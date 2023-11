Dr. Henning Zitscher, Heilpraktiker zwischen Psychotherapie und Naturheilkunde

Heilpraktiker Dr. Henning Zitscher bietet Psychotherapie und Naturheilkunde in seiner Naturheilpraxis in Kiel an und führt diese in einem psychosomatischen Behandlungsansatz zielführend zusammen.

Dr. sc.agr. Henning Zitscher, ein erfahrener Heilpraktiker mit einer Leidenschaft für ganzheitliche Gesundheit, freut sich, seine Dienstleistungen der Kieler Gemeinschaft anzubieten. Mit seinem Ansatz der Psychosomatik unterstützt er seine Patienten sowohl psychotherapeutisch als auch naturheilkundlich dabei, ihre Gesundheitsziele zu erreichen.

Dr. Zitscher greift dabei auf einen beeindruckenden Schatz aus persönlichen Erfahrungen in den Bereichen Naturheilkunde und Bewusstseinsentwicklung zurück und verfügt als Naturwissenschaftler über ein ausgeprägtes analytisches Verständnis. Seine Behandlungsgebiete umfassen unter anderem Psychotherapie, Therapie von Autoimmunerkrankungen bzw. chronische Entzündungskrankheiten/Rheuma und Ernährungstherapie. So zählen zu seinen Patient*innen beispielsweise Betroffene von Morbus Crohn, Essstörungen, Schuppenflechte oder Angststörungen.

Als ganzheitlich denkender Heilpraktiker ist Herr Dr. Zitscher besonders bestrebt, die tatsächlichen Ursachen von Gesundheitsproblemen zu identifizieren. Hierfür nimmt es sich Zeit, um ein klares Bild vom Patienten zu erhalten und seine medizinische Geschichte und seinen seelischen Hintergrund zu verstehen. Es geht ihm aber auch darum, dass der Patient selbst ein vertieftes Eigenverständnis für seine Gesundheit entwickelt.

„Mein Ziel ist es, meinen Patient*innen zu helfen, ihre Gesundheit auf natürliche Weise zu verbessern und ein dauerhaft stabiles Gleichgewicht in ihrem Leben zu finden“, sagt Dr. Zitscher. „Dabei hilft es, wenn der Patient derjenige ist, der sich mit seiner Krankheit am besten auskennt.“

Besonderer Schwerpunkt der Behandlung von Herrn Dr. Zitscher stellt der psychosomatische Behandlungsansatz dar. Hier steht beispielsweise die Entwicklung einer ungetäuschten Selbstwahrnehmung im Mittelpunkt.

„Je mehr wir einer Vorstellung über unser Selbst, d.h. dem Ego, verfallen sind, desto stärker reagieren wir auch mit belastenden Emotionen auf Umwelt und innere Bilder. Dabei ist eine klare Wahrnehmung unserer eigenen Natur nicht nur heilsam, sondern macht uns auch glücklich“.

Aber auch Themen wie Darmgesundheit, Stressabbau oder Stärkung des Immunsystems spielen beim psychosomatischen Ansatz eine wichtige Rolle.

Mit seinem Behandlungsansatz für Psychotherapie und Naturheilkunde wird Herr Dr. Zitscher für Krankheitsbilder im Spektrum zwischen Depression, Burnout, Rheuma oder Adipositas aufgesucht und hat so in der Landschaft der Kieler Naturheilpraxen einen festen Platz eingenommen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heilpraktiker Dr. sc.agr. Henning Zitscher

Herr Henning Zitscher

Blücherplatz 14

24105 Kiel

Deutschland

fon ..: 0431/2068548

web ..: https://www.heilpraktiker-aus-kiel.de

email : info@heilpraktiker-aus-kiel.de

Hallo, mein Name ist Henning Zitscher. Ich bin Heilpraktiker und Naturwissenschaftler. In meiner Heilpraktikerpraxis biete ich Psychotherapie, Naturheilkunde und Behandlungen im Bereich Psychosomatik an. Schwerpunkte sind: Psycho-Kinesiologie, Phytotherapie, Ernährungstherapie, Entgiftung, Darmsanierung, Physikalische Anwendungen, Stärkung des Immunsystems, Ernährungsberatung, Stressberatung, Suchtberatung, Beratung zur Lebensfreude. Philosophische Grundlagen sind die Naturwissenschaft, Buddhistische und Aryurvedische Psychologie und das buddhistische Konzept der Heilsamen Geistesfaktoren. Ich freue mich auf Ihren Besuch, Ihr Henning Zitscher

