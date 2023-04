Dr. Reuter Investor Relations – Innocan Pharma erweitert IP-Portfolio: Patentanmeldung für Cannabinoid-Abgabeplattform eingereicht

Cannabinoide haben ein breites Wirkungsspektrum, ein hohes Sicherheitsprofil – und einen Nachteil: Damit CBD seine volle Wirkung entfalten kann, muss es das körpereigene Endocannabinoid-System erreichen. Das bedeutet, dass es zunächst in den Blutkreislauf aufgenommen werden muss. Dort sollte es lange genug verbleiben, um zu den Organen und Geweben zu gelangen, wo es benötigt wird. Bei CBD, das in Form von Öl, Spray, Inhalationsmitteln oder Hautpflastern verabreicht wird, beträgt die Bioverfügbarkeit der Cannabinoide jedoch nur 6-35 % (1). Diese geringe Bioverfügbarkeit ist hauptsächlich auf die geringe Absorption des lipidischen CBD durch das Verdauungssystem in den Blutkreislauf zurückzuführen.

Das kanadisch-israelische Biotech-Unternehmen Innocan Pharma (ISIN: CA45783P1027) hat sich daher zum Ziel gesetzt, die Bioverfügbarkeit bzw. Wirkdauer von CBD durch innovative Darreichungsformen zu optimieren.

Patentanmeldung für Exosomen-Plattform eingereicht

Nach umfangreichen Forschungsarbeiten hat Innocan Pharma gemeinsam mit Ramot at Tel Aviv University Ltd („Ramot“) die Einreichung eines Patentantrags bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) Anfang April 2023 bekannt gegeben. Der Antrag betrifft die Entwicklung einer neuartigen Plattform zur Beladung von Exosomen mit Cannabinoiden.

Iris Bincovich, CEO der Innocan Pharma Corporation, kommentiert diese Entwicklung wie folgt: „Wir freuen uns sehr, diese Anmeldung gemeinsam mit Ramot von der Universität Tel Aviv bekannt zu geben. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für uns, der die Stärke unserer Zusammenarbeit und das Potenzial unserer Partnerschaft zum Ausdruck bringt. Wir sind bestrebt, den Patienten innovative Lösungen anzubieten, und wir sind gespannt auf die Ergebnisse dieses faszinierenden Projekts.“

Was sind die Vorteile von Exosomen in der Medizin?

In der Tat birgt die Exosomen-Plattformtechnologie für die Verabreichung von Cannabinoiden ein großes Potenzial. Exosomen sind sehr kleine extrazelluläre Bläschen, die von den meisten Säugetierzellen produziert und freigesetzt werden. Exosomale Vesikel sind abgegrenzte Partikel, die von einer Lipiddoppelschicht umgeben sind und verschiedene zelluläre Moleküle wie Proteine, RNA- und DNA-Sequenzen enthalten. Die Exosomen transportieren diese Moleküle zwischen Zellen und Geweben zur interzellulären Kommunikation und zur Modulation biologischer Prozesse. Kürzlich wurde festgestellt, dass Exosomen eine einzigartige Anziehungskraft auf bestimmte Gewebe ausüben, die genutzt werden kann, um sie gezielt in krankes Gewebe und/oder Organe zu bringen. Im Falle eines entzündeten Gewebes können die Exosomen beispielsweise gezielt in den entzündeten Bereich wandern und zu den betroffenen Zellen gelangen. Die Exosomen setzen ihre Fracht in den Zellen frei, reduzieren die Entzündung durch biologische Manipulationen und heilen das geschädigte Gewebe.

In den letzten Jahren haben Studien(2) gezeigt, dass Exosomen als Transportmittel für Arzneimittel zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden können. Es wurden effiziente Methoden zur Beladung von Exosomen mit Arzneimitteln entwickelt, die eine gezielte Verabreichung der beladenen Arzneimittel in verschiedene geschädigte Gewebe ermöglichen. So wurde zum Beispiel Taxol, ein Antitumormittel, das für seine geringe Bioverfügbarkeit bekannt ist, erfolgreich auf Exosomen geladen und konnte so eine starke krebshemmende Wirkung auf verschiedene Arten von Krebsgewebe erzielen. Diese therapeutische Wirkung war wesentlich effizienter als Taxol allein. (3)

Innocan Pharma baut IP-Portfolio aus

Das Produktportfolio von Innocan im Bereich der gezielten Heilung wächst weiter und sichert dem Unternehmen eine führende Rolle bei CBD-basierten Therapeutika und Plattformen. Mit der genannten Patentanmeldung ist das Unternehmen gut gerüstet, um Patienten, die dringend wirksame Therapien für chronische Krankheiten benötigen, neue Möglichkeiten zu bieten.

Das gesamte IP-Portfolio von Innocan Pharma besteht derzeit aus LPT CBD, CLX CBD und hochwertigen CBD-basierten Wellness-Produkten für Verbraucher:

-Die mit CBD beladene Liposomen-Plattform (LPT) ermöglicht eine genaue Dosierung, verlängerte Freisetzung und kontrollierte Abgabe von CBD in den Blutkreislauf. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Studienphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzen.

Zwischen Juni und September 2022 führte Innocan Pharma mehrere erfolgreiche klinische Studien an Hunden durch, die an refraktärer (arzneimittelresistenter) Epilepsie oder chronischen Schmerzen im Zusammenhang mit Arthrose leiden. In der Pilotstudie zu Schmerzen bei Hunden erzielte das Unternehmen mit der LPT-Liposomen-Technologie eine deutliche Linderung der Symptome und eine CBD-Bioverfügbarkeit von nahezu 100 %. Die Ergebnisse der Epilepsiestudie an Hunden zeigten ebenfalls, dass CBD die Häufigkeit und Intensität epileptischer Anfälle deutlich verringerte.

Zwei Patentfamilien aus der LPT-Kategorie befinden sich in fortgeschrittenen Stadien der Patenterteilung in den USA, EU, CA, CN, IN, IL und JP.

-Die mit CBD beladene Exosomen-Plattform (CLX) zielt auf regenerative und entzündungshemmende Eigenschaften des zentralen Nervensystems (ZNS) ab. Das IP-Portfolio in dieser Kategorie wird im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Ramot (Tel Aviv University Applied Science) entwickelt und umfasst derzeit drei Patentanmeldungen.

