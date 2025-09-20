  • Dr. Philipp Mayr – Exzellenz in plastisch-ästhetischer Chirurgie in Österreich: Wien, Linz und Salzburg.

    Dr. med. univ. Philipp Mayr hat sich als führender Facharzt für plastisch-ästhetische und rekonstruktive Chirurgie in Oberösterreich einen herausragenden Ruf erworben. Seine Praxis mit Standorten in Linz (Leonding) und Wels bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, liegt großen Wert auf Natürlichkeit, Sicherheit und individueller Beratung “ und wird überdurchschnittlich positiv bewertet.

    Leistungsprofil & Spezialisierungen

    Dr. Mayr verfügt über breite Erfahrung in Nasenchirurgie (operative und nicht-operative Nasenkorrekturen), Brustchirurgie, Lidchirurgie sowie Körperstraffung und ästhetischem Anti-Aging. Sein Ausbildungshintergrund umfasst eine Ausbildung zum Facharzt für plastische und rekonstruktive Chirurgie am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz sowie zahlreiche Weiterbildungen, u. a. bei namhaften Nasenchirurgen. Operative Eingriffe werden in modernen OP-Sälen durchgeführt, die höchsten Hygienestandards genügen. Postoperative Betreuung und Erreichbarkeit sind Teil seines Behandlungskonzepts.

    Philosophie & Arbeitsweise

    Natürlichkeit steht im Mittelpunkt seiner ästhetischen Eingriffe. Die Patienten sollen sich in ihrer Haut wohlfühlen und ein harmonisches Ergebnis erzielen, ohne „gemacht“ zu wirken. Ein ausführliches Beratungsgespräch mit Aufklärung über Möglichkeiten, Risiken und realistische Erwartungen gehört zu seinen Standardleistungen. Dr. Mayr legt großen Wert auf empathisches Miteinander, persönliche Betreuung und enge Begleitung von Anfang bis Nachsorge.

    Patientenbewertungen & Reputation

    Auf Plattformen wie DocFinder und ProvenExpert erhält Dr. Mayr regelmäßig Höchstbewertungen – sowohl fachlich als auch hinsichtlich Service, Betreuung und Ergebnis. Viele Patientinnen und Patienten berichten, dass sie sich vom Erstgespräch bis zur Nachsorge gut aufgehoben fühlen, dass ihre Wünsche gehört wurden, und die Ergebnisse sowohl ästhetisch als auch funktional ihre Erwartungen übertreffen. Dr. Philipp Mayr hebt sich durch seine Kombination von fundierter fachlicher Qualifikation, hoher ästhetischer Sensibilität und echter Patientenorientierung deutlich hervor. Für alle, die in Österreich nach plastisch-ästhetischen Lösungen suchen “ sei es eine Nasenkorrektur, Brustoperation oder Gesichtsstraffung „, bietet seine Praxis ein sicheres, modernes Umfeld mit nachweislich hervorragenden Ergebnissen.

