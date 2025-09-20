Dr. Philipp Mayr – Exzellenz in plastisch-ästhetischer Chirurgie in Österreich: Wien, Linz und Salzburg.

Dr. Philipp Mayr, Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie in Österreich: Wien, Linz und Salzburg.

Dr. med. univ. Philipp Mayr hat sich als führender Facharzt für plastisch-ästhetische und rekonstruktive Chirurgie in Oberösterreich einen herausragenden Ruf erworben. Seine Praxis mit Standorten in Linz (Leonding) und Wels bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, liegt großen Wert auf Natürlichkeit, Sicherheit und individueller Beratung “ und wird überdurchschnittlich positiv bewertet.

Leistungsprofil & Spezialisierungen

Dr. Mayr verfügt über breite Erfahrung in Nasenchirurgie (operative und nicht-operative Nasenkorrekturen), Brustchirurgie, Lidchirurgie sowie Körperstraffung und ästhetischem Anti-Aging. Sein Ausbildungshintergrund umfasst eine Ausbildung zum Facharzt für plastische und rekonstruktive Chirurgie am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz sowie zahlreiche Weiterbildungen, u. a. bei namhaften Nasenchirurgen. Operative Eingriffe werden in modernen OP-Sälen durchgeführt, die höchsten Hygienestandards genügen. Postoperative Betreuung und Erreichbarkeit sind Teil seines Behandlungskonzepts.

Philosophie & Arbeitsweise

Natürlichkeit steht im Mittelpunkt seiner ästhetischen Eingriffe. Die Patienten sollen sich in ihrer Haut wohlfühlen und ein harmonisches Ergebnis erzielen, ohne „gemacht“ zu wirken. Ein ausführliches Beratungsgespräch mit Aufklärung über Möglichkeiten, Risiken und realistische Erwartungen gehört zu seinen Standardleistungen. Dr. Mayr legt großen Wert auf empathisches Miteinander, persönliche Betreuung und enge Begleitung von Anfang bis Nachsorge.

Patientenbewertungen & Reputation

Auf Plattformen wie DocFinder und ProvenExpert erhält Dr. Mayr regelmäßig Höchstbewertungen – sowohl fachlich als auch hinsichtlich Service, Betreuung und Ergebnis. Viele Patientinnen und Patienten berichten, dass sie sich vom Erstgespräch bis zur Nachsorge gut aufgehoben fühlen, dass ihre Wünsche gehört wurden, und die Ergebnisse sowohl ästhetisch als auch funktional ihre Erwartungen übertreffen. Dr. Philipp Mayr hebt sich durch seine Kombination von fundierter fachlicher Qualifikation, hoher ästhetischer Sensibilität und echter Patientenorientierung deutlich hervor. Für alle, die in Österreich nach plastisch-ästhetischen Lösungen suchen “ sei es eine Nasenkorrektur, Brustoperation oder Gesichtsstraffung „, bietet seine Praxis ein sicheres, modernes Umfeld mit nachweislich hervorragenden Ergebnissen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Philipp Mayr hört zu!

Herr Philipp Mayr

Koppelweg 2

4060 Linz/Leonding

Österreich

fon ..: +43 732 28 90 10

web ..: https://www.plastischechirurgie-linz.at/impressum/

email : office@plastischechirurgie-linz.at

Dr. Philipp Mayr

+43 732 28 90 10

office@plastischechirurgie-linz.at

Koppelweg 2, 4060 Leonding

Steuernummer: ATU69253559

Pressekontakt:

Dr. Philipp Mayr hört zu!

Herr Philipp Mayr

Koppelweg 2

4060 Linz/Leonding

fon ..: +43 732 28 90 10

web ..: https://www.plastischechirurgie-linz.at/impressum/

email : office@plastischechirurgie-linz.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sterling Metals gibt Explorationsvereinbarung mit Garden River First Nation bekannt