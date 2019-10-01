Dönges präsentiert den Rauchschutzvorhang Smoke Defender

Bei Bränden ist es häufig nicht das Feuer selbst, das zur größten Gefahr wird, sondern der Rauch. Der mobile Rauchschutzvorhang Smoke Defender begegnet dieser Gefahr wirkungsvoll.

Mobiler Rauchschutz auf höchstem Niveau

Brände bringen nicht nur Hitze und Flammen mit sich, sondern vor allem eine der größten Gefahren: dichten, giftigen Rauch. Um die Sicherheit von Einsatzkräften und Betroffenen zu erhöhen, hat der Systemlieferant Dönges den Rauchschutzvorhang „Smoke Defender“ entwickelt. Dieses innovative Hilfsmittel verhindert die unkontrollierte Ausbreitung von Rauch und Hitze, schützt Flucht- und Rettungswege und erleichtert so die Evakuierung von Gebäuden.

Der Rauchschutzvorhang „Smoke Defender“ besteht aus einem hitzebeständigen und schwer entflammbaren Spezialgewebe, das an einem stabilen Metallrahmen befestigt ist. Dank einer Schnellspannstange kann der Vorhang in wenigen Sekunden in die Türöffnung eingespannt werden. Das herabhängende Tuch verschließt die Türöffnung größtenteils, selbst wenn die Tür geöffnet wird. Dadurch wird verhindert, dass sich heißer und giftiger Brandrauch in unverrauchte Bereiche wie Treppenhäuser oder Flure ausbreitet. Da die Einsatzkräfte in geduckter Haltung in brennende oder verrauchte Räume vordringen, muss der „Smoke Defender“ nur im unteren Bereich geöffnet werden, sodass die heißen Brandgase, die sich überwiegend unter der Zimmerdecke sammeln, kaum entweichen können.

Der „Smoke Defender“ ist optimal auf die Anforderungen der Feuerwehr abgestimmt. Er lässt sich auch unter Stressbedingungen schnell und einfach mit Einsatzhandschuhen und ohne Werkzeug montieren. Dabei kann er problemlos an verschiedene Türbreiten angepasst werden. Das robuste und langlebige Material ist für härteste Einsätze geeignet; der Rauchschutzvorhang kann nach einem Einsatz mit Wasser und nicht ätzenden Reinigern gesäubert und wiederverwendet werden. Für den Transport wird der „Smoke Defender“ mit einer wasserabweisenden Tasche geliefert, die für eine schnelle Verfügbarkeit am Schlauchtragekorb befestigt werden kann.

Maximaler Schutz bei minimalem Aufwand

Neben dem Schutz von Personen trägt der „Smoke Defender“ auch dazu bei, Rauchschäden an Gebäuden und Inventar zu minimieren. Durch die kontrollierte Steuerung des Luftstroms kann die Feuerwehr gezielt belüften, um heiße Gase effizient aus dem Brandraum abzuleiten. Dadurch kann die Ansammlung heißer Gase, die weitere Brände verursachen könnten, in höheren Gebäudeteilen minimiert oder sogar verhindert werden. Die Kombination mit Druckbelüftung sorgt für eine noch effektivere Rauchkontrolle und verbessert die Sichtverhältnisse für die Einsatzkräfte.

Der mobile Rauchschutzvorhang „Smoke Defender“ ist eine unverzichtbare Ergänzung der Ausrüstung jeder Feuerwehr. Er sorgt nicht nur für eine sicherere Einsatzumgebung, sondern kann im Ernstfall Leben retten. Nähere Informationen zum „Smoke Defender“ erhalten Interessenten auf der Internetseite www.doenges-online.de oder im Fachhandel. Dort ist er ab sofort für 499,- EUR (unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.) erhältlich.

Die Dönges GmbH & Co. KG ist einer der führenden Systemlieferanten für die Feuerwehr und den Rettungsdienst in Deutschland. Das bereits vor über 120 Jahren gegründete Unternehmen mit Sitz in Wermelskirchen hat sich darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Lösungen für jede Anforderung anzubieten. Dönges arbeitet mit zahlreichen namhaften Lieferanten zusammen und kann deshalb eine große Bandbreite von Produkten anbieten. Diese reicht von hochwertigen Handwerkzeugen bis zu komplett ausgestatteten Rettungsfahrzeugen. Dönges beliefert nahezu den gesamten Fachhandel in Deutschland sowie in vielen anderen europäischen und außereuropäischen Ländern.

Bei Dönges legt man besonderen Wert auf die persönliche Betreuung der Kunden und den intensiven Austausch mit ihnen. Dadurch gewährleistet das Remscheider Unternehmen nicht nur eine optimale und individuelle Versorgung, sondern ist auch stets am Puls der Zeit. Eine besondere Stärke von Dönges ist es, Standardprodukte und außergewöhnliche Lösungen zu einem einzigartigen Angebot aus einer Hand zu verschmelzen. Dazu gehören auch zahlreiche von Dönges selbst entwickelte Produkte und Sets. Die moderne elektronische und logistische Infrastruktur ermöglicht es Dönges, die meisten Artikel innerhalb von einem Werktag zu verschicken. Aber auch Sonderwünsche werden schnell und flexibel erfüllt.

