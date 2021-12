Doccura wird hoher Datenschutz und hohe Datensicherheit erneut bescheinigt

Doccura für weitere zwei Jahre als Anbieter einer Online-Videosprechstunde zertifiziert und bei der Kassenärztlichen Vereinigung als Anbieter gelistet

Ingolstadt, 09.12.2021 Doccura ist bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für weitere zwei Jahre als datenschutzkonformes Videosprechstundensystem nach Anlage 31b Bundesmantelvertrag-Ärzte gelistet. Damit kann die von der Bayerischen TelemedAllianz GmbH entwickelte Online-Videosprechstunde weiterhin durch Ärzte, Therapeuten und andere medizinische Leistungserbringer für Online-Behandlungen genutzt warden. Das durch die datenschutz cert GmbH ausgestellte Zertifikat ging dem Unternehmen nun zu. Die bestehende, zum Jahresende auslaufende Zertifizierung wird somit verlängert.

„Gerade für Kassenärzte, die auch ihre Online-Behandlungen abrechnen möchten, ist dies eine wichtige Zertifizierung“, erklärt Prof. Dr. med. Siegfried Jedamzik, Gründer und Geschäftsführer der Bayerischen TelemedAllianz GmbH. Erst wenn diese Zertifizierung bei der Kassenärztlichen Vereinigung besteht, können Praxen durchgeführte Videossprechstunden bei ihrer KV abrechnen.

Die vierte Corona-Welle und weitere Einschränkungen stehen bevor. Umso wichtiger sei die Möglichkeit der medizinischen Beratung über eine Videosprechstunde. Aber nicht nur während der Pandemie, sondern auch, um eine gerade in ländlichen Gebieten rückläufige ärztliche Versorgung kompensieren zu können, helfe die Möglichkeit, dass Ärzte eine Online-Videosprechstunde durchführen zu können, weiß der erfahrene Mediziner, der an der Hochschule Deggendorf zur Telemedizin lehrt ob der Notwendigkeit digitaler Möglichkeiten auch in der Gesundheitsbranche.

Datensicherheit und Nutzerfreundlichkeit stand auf dem Prüfstand

Der sichere Umgang mit personenbezogenen Daten stand bei der Re-Zertifizierung ebenso auf dem Prüfstand, wie eine sichere Verbindung während der Videosprechstunde selbst. Und diese Tests hat Doccura einwandfrei bestanden. „Datensicherheit und der sorgsame Umgang mit Daten wird bei uns ohnehin groß geschrieben. Solche Zertifizierungsvorgaben sind für uns gelebte Praxis“, erklärt Prof. Jedamzik, der als erfahrener Allgemeinmediziner aus dem täglichen Praxisalltag weiß, worauf es bei Online-Videosprechstunden tatsächlich ankommt. Das sei für Ihn ein Beweggrund gewesen, mit Doccura eine anwender-optimierte und nutzerfreundliche, praxisorientierte Videosprechstunde zu entwickeln. Neben der normalen Patient-Arzt-Schaltung bietet Doccura eine Gruppen-Gesprächsfunktion an, in der z.B. mehrere Ärzte gemeinsam mit dem Patienten eine komplexere Behandlung besprechen können.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unser Doccura Service Team

? Kostenlose Hotline: 0800-3622-872

Servicezeiten: Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

? E-Mail: info@doccura.de

Web: www.doccura.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bayerische TelemedAllianz GmbH

Herr Prof. Dr. Siegfried Jedamzik

Brückestr. 13a

85107 Baar-Ebenhausen

Deutschland

fon ..: 08453 33499-13

fax ..: 08453 33499-20

web ..: http://www.telemedallianz.de

email : info@telemedallianz.de

Die Entwicklung von Software für telemedizinische Anwendungen ist eine der Aufgaben, die die Bayerische TelemedAllianz GmbH wahrnimmt. Der Förderung digitaler Prozesse in der Gesundheitsversorgung treibt das Unternehmen konsequent voran. Diie Bayerische TelemedAllianz GmbH fungiert als Ansprechpartner für alle Aktivitäten im Bereich Telemedizin, eHealth und Gesundheitstelematik. Als neutrale Kompetenzplattform initiiert, koordiniert und vernetzt die BTA telemedizinische Initiativen und Projekte in Deutschland und darüber hinaus.

Pressekontakt:

Bayerische TelemedAllianz GmbH

Herr Prof. Dr. Siegfried Jedamzik

Brückestr. 13a

85107 Baar-Ebenhausen

fon ..: 08453 33499-13

web ..: http://www.gesundheitsportal.bayern

email : info@telemedallianz.de

