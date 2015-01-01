Dr. Paul Jirak, FEBO – Augenfacharzt

Dr. Jirak – Augenarzt in Linz für ganz Oberösterreich

Die Augenarztpraxis Jirak in Linz-Oberösterreich (OÖ) ist eine moderne, hoch spezialisierte Ordination, die von dem erfahrenen Ehepaar Dr. Paul Jirak (FEBO, Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie, Spezialist für refraktive und Augenchirurgie) und Dr. Marietheres Jirak (Fachärztin für Augenheilkunde und Optometrie) geführt wird. Mit über 20 Jahren Erfahrung und regelmäßigen internationalen Fortbildungen bieten sie ein umfassendes Full-Service-Angebot in der Augenheilkunde auf höchstem wissenschaftlichem und technischem Niveau. Die Augenarzt-Praxis von Dr. Jirak befindet sich zentral in 4020 Linz, Weißenwolffstraße 13, im barrierefreien und kinderfreundlichen Ordinationszentrum der Klinik Diakonissen Linz, in unmittelbarer Nähe des Kepler Universitätsklinikums.

Diese Lage sorgt für eine hervorragende Erreichbarkeit mit Öffentlichen Verkehrsmitteln und Parkmöglichkeiten – ideal auch nach Untersuchungen mit Pupillenerweiterung. Chirurgische Eingriffe wie Katarakt-Operationen, Laserbehandlungen oder Hornhauttransplantationen finden in Kooperation mit diesen renommierten Kliniken oder direkt im eigenen hochmodernen Laserzentrum statt. Das Leistungsspektrum umfasst die gesamte Bandbreite der Augenheilkunde in Linz: Von präziser Vorsorge und Früherkennung (z. B. Augendruckmessung, Spaltlampenuntersuchung, Fundusfotografie, optische Kohärenztomographie/OCT) über die Behandlung von Erkrankungen wie Grauer Star (Katarakt mit Premium-Kunstlinsen-Implantation), Grüner Star (Glaukom), Makuladegeneration (Injektionstherapie), diabetischer Retinopathie, Netzhautablösungen und Hornhauterkrankungen bis hin zur refraktiven Chirurgie und Augenlasern (z. B. LASIK, Femto-LASIK, Linsenimplantation zur Korrektur von Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Astigmatismus und Alterssichtigkeit).

Besonders stark vertreten sind auch kinderfreundliche Untersuchungen (ab Kleinkindalter empfohlen), Sehtests, Brillen- und Kontaktlinsenberatung sowie individuelle Betreuung von Angstpatienten und allen Altersgruppen. Als Wahlarztpraxis steht bei Jirak die persönliche, zeitintensive und einfühlsame Betreuung im Vordergrund: Kürzere Wartezeiten, ausführliche Beratungsgespräche, ein kostenloses Erst- und Infogespräch sowie ein „Rund-um-Sorglos“-Konzept mit Vor-, OP- und Nachsorge aus einer Hand. Die moderne High-Tech-Ausstattung garantiert höchste Präzision und Sicherheit. Patienten schätzen die Praxis durchweg sehr hoch – mit durchgehend 5/5-Bewertungen und einer 100%igen Weiterempfehlungsrate bei Docfinder.

