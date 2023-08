DLT Resolution Inc. vor Übernahme von AbleDocs

Oakville (Ontario), Accesswire / 28. August 2023 / DLT Resolutions Inc. (OTC: DLTI), ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Software as a Service (SAAS), Informationstechnologie und Kommunikation, hat seine Absicht bekannt gegeben, AbleDocs, einen globalen Marktführer im Bereich Produkte und Dienstleistungen für digitale Barrierefreiheit, zu übernehmen.

Die Übernahme, die zurzeit im Rahmen einer Absichtserklärung durchgeführt wird, steht im Einklang mit der langfristigen Wachstumsstrategie von DLT Resolution Inc. und dem Bestreben, sein Portfolio durch die Vergrößerung seiner Reichweite auf Schlüsselmärkten zu erweitern.

AbleDocs strebt seit jeher nach Wachstum und Innovation bei der Bereitstellung von Lösungen für die digitale Barrierefreiheit, sagte Adam Spencer, President und CEO von AbleDocs. Diese Übernahme ermöglicht es AbleDocs, seine hochmoderne Forschung und Entwicklung fortzusetzen, die das Unternehmen an der Spitze der Branche positionieren und es uns ermöglichen wird, neue Maßstäbe im Bereich der digitalen Barrierefreiheit zu setzen.

In diesem entscheidenden Moment sind wir in der Lage, einen bedeutsamen Schritt nach vorne zu machen, um unser Angebot durch eine potenzielle Übernahme zu erweitern, sagte Drew Reid, Executive Chairman von DLT Resolution Inc. Während sich das Geschäft nach wie vor in der Phase der Absichtserklärung befindet, werden wir von einer gemeinsamen Vision von Innovation, Exzellenz und der Schaffung von Werten für unsere geschätzten Kunden und Interessensvertreter angetrieben.

Wesentliche Höhepunkte

– Mehrere weitere Übernahmen: Gemeinsam arbeiten DLT Resolution Inc. und AbleDocs daran, innerhalb des ersten Jahres mehrere Übernahmen abzuschließen, um das Wachstum zu beschleunigen und ihre Marktpräsenz zu erweitern.

– Lösungen neu erfinden: Beide Unternehmen befinden sich in einer günstigen Position, um eine Reihe neu gestalteter und innovativer Produkte für die digitale Barrierefreiheit hervorzubringen. Diese hochmodernen Lösungen werden neue Maßstäbe in der Branche setzen und die sich entwickelnde Dynamik des Marktes anpeilen.

Ausblick

Beide Unternehmen freuen sich auf die vor ihnen liegenden Möglichkeiten und streben nach einem nahtlosen Übergang, der die Werte, die Qualität und die Integrität aufrechterhält, die ihre Kunden und Interessensvertreter erwarten.

Über AbleDocs

AbleDocs bietet Produkte und Dienstleistungen für die digitale Barrierefreiheit, die dazu beitragen, die Konformität hinsichtlich der Barrierefreiheit von umfassenden Dokumenten, Tests, Schulungen sowie die Web-Konformität zu gewährleisten. AbleDocs ist das einzige Unternehmen, das die Konformität einer jeden von ihm produzierten Datei mit einer garantierten Haftungsdeckung von 10.000.000 $ sicherstellt. Das Angebot umfasst ADService, ADScan, ADStream, ADLegacy, ADTraining, ADAudit und die Grackle Suite.

Weitere Informationen erhalten Sie unter abledocs.com.

Über DLT Resolution Inc.

DLT Resolution Inc. ist zurzeit in drei Hightech-Industriesegmenten tätig: Blockchain-Anwendungen und Cybersicherheit; Software as a Service (SAAS), einschließlich elektronischer Fernabstimmung und Telekommunikation; sowie Datendienste, die Bilderfassung, Datenerfassung, Datentelefonzentralen und Zahlungsabwicklung umfassen. Zu den Kunden des Unternehmens zählen einige der Top-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. DLT Resolution hilft Unternehmen, die Rechnungen, Kassenbücher, Kontoauszüge, Anwendungen, Umfragen, Mitarbeiter- und Kundenbelohnungsprogramme und eine Vielzahl anderer, nicht zum Kerngeschäft gehörender Funktionen haben, vom Datenmanagement zu profitieren. DLT Resolution betreibt auch einen Gesundheitsinformationsaustausch, der die Möglichkeit bietet, medizinische Informationen und Aufzeichnungen anzufordern und abzurufen und dabei alle heutigen Sicherheits- und Konformitätsanforderungen für HIPAA, PIPEDA und PHIPA zu erfüllen. Über RecordsBank bietet das Unternehmen Patienten, Anwälten und Versicherern einen benutzerfreundlichen Online-Zugang zu seinem zentralisierten System, über den sie medizinische Aufzeichnungen abrufen und einsehen können.

Erfahren Sie mehr unter: www.dltresolution.com.

Medienkontakt

Matisse Hamel-Nelis

Vice President, Communications

AbleDocs

E-Mail: mhamelnelis@abledocs.com

Tel.: 905-431-0237

Quelle: AbleDocs

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

