Dr. med. Peter Chovan – Facharzt der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie in Prag

Das von der Agentur cosmetic op betreute Ärzteteam bekommt mit Dr. med. Peter Chovan kompetente Verstärkung.

In Prag liegt die private Estetik Klinik, die sich auf Behandlungen für Ästhetische und Plastische Chirurgie spezialisiert hat. Hier kann der Patient eine individuell auf ihn zugeschnittene Betreuung, eine gute Qualität bei bezahlbaren Preisen sowie einen hohen technologischen Standard erwarten. Dr. med. Peter Chovan führt hier Schönheitsoperationen nach modernsten Operationsmethoden und -verfahren durch. Die Räumlichkeiten sind modern eingerichtet und befinden sich in einem historischen Gebäude aus der Zeit der europäischen Renaissance im Herzen von Prag.

Dr. med Peter Chovan kann auf einen breiten Erfahrungsschatz in der Schönheitschirurgie zurückgreifen. In Tschechien dürfen schönheitschirurgische Eingriffe erst nach einer siebenjährigen Ausbildung ausschließlich von Fachärzten für Plastische und Ästhetische Chirurgie ausgeführt werden. Dr. Peter Chovan durchlief während seiner Facharztausbildung besondere Qualifizierungen in der Rekonstruktiven Chirurgie, die vor allem bei schweren Verbrennungen zum Einsatz kommt. Großflächige Verbrennungen, Verbrühungen und Verätzungen zweiten und dritten Grades erfordern eine besonders schnelle und spezialisierte Behandlung. So hatte Dr. med. Peter Chovan die Möglichkeit, die Plastische und Ästhetische Chirurgie von Grund auf zu lernen und sein Know-how kontinuierlich zu vertiefen.

Seit einigen Jahren hat sich Dr. Peter Chovan u. a. auf die Fettabsaugung spezialisiert. Hier kommen innovative Methoden wie z. B. das BodyTite(TM)-Verfahren oder die VASER Liposuction® zum Einsatz. Das BodyTite(TM)-Verfahren kombiniert die Vorteile der Radiofrequenzwellen-Hautstraffung und der klassischen Fettabsaugung in nur einem Eingriff. Hier handelt es sich um eine thermische Hautstraffung mit gleichzeitig schonender Fettentfernung ohne Operation. Dabei wird zunächst das Fett verflüssigt, dann schonend abgesaugt, Fasern und Septen werden thermisch behandelt und zuletzt die Kollagenneubildung angeregt. Ziel dabei ist das überschüssige Fett zu entfernen und gleichzeitig die Haut zu straffen. Von dieser Methode profitieren vor allem Mütter und Menschen, die viele Kilos abgenommen hatten.

Die VASER Liposuction® ist ein Verfahren, bei dem nicht nur Fett abgesaugt, sondern der Körper zusätzlich modelliert wird. Die minimal invasive Technologie ermöglicht es, mehr Fett abzusaugen, da das Fett durch den Ultraschall aufgebrochen und regelrecht geschmolzen wird. Auf diese Weise lässt es sich dann leichter absaugen. Ziel dabei ist es harmonische Körperkonturen und bestmögliche Proportionen zu schaffen.

Wer eine Schönheitsoperation bei Dr. med. Peter Chovan buchen möchte, kann dies exklusiv über die deutsche Agentur cosmetic op vornehmen. Denn die Klinik wird in Deutschland, Österreich und Schweiz von der cosmetic op betreut. Bereits am Telefon oder über Internet kann man sich über Behandlungsmethoden und Preise informieren: www.cosmetic-op.de.

Die cosmetic op steht unter der Hotline 0049 (0)8762 / 72 09 17 von Montag bis Freitag, von 08.00 – 22.00 Uhr und am Wochenende (Samstag und Sonntag) von 13.00 – 19.00 Uhr zur Verfügung.

