  • Doppelpower für Immobilienbewertung Essen: Christian Gottschling bringt es auf den Punkt

    Kostenlos, präzise, digital & persönlich – Christian Gottschling vereint Online-Blitzanalyse und Vor-Ort-Expertise für maximale Sicherheit beim Immobilienverkauf in Essen.

    BildMit über 15 Jahren Erfahrung und einer starken lokalen Verwurzelung setzt Christian Gottschling in Essen neue Maßstäbe in der Immobilienbewertung. Christian Gottschling bietet sowohl eine blitzschnelle Online-Bewertung („in 3 Minuten per Online-Immobilienbewertung“) als auch eine fundierte persönliche Vor-Ort-Analyse – flexibel, transparent und kostenlos für Immobilienbesitzer in Essen und Umgebung.

    1. Innovative Doppelstrategie: blitzschnell & detailliert

    Gottschling Immobilien kombiniert eine Online-Blitzanalyse mit einer ausführlichen Vor-Ort-Bewertung. Binnen 3 Minuten erhalten Eigentümer eine erste Einschätzung – per E-Mail, rund um die Uhr. Und wer es wirklich genau will, kann innerhalb von 48 Stunden eine individuelle persönliche Analyse vor Ort erhalten: kostenlos und unverbindlich.

    2. Lokale Expertise trifft moderne Technik

    Dank aktueller Vergleichswerte aus Essen und Umgebung liefert das Unternehmen deutlich präzisere Ergebnisse als pauschale Online-Tools. Die Kombination aus KI-Unterstützung und regionaler Marktkenntnis macht den Unterschied.

    3. Bewährte Erfolgsbilanz

    Christian Gottschling blickt zurück auf beeindruckende Zahlen und Ergebnisse: Zahlreiche positive Bewertungen attestieren vor allem Marktkenntnis, Erreichbarkeit und Beratungskompetenz – etwa in Essen-Holsterhausen oder Rüttenscheid. Diese Kundenzufriedenheit spiegelt sich in inhaltlich starken Rezensionen wider, etwa:

    „Wir waren skeptisch … Doch Herr Gottschling hat uns in Essen-Holsterhausen absolut überzeugt. Seine Marktkenntnis und die ehrliche Einschätzung haben uns viel Geld gespart.“ ? ?

    „Sehr angenehmer Immobilienmakler. Vielen Dank für den wirklich sehr lukrativen und einwandfreien Verkauf meiner Immobilie in Essen Rüttenscheid.“ ?

    „Sehr guter Immobilienmakler Essen. Kann den Verkauf meines Mehrfamilienhauses in Essen Holsterhausen nur wirklich Gutes berichten. Schnell, umfangreich und absolut super Verkaufspreis.“ ?

    4. Vertrauen durch Transparenz

    Gottschling Immobilien betont stets die Möglichkeit kostenloser, unverbindlicher Bewertungen – online oder analog. Gleichzeitig warnt das Team offen vor den typischen Risiken des Markts: Fehleinschätzungen bis zu 20-30 %, verzögerte Verkäufe oder hohe Verluste bei falscher Preisgestaltung. Diese offene Kommunikation steigert die Glaubwürdigkeit.

    5. Seriosität & Qualifikation

    Christian Gottschling ist als Sachverständiger für Immobilienbewertung regional ausgewiesen, Mitglied im IVD und bringt über 15 Jahre Erfahrung mit. Das Unternehmen sitzt in der Gemarkenstraße 1 in Essen, sieht sich als verlässliche Adresse mit seriöser Geschäftspräsenz und bietet Kunden sogar Beratung per WhatsApp – nah, schnell und persönlich.

    6. Vielseitig, reaktionsschnell, kundenorientiert

    Ob Online-Blitzanalyse (3 Minuten), persönliche Vor-Ort-Bewertung (48 Std.), WhatsApp-Beratung oder Kontaktaufnahme innerhalb weniger Stunden – Gottschling Immobilien stellt den Kunden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Qualität steht über Quantität: Kostenlose Bewertungen sind limitiert, wodurch jede einzeln mit voller Expertise betreut wird.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Gottschling Immobilien GmbH
    Frau Susan Müller
    Gemarkenstr. 1
    45147 Essen
    Deutschland

    fon ..: +4920145875433
    web ..: https://www.essenmakler.de
    email : hallo@essenmakler.de

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.
    Weitere Pressemeldungen und Kontakt finden Sie unter https://www.essenmakler.de/presse/

    Pressekontakt:

    Gottschling Immobilien GmbH
    Frau Susan Müller
    Gemarkenstr. 1
    45147 Essen

    fon ..: +4920145875433
    web ..: https://www.essenmakler.de
    email : hallo@essenmakler.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Immobilienbewertung in 10 Minuten – Gottschling Immobilien auf der Baumesse Essen
      Den Wert der eigenen Immobilie erfahren und dabei den Eintritt sparen? Gottschling Immobilien macht es möglich - mit Freikarten und "Immobilienbewertung To Go" auf der Baumesse Essen...

    2. GOTTSCHLING Immobilien: Ein Hoffnungsschimmer für Bochumer Familie bei RTL’s Punkt 12
      In einer herzergreifenden Episode von RTL's "Punkt 12" begleiten wir eine Bochumer Familie auf ihrer emotionalen Reise, ein neues Zuhause zu finden - dank der Expertise von Christian Gottschling...

    3. Immobilienexperte Christian Gottschling: Der zuverlässige Partner für Immobilienverkauf und Vermietung
      Immobilienverkauf in Essen & Ruhrgebiet wird immer komplexer. Christian Gottschling ist Ihr erfahrener Immobilienmakler aus Essen und hilft bei Verkauf und Vermietung von Immobilien....

    4. GOTTSCHLING Immobilien auf der Baumesse Essen 2024: Exklusive Einblicke in den Essener Immobilienmark
      Entdecken Sie die Zukunft des Wohnens mit GOTTSCHLING Immobilien auf der Baumesse Essen 2024. Sichern Sie sich exklusive Marktberichte und attraktive Gewinne!...

    5. Christian Gottschling: Immobilien-Experte mit Rundum-Service für problembehaftete Objekte
      Christian Gottschling kauft problembehaftete Immobilien direkt an, saniert mit eigenem Handwerkerteam und bietet mit dem Express-Verkauf eine schnelle, unkomplizierte Lösung für Eigentümer....

    6. Christian Fischer – Ihr Spezialist für die Immobilienbewertung in Thüringen
      Der Sachverständige ist Ansprechpartner für Immobilienbewertungen von bebauten und unbebauten Grundstücken in Thüringen. Bei Bedarf besteht auch die Möglichkeit Bundesweit tätig zu werden....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.