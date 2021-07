DoorBird-Türstationen und Panasonic-TV dank BAB TECHNOLOGIE zentral steuern

Alles unter einem Dach

Das APP MODULE von BAB TECHNOLOGIE verknüpft protokollübergreifend verschiedene IoT-Komponenten und mehr als 8.000 kompatible KNX-Produkte von über 500 Herstellern. In Verbindung mit den Smart Home Apps „DoorBird Connect“ und „Panasonic Connect“ bringt das APP MODULE die IP-Video-Türstationen von DoorBird auf den Fernseher. Klingelereignisse und Kamerabild der smarten Türsprechanlage werden auf dem Panasonic-TV angezeigt und können bequem über die Fernbedienung gesteuert werden.

„Mit dem IoT-Gateway APP MODULE und der Smart Home App „DoorBird Connect“ bieten wir eine einzigartige Integrationslösung für DoorBird-Türstationen in KNX-Systeme an. Durch die Möglichkeit alle Funktionen der Türstationen auch mit anderen, auf dem ,APP MODULE‘ installierten Apps zu kombinieren, wird beispielsweise eine Verbindung mit NUKI Smart Locks, Panasonic TVs, Multiroom Systemen und vielen weiteren IoT-Komponenten möglich“, erklärt Stefan Mainka, verantwortlich für Business Development bei BAB TECHNOLOGIE..

Sascha Keller, CEO der Bird Home Automation GmbH, erläutert die neue Integration: „Unsere IP-basierten Türstationen verfügen über eine offene Programmierschnittstelle (API), die eine herstellerunabhängige Einbindung in bestehende Hausautomatisierungssysteme ermöglicht. BAB TECHNOLOGIE nutzt diese Funktion, um DoorBird mit Panasonic kompatibel zu machen. Das volle Potenzial von Smart-Home-Lösungen lässt sich somit noch besser ausschöpfen.“

Über BAB TECHNOLOGIE GmbH:

BAB TECHNOLOGIE entwickelt und produziert hochinnovative, branchenführende Visualisierungs- und Automatisierungslösungen für intelligente Gebäude. Ein Team von internationalen Softwareentwicklern und Ingenieuren versteht die Herausforderungen der modernen Gebäudeautomation und entwickelt Produkte, die diesen gerecht werden. Der Hersteller mit Sitz in Dortmund vernetzt die Gebäudetechnik mit smarten Endgeräten und ermöglicht die integrative Steuerung und Automation von jedem Ort der Welt. Die einfache und flexible Integration zukünftiger IoT-Geräte steht dabei im Vordergrund.

Über Bird Home Automation GmbH:

Die Bird Home Automation GmbH entwickelt, produziert und vermarktet weltweit hochwertige IP Video Türsprechanlagen unter der Marke „DoorBird“. Neben der Firmenzentrale und dem Produktionsstandort in Berlin befindet sich eine weitere Niederlassung in San Francisco, USA. „DoorBird“ steht für die Verbindung von exklusivem Design mit innovativer IP-Technologie im Türkommunikationsbereich. Die Produkte werden in Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards aus korrosionsfesten Edelmetallen gefertigt. Weitere Informationen unter https://www.doorbird.com.



