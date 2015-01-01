Dr. Paul Jirak: Der Visionär der Augenheilkunde in Linz, Oberösterreich und ganz Österreich

In einer Welt, in der der Sehsinn 75 Prozent unserer Sinneseindrücke liefert, ist die Prävention und Behandlung von Augenkrankheiten von unschätzbarem Wert.

Dr. Paul Jirak, Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie in Linz, Oberösterreich, hat sich als einer der führenden Experten in diesem sensiblen Bereich etabliert. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der refraktiven Chirurgie verbindet er höchste medizinische Präzision mit einer empathischen Patientenbetreuung, die ihm den Ruf als „bester Lasik-Chirurg in Linz“ eingebracht hat. Seine Praxis, die er gemeinsam mit seiner Kollegin Dr. Marietheres Jirak führt, ist ein Inbegriff moderner Augenmedizin – ein Ort, an dem Technologie und Menschlichkeit harmonisch verschmelzen.

Dr. Jiraks beruflicher Werdegang ist geprägt von Leidenschaft und kontinuierlicher Weiterbildung. Nach seinem Medizinstudium an der Medizinischen Universität Wien spezialisierte er sich früh auf die refraktive Chirurgie, die Fehlsichtigkeiten wie Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und Astigmatismus korrigiert. Als Mitbegründer und Leiter der Ambulanz für refraktive Chirurgie im Konventhospital der Barmherzigen Brüder in Linz – dem „Ersten Linzer Augenlaserzentrum“ – pflanzte er die Saat für seine Expertise. Seit 2014 betreibt er eine eigene Praxis in der Weissenwolffstraße 13 in Linz, wo er Tausende von Patienten behandelt hat. Seine Zertifizierung als FEBO unterstreicht seine internationale Anerkennung. Ergänzt wird sein Profil durch Fließkenntnisse in Deutsch, Englisch und Französisch, die eine breite Patientengruppe ansprechen.

Der Kern von Dr. Jiraks Arbeit liegt in der augenlaserchirurgischen Behandlung. Methoden wie LASIK, PRK oder die Implantation phaker Intraokularlinsen (z. B. Visian ICL) ermöglichen es, Brille und Kontaktlinsen ad acta zu legen. Diese Eingriffe dauern oft nur 30 Minuten und nutzen hochpräzise Excimer- und Femtosekundenlaser mit integrierten Tracking-Systemen, um minimale Risiken und maximale Genauigkeit zu gewährleisten. Besonders beeindruckend ist seine Spezialisierung auf Hornhautchirurgie und Katarakt-Operationen, bei denen er Astigmatismuskorrekturen mit innovativen Techniken kombiniert. In der Klinik Diakonissen Linz und am Kepler Universitätsklinikum wirkt er als Oberarzt und Dozent, wo er sein Wissen an die nächste Generation weitergibt. Seine Forschung zu Kataraktchirurgie und trockenem Auge hat zu Publikationen und einer Promotion (Dr. med. scien.) geführt, die den Fortschritt in der Optometrie vorantreiben.

Was Dr. Jirak von vielen Kollegen abhebt, ist sein ganzheitlicher Ansatz. In einer Zeit, in der Augenkrankheiten wie Glaukom (Grüner Star), Makuladegeneration oder Katarakt zunehmen, betont er präventive Vorsorgeuntersuchungen. Seine Praxis ist mit state-of-the-art-Geräten ausgestattet, die frühzeitige Diagnosen ermöglichen – von OCT-Scans bis zu Perimetrie-Tests. Patienten loben nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die entspannte Atmosphäre: „Perfekte Aufklärung, keine Wartezeiten und ein Team, das wie eine Familie wirkt“, berichtet eine Patientin nach ihrer Katarakt-OP und Nachlaserkorrektur. Auf Plattformen wie DocFinder.at und Herold.at sammelt er über 100 Bewertungen mit durchweg positiven Noten, darunter Berichte über Leben ohne Brille und gesteigerte Lebensqualität.

Als Mitbegründer des Eyelaser Linz Centers 2014 hat Dr. Jirak die Landschaft der Augenlaserbehandlungen in Oberösterreich revolutioniert. Heute operiert er nicht nur in Linz, sondern auch in Wien und Zürich, was seine Reichweite unterstreicht. Sein Engagement geht über die Praxis hinaus: In Videos und Interviews teilt er Einblicke in seine Arbeit, etwa auf YouTube, wo er von „Lebensveränderung durch Sehkorrektur“ spricht. Kollegen schätzen seine humanistische Note – Humor und Entspannung sind Teil seiner Philosophie, die den OP-Stress minimiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Paul Jirak, FEBO

Herr Paul Jirak

Weissenwolffstraße 13

4020 Linz

Österreich

fon ..: 0732 7675 21160

web ..: https://www.augenarzt-jirak.at/

email : office@augenarzt-jirak.at

Dr. Paul Jirak, FEBO

Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie

Wahlarzt o Augenchirurgie o Augenlaser

Weissenwolffstraße 13, 4020 Linz

Tel: +43 732 7675 21160

Mail: office@augenarzt-jirak.at

Pressekontakt:

Dr. Paul Jirak, FEBO

Herr Paul Jirak

Weissenwolffstraße 13

4020 Linz

fon ..: 0732 7675 21160

web ..: https://www.augenarzt-jirak.at/

email : office@augenarzt-jirak.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Industrieabdeckungen nach Maß für Maschinen und Geräte Breidenbacher Hof mit Award „bonum noctis superioris“ ausgezeichnet