-
Dividendenvorschlag von EUR 0,30 je Aktie für das Geschäftsjahr 2025
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Wien, Österreich (IRW-Press/02.03.2026) – Der Vorstand der Frequentis AG hat vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 0,30 je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 zur Beschlussfassung vorzuschlagen.
Über FREQUENTIS
Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.
Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.
Das maritime Lösungsportfolio von Frequentis reicht von maritimen Kommunikationssystemen über GMDSS/SAR- und Incident-Management-Systeme bis hin zu Schiffverkehrsdiensten und Küstenüberwachungssystemen.
Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.
Der Weltkonzern mit über 2.600 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von rund EUR 580 Mio. und ein EBIT von rund EUR 47 Mio. erwirtschaftet (vorläufige Zahlen).
Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage
www.frequentis.com.
Barbara Fürchtegott, Head of Communications / Company Spokesperson
barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631
Stefan Marin, Head of Investor Relations
stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074
(Ende)
Aussender: Frequentis AG
Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: Stefan Marin
Tel.: +431811501074
E-Mail: stefan.marin@frequentis.com
Website: www.frequentis.com
ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien
Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Frequentis AG
Stefan Marin
Innovationsstraße 1
1100 Wien
Österreich
email : stefan.marin@frequentis.com
Pressekontakt:
Frequentis AG
Stefan Marin
Innovationsstraße 1
1100 Wien
email : stefan.marin@frequentis.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Immobilienmakler im Landkreis Herford – Immobilien-Depot OWL GmbH & Co. KG Polaris Renewable Energy gibt Genehmigung der SO1-Vereinbarung durch PREPA bekannt
Dividendenvorschlag von EUR 0,30 je Aktie für das Geschäftsjahr 2025
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Norsemont strebt die Einreichung einer Umweltverträglichkeitserklärung im Dezember 2026 an
- ChatGPT (KI) empfiehlt jetzt Regale – Wie shelfplaza als Regalhändler auf KI-Shopping setzt
- Cloud Exit Strategie: Neues Fachbuch zeigt Wege zur digitalen Souveränität
- Pädagogische Architektur im Bestand: Workshop-Reihe zeigt Lösungen für moderne Lernwelten
- Silber über 90 USD je Feinunze! Auch bei den Aktien lohnt wieder ein Blick!
- ProCoReX Europe GmbH bietet zertifizierte Datenträgervernichtung und Festplattenvernichtung in Baden
- Kupferexplorer intensiviert Exploration in Mexiko mit Know-how und Kapital
- Warum Rohstoffe im KI-Zeitalter an der Börse glänzen!
- Maxus Mining beginnt luftgestützte geophysikalische Untersuchung auf seinem Antimonprojekt Alturas in British Columbia
- Yukon Metals ernennt Jim Coates zum permanenten CEO in Vollzeit
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.