Dr. Reuter Investor Relations – Innocan Pharma: Silbersponsor des 15. EAVPT-Kongresses in Belgien

Alle drei Jahre bietet der renommierte Kongress der European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology (EAVPT) die beste internationale Gelegenheit für Veterinärpharmakologen, Toxikologen, Umweltforscher, translationale Forscher und auch Pharmaunternehmen, Ideen auszutauschen, Innovationen zu diskutieren und sich in einem evidenzbasierten wissenschaftlichen Forum zu treffen. Dieses Jahr fand der Kongress vom 2. bis 5. Juli in der belgischen Hirtenstadt Brügge statt und stand unter dem Motto „Unsere Gesundheit, unsere Tiere, unsere Umwelt“.

Während des Kongresses präsentierte Innocan Pharma (ISIN: CA45783P1027) aufschlussreiche Ergebnisse aus pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Studien, die mit Liposomal-CBD durchgeführt wurden. Genauer gesagt präsentierte Innocan Daten aus einer klinischen Pilotstudie, die die therapeutische Wirksamkeit von Injektionen mit liposomalem Cannabidiol (CBD) bei Hunden mit natürlich vorkommender Osteoarthritis belegte. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse informierte das Unternehmen die Veterinärbranche über innovative therapeutische Formulierungen mit CBD – eine Welt, die erst vor kurzem die positiven Auswirkungen von CBD kennengelernt hat.

CBD in der Pharmakokinetik: Wie wirkt Cannabidiol im Körper?

Pharmakokinetik ist die Lehre von der Wechselwirkung zwischen dem menschlichen oder tierischen Körper und einer verabreichten Substanz oder einem Arzneimittel. Sie ist ein Teilgebiet der Pharmakologie und befasst sich mit den Wirkungen, die ein Arzneimittel im Organismus erfährt. Dazu gehören Absorption, Verteilung, Stoffwechsel und Ausscheidung des Wirkstoffs. Cannabidiol (CBD) wird in der Regel zweimal täglich oral über Ölformulierungen in Form von Tropfen oder Tabletten verabreicht. Eine solche Verabreichung bietet eine sehr kurze Pharmakokinetik, bei der die CBD-Konzentration im Blut schnell eliminiert und innerhalb weniger Stunden gemessen wird.

Innocan Pharma präsentierte vielversprechende Forschungsergebnisse zur Pharmakokinetik von liposomalem CBD, die eine anhaltende Freisetzung von CBD mit einer nachweisbaren Konzentration im Blut für bis zu sechs Wochen zeigten. Dies wiederum ermöglichte eine lange CBD-Freisetzung mit optimierter Wirksamkeit. Cannabidiol (CBD) hat Berichten zufolge eine positive Wirkung auf mehrere, häufige Krankheiten bei Mensch und Tier. Es wirkt u. a. entzündungshemmend, angstlösend, krampflösend, beruhigend und schlaffördernd.

Wie kann die positive Wirkung von CBD verstärkt werden?

Cannabidiol (CBD) wird von Innocan Pharma in einzigartiger Weise formuliert, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen und eine bessere Behandlung für Besitzer und Haustiere mit so wenig Nebenwirkungen wie möglich zu erreichen. Das CBD ist in Liposomen eingekapselt, um eine anhaltende und kontrollierte Freisetzung zu gewährleisten, was zu langfristigen Plasmakonzentrationen von CBD führt. Diese einzigartige Verabreichungstechnik ermöglicht es sowohl den Besitzern als auch den Tierärzten, die CBD-Verabreichung besser zu kontrollieren. Denn die Dosierung und klinische Überwachung von CBD bei Hunden ist sehr schwierig. In den meisten Fällen nehmen die Hunde das Medikament nicht richtig ein, und die Besitzer wissen nicht wirklich, wie viel dem Hund verabreicht wurde und ob es eine Wirkung hatte. Liposomal-CBD von Innocan ist eine großartige Lösung sowohl für Tierärzte als auch für Besitzer, da der Hund durch eine einzige subkutane Injektion eine genaue, lange und kontrollierte Dosierung von CBD erhalten kann.

Tatsächlich hatte das subkutan verabreichte liposomale CBD nur wenige unerwünschte Wirkungen, abgesehen von einer geringfügigen lokalen Schwellung, die sehr schnell abklang. Es führte bei Hunden mit Osteoarthritis zu einer lange nachweisbaren Plasmakonzentration von über sechs Wochen, zeigte eine hohe Exposition (AUC), die mit einer 100%igen Bioverfügbarkeit korrelierte, und verbesserte die Schmerzbehandlung.

Innocan Pharma ist überzeugt, dass seine innovativen Produkte und seine Spitzenforschung den Bereich der Tiergesundheit revolutionieren und neue Wege für wirksame Behandlungen eröffnen werden. Iris Bincovich, CEO von Innocan Pharma, äußerte sich begeistert über den EAVPT-Kongress 2023: „Dies ist ein besonders aufregender Moment für Innocan Pharma, da wir bereits bedeutende Durchbrüche in der Veterinärmedizin erzielt haben, die wir gerne weitergeben möchten. Unser Engagement für die Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Tieren ist ungebrochen, und der Kongress bietet uns das ideale wissenschaftliche Forum, um unsere neuesten Errungenschaften zu präsentieren.“

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

