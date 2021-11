Dr. Friedrich Ebert (1882-1971) Autobiographische Schriften – Zeitgeschichtliche Dokumente

Christoph Weißer gibt den Lesern mit „Dr. Friedrich Ebert (1882-1971) Autobiographische Schriften“ die Chance, unmittelbar an der Gedankenwelt von Dr. Friedrich Ebert teilzuhaben.

Seine Kinder-, Schul- und Studienzeit – in Ansbach, Erlangen und München – sowie den Eintritt in das Berufsleben erlebte Friedrich Ebert im deutschen Kaiserreich, berufliche, wissenschaftliche und sportliche Karriere in der Weimarer Republik und im „Dritten Reich“, seinen Ruhestand in der Bundesrepublik Deutschland. D.h. er musste er sich in seinem langen Leben mit vier grundverschiedenen politischen Systemen arrangieren und überdies an zwei Weltkriegen teilnehmen. Nach intensiven archäologischen Studien konnte er mit einer für viele Jahre maßgebenden Arbeit zum antiken Tempelbau promovieren, was ihm eine einjährige Studienreise zu allen wichtigen Stätten der klassischen Antike einbrachte. Als Direktor des Hofer Gymnasiums mußte er sich gegen die Repressionen des NS-Systems zur Wehr setzen. In der ihm zur Heimat gewordenen Stadt Hof etablierte er den Eiskunstlauf.

Die Leser lernen in „Dr. Friedrich Ebert (1882-1971) Autobiographische Schriften“ von ist Christoph Weißer zudem, dass er sich in seinem Ruhestand intensiv mit der Geschichte Hofs, für die er wichtige Forschungsergebnisse vorlegen konnte, beschäftigte. Die faszinierende Persönlichkeit Friedrich Eberts lässt den Leser in Tagebüchern, Notizen, Lebens- und Reiseberichten unmittelbar an seiner Gedankenwelt teilhaben und ermöglicht Einblicke in die bürgerliche Lebensweise des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts.

„Dr. Friedrich Ebert (1882-1971) Autobiographische Schriften" von ist Christoph Weißer ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38199-5 zu bestellen.

