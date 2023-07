Disy Informationssysteme und USU Software besiegeln Partnerschaft

Durch die Partnerschaft erweitert USU das Lösungsportfolio um die Business & Location Intelligence-Komponenten von Disy.

Die Disy Informationssysteme GmbH und die USU Software AG haben im Juli ihre Partnerschaft besiegelt. Als führender Anbieter von digitalen Plattformen für moderne Kundenservice-Lösungen erweitert USU mit diesem Schritt das Lösungsportfolio um die Business & Location Intelligence-Komponenten von Disy.

Kooperation eröffnet neue Perspektiven für ganzheitliche Lösungen

Mit der Bündelung ihrer Kompetenzen und Aktivitäten bieten USU und Disy gemeinsamen Kunden ein erweitertes attraktives Lösungsportfolio mit Business & Location Intelligence-Komponenten. Insbesondere im Bereich Fachverfahren für die öffentliche Verwaltung, aber auch bei Portal- und Individuallösungen für Organisationen anderer Branchen, ergänzen sich die Stärken und langjährige Erfahrung der beiden Partner zu einem nahtlosen Gesamtlösungsangebot.

„Wir freuen uns sehr, dass USU das Lösungsportfolio um die Themen Datenanalytik und Geoinformation verstärken möchte und dabei auf die Business & Location Intelligence-Expertise und Software von Disy setzt. Mit USU haben wir einen Partner, der Organisationen kompetent und ganzheitlich bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsvorhaben begleitet und so auch unseren Lösungsraum deutlich erweitert. Unser Ziel ist dabei die innovative Verknüpfung von Lösungen und Technologien, um bei unseren Kunden auf allen Organisationsebenen ein tieferes Verständnis für komplexe Zusammenhänge zu ermöglichen“, so Claus Hofmann, Geschäftsführer der Disy Informationssysteme GmbH zu der neuen Partnerschaft.

„USU hat den Anspruch, sich stets weiterzuentwickeln und Lösungen, die heute schon gut sind, morgen noch besser zu machen. Daher haben wir den Markt im Blick und sehen uns nach Partnern um, deren Produkte für unsere Kunden Mehrwerte liefern können. Mit Disy haben wir einen solchen neuen Partner gefunden. Raumbezogene Daten gewinnen für Organisationen immer mehr an Bedeutung. Sie sind aber typischerweise in entscheidungsrelevanten Systemen und Auswertungen noch wenig präsent. Gemeinsam mit Disy können wir das Potenzial, das in der Berücksichtigung raumbezogener Daten steckt, für unsere Kunden ausschöpfen. Deshalb freuen wir uns über diese neue Partnerschaft. Und wir freuen uns umso mehr, weil Disy nicht nur unsere Lösungen perfekt ergänzt. Auch die Menschen und die Kultur von Disy passen gut zu USU“, erläutert Thomas Schwenk, Director Business Strategy bei USU.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Disy Informationssysteme GmbH

Frau Astrid Fennen-Weigel

Ludwig-Erhard-Allee 6

76131 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: 0721 16006000

web ..: https://www.disy.net

email : astrid.fennen-weigel@disy.net

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Disy Informationssysteme GmbH

Frau Astrid Fennen-Weigel

Ludwig-Erhard-Allee 6

76131 Karlsruhe

fon ..: 0721 16006000

web ..: https://www.disy.net

email : presse@disy.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ZACO M1S Saug- und Wischroboter mit intelligenter Waschstation Eine bessere Welt ist möglich – Kernenergie im Trend