht zum Download zur Verfügung unter: www.discoverysilver.com/sustainability.

Nachhaltigkeitshöhepunkte 2023 (alle Beträge in kanadischen Dollar)*:

– 19,2 Millionen $ an Waren und Dienstleistungen, die von lokalen mexikanischen Unternehmen gekauft wurden;

– 5,0 Millionen $ an Gehältern und Sozialleistungen, die an lokale Mitarbeiter gezahlt wurden;

– Die Gesamtbelegschaft von 85 umfasst 69 Angestellte und 16 Auftragnehmer;

o Mitarbeiter in Mexiko: 85% der Mitarbeiter sind Einheimische

– 193.000 $ an direkten Investitionen in die Gemeinde;

– 26 Stunden Gesundheits-, Sicherheits- und Notfalltraining im Durchschnitt pro Mitarbeiter;

– Keine meldepflichtige Umweltvorfälle;

– 21,09 GJ an erneuerbarer Energie, die mit Hilfe von Solarzellen erzeugt wurde.

* Die Daten basieren auf dem Kalenderjahr 2023.

Über Discovery

Discovery ist ein Edelmetallunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und dem Betrieb von hochwertigen Projekten beschäftigt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, eines der größten unerschlossenen Silbervorkommen der Welt, das sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua befindet. Die im Februar 2024 abgeschlossene Machbarkeitsstudie zeigt, dass Cordero das Potenzial hat, zu einem groß angelegten, langlebigen Projekt entwickelt zu werden, das attraktive wirtschaftliche Erträge erwirtschaftet und erhebliche sozioökonomische Vorteile für die lokalen Stakeholder bietet. Bei der Entwicklung und dem Betrieb des Projekts wird die Maximierung des Einsatzes umweltfreundlicher Energiequellen, wie z. B. Elektrofahrzeuge und Solarenergie, eine wichtige Priorität sein, wobei das Ziel des Unternehmens darin besteht, Cordero als einen der Tagebaue mit dem geringsten CO2-Fußabdruck weltweit zu etablieren.

Im Namen des Board of Directors,

Tony Makuch, P.Eng

President, CEO & Director

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Utting, CFA

VP Investor Relations

Tel.: 416-806-6298

E-Mail: mark.utting@discoverysilver.com

Website: www.discoverysilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Weder die TSX Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das Gesetz von 1933) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Aussagen gehören unter anderem der Zeitplan und die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sowie die voraussichtlichen Kapital- und Betriebskosten, die laufenden Kosten, der Kapitalwert, der interne Zinsfuß, die Amortisationszeit, die Prozesskapazität, die durchschnittliche jährliche Metallproduktion, die durchschnittliche Prozessausbeute, die Erneuerung der Konzession, die Genehmigung des Projekts, die voraussichtlichen Abbau- und Aufbereitungsmethoden, der vorgeschlagene Produktionsplan der Vormachbarkeitsstudie und das Metallproduktionsprofil, voraussichtliche Bauzeit, voraussichtliche Lebensdauer der Mine, voraussichtliche Ausbeute und Gehalte, voraussichtliche Produktionsraten, Infrastruktur, Sozial- und Umweltverträglichkeitsstudien, Abschluss der wichtigsten risikomindernden Maßnahmen, einschließlich des Zeitplans für den Erhalt von Genehmigungen, Verfügbarkeit von Wasser und Strom, Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Steuersätze und Rohstoffpreise, die die Erschließung des Projekts unterstützen würden. Die Informationen bezüglich der Schätzungen der Mineralressourcen/-reserven und deren wirtschaftliche Analyse, die in den Ergebnissen der Vormachbarkeitsstudie enthalten sind, sind ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen, da sie eine Vorhersage der Mineralisierung und der Ergebnisse des Abbaus widerspiegeln, wenn eine Minerallagerstätte erschlossen und abgebaut wird. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten verbunden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich der Metallpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder geschäftlichen Bedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Risiken und Ungewissheiten, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken können, oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, sind unter der Überschrift Risikofaktoren im Jahresinformationsblatt des Unternehmens vom 28. März 2024 beschrieben, das im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

