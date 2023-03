Dombey stellt das phänomenale Crypto-Mining-Werkzeug vor

Solarbetriebener Crypto-Miner Dompre

Das britische Unternehmen Dombey Electrics Co. ( https://www.dombbit.com ) hat ein phänomenales Crypto-Mining-Werkzeug vorgestellt: den solarbetriebenen Crypto-Miner Dompre von Dombey Electrics.

Ganz neu auf dem Markt ist der Dompre, ein solarbetriebener Crypto-Miner von Dombey Electrics. Er benötigt nur eine minimale Menge an Sonnenlicht, um zu funktionieren. Nach der ersten vollständigen Aufladung kann er 15 Stunden mit Strom und 18 Stunden bei geringer Sonneneinstrahlung betrieben werden. Es kann auch ohne Sonnenlicht betrieben werden. Außerdem wurde er mit dem besten MSI Afterburner entwickelt, um möglichst wenig Strom zu verbrauchen und mit jeder Windows-Version zu funktionieren.

Zur Feier des Jubiläums wurden die Produkte je nach Kauf und Kaufmethode um bestimmte Prozentsätze reduziert, so dass jeder an der Aktion teilnehmen kann. Außerdem werden die Produkte bearbeitet und versandt, sobald die Hälfte der Zahlung eingegangen ist. Sobald die Bestellung vom Käufer bestätigt wurde, fordert Dombey die Restzahlung an.

Über Dombey Electrics Co

Dombey Electrics Co. wurde 2010 von einer Gruppe von Elektrikern und Branchenexperten gegründet und ist heute ein führender Anbieter von elektrischen Lösungen. Das Unternehmen entwickelt unverwechselbare elektrische Produkte, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden können. Dank zahlreicher technologischer Entwicklungen können elektrische Geräte auch für weniger gefährliche Aufgaben eingesetzt werden.

Im Falle von Lieferproblemen, Bruch, Beschädigung oder unsachgemäßer Behandlung der Geräte durch den Lieferanten können die Artikel sofort zurückgesandt und ersetzt werden, und der Kunde erhält innerhalb der angegebenen Frist eine Rückerstattung. Weitere Informationen finden Sie in den Rückgabebedingungen unter https://www.dombbit.com/faqs/

Im Oktober 2022 wird die Dompre (Dombey Previa) auf den Markt kommen, eine Art von Maschine, die gleichzeitig Bitcoin und Ethereum schürfen kann und dabei weniger Energie verbraucht. Sie bestehen aus Photovoltaik-Zellen, die robuster und langlebiger sind. Die Garantie beträgt fünf Jahre. Der Versand ist weltweit kostenlos. Kaufen Sie die Produkte hier: https://www.dombbit.com/products

Obwohl sowohl Bitcoin als auch Ethereum Kryptowährungen sind, waren ihre Entwicklungsziele unterschiedlich. Bitcoin wurde als dezentralisierte digitale Währung geschaffen, um einen sicheren und dezentralisierten Mechanismus für die Speicherung und Übertragung von Werten zu bieten. Ethereum hingegen wurde als dezentrale Plattform für die Erstellung dezentraler Anwendungen (dApps) und die Ausführung von Smart Contracts geschaffen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dombey Electrics Corporation

Herr James Eskola

George Street 26

M25 9WS Prestwich, Manchester

Großbritannien

fon ..: (+358)41 4001018

web ..: https://dombbit.com/

email : james@dombbit.com

.

Pressekontakt:

Dombey Electrics Corporation

Herr James Eskola

George Street 26

M25 9WS Prestwich, Manchester

fon ..: (+358)41 4001018

web ..: https://dombbit.com/

email : james@dombbit.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Inventarisierungssoftware schafft Überblick über Geräte, IT-Equipment und Büromöbel