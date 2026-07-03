Dissoziation bei Frauen 50+: Warum Perfektion oft eine Überlebensstrategie ist

Trauma-Coach Dr. Claudia Editha Richter erklärt, warum viele Frauen 50+ sich nach Jahrzehnten des Funktionierens von sich selbst abgeschnitten fühlen und wie der Weg zurück gelingt.

Nordfriesland, 3. Juli 2026. Mit ihrem neuen Fachartikel „Perfektion ist eine ausgezeichnete Überlebensstrategie“ beschreibt Trauma-Coach Dr. Claudia Editha Richter ein Phänomen, das viele Frauen ab 50 kennen, aber selten benennen können: Dissoziation. Der Beitrag erscheint auf sensibles-trauma-coaching.de und zeigt, warum gerade Frauen, die jahrzehntelang erfolgreich funktioniert haben, sich zunehmend von sich selbst abgeschnitten fühlen.

Wenn Funktionieren zur Abschaltung wird

Dissoziation ist nach Richters Einschätzung kein psychiatrisches Schlagwort, sondern eine Schutzreaktion des Nervensystems. Viele Frauen beschreiben sie als Glasscheiben-Gefühl: Die Welt wirkt weit weg, obwohl sie mittendrin sind. Hinzu kommen Gedämpftheit, automatisches Funktionieren ohne echtes Erleben und Zeitverlust im Alltag. Für Richter ist das keine Störung, sondern eine über Jahre erlernte Strategie im Umgang mit Überforderung.

Warum sich das Muster gerade um die 50 zeigt

Mit dem Auszug der Kinder oder dem Erreichen beruflicher Stabilität fällt laut Richter oft die äußere Struktur weg, die bislang Halt gegeben hat. Genau in diesem Moment werde der Körper wieder hörbar, auch für ältere, unverarbeitete Erfahrungen. Der Artikel beschreibt konkrete erste Schritte zurück in den Körperkontakt: kleine sensorische Signale wie kaltes Wasser im Gesicht, das bewusste Benennen des eigenen Zustands und der Aufbau von Beziehungen, in denen die eigene Geschichte gehört werden darf.

Für wen der Artikel gedacht ist

Der Beitrag richtet sich an Frauen, die sich äußerlich erfolgreich und kompetent erleben, innerlich aber zunehmend taub oder wie neben sich stehend fühlen. Richter beschreibt darin auch konkrete Übungen: die Füße bewusst auf dem Boden spüren, die eigene Geschichte einmal in Worte fassen, mit jemandem, der zuhört, ohne zu urteilen oder zu retten.

„Irgendwann aber wird die Überlebensstrategie zum Gefängnis. Du hast gelernt, dich selbst abzuschalten, damit die Angst, die Wut, die Scham dich nicht überwältigen. Damit du funktionieren kannst. Und das hast du meisterlich gelernt. So meisterlich, dass du heute nicht mehr weißt, wie du dich wieder einschaltest.“

Dr. Claudia Editha Richter, Trauma-Coach und Autorin, im Fachartikel

Über die Autorin

Dr. Claudia Editha Richter, Jahrgang 1957, ist Autorin, Trauma- und Kommunikationsexpertin und ehemalige Pastorin mit Zusatzausbildungen in Pastoralpsychologie, Themenzentrierter Interaktion und Gewaltfreier Kommunikation. Mit 60 Jahren promovierte sie. Heute lebt sie in einem Reetdachhaus in Nordfriesland und begleitet in ihrem Coaching-Ansatz „Bauch, Herz und Hirn“ Frauen 50+, die nach Jahren des Funktionierens wieder zu sich finden wollen. Ihre Bücher „Das habe ich noch nie gemacht – das wird gut“ (YessYess Verlag, 2025) und „Der Sturm wird stärker – Wir auch!“ (YessYess Verlag, 2026) erzählen von sexualisierter Gewalt, Scham und der Kraft, die entsteht, wenn man aufhört zu schweigen.

Bezugsquellen

Der vollständige Fachartikel „Perfektion ist eine ausgezeichnete Überlebensstrategie“ ist kostenfrei abrufbar unter sensibles-trauma-coaching.de/blog/gefuhle-abschalten-dissoziation.html. Ein kostenfreies Begleitmaterial „Mit Bauch, Herz und Hirn“ steht auf dr-claudia-editha-richter.de/freiheit zum Download bereit. Rezensionsexemplare der Bücher sowie Interviewtermine (Print, Podcast, TV, Online) können über die Autorenwebsite angefragt werden.

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