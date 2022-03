Dr. Reuter Investor Relations: LINUS Digital Finance beschleunigt das Wachstumstempo

Die Berliner Onlineplattform für Immobilieninvestments hat sich als europaweiter Vorreiter in einer lukrativen Marktlücke des Fintechsektors etabliert.

Onlinebanken und digitale Broker haben mit ihren niedrigen Kosten und effizienten Kundenservices bereits die Finanzbranche aufgemischt. Mit den Onlineplattformen für Immobilieninvestments ist im europäischen Fintechsektor ein drittes lukratives Geschäftsfeld auf dem Vormarsch. LINUS Digital Finance zählt hier zu führenden Unternehmen.

Das Geschäftsmodell ist schnell erklärt: Die Gesellschaft mit Sitz in Berlin finanziert über Fremd- und Mezzanine-Kapital Immobilienprojekte mit einer Größenordnung von 5 bis 100 Millionen über Kreditvergaben mit unterschiedlichen Laufzeiten. Für ihre Investments erhalten die auf der firmeneigenen Plattform registrierten Nutzer jährliche Zinsen zwischen fünf und zehn Prozent. Das durchschnittliche Anlagevolumen der auf der Plattform registrierten Co-Investoren belief sich 2021 auf 535 000 Euro. Zusätzlich zu diesen Investments in Finanzierungen können Nutzer auch Beteiligungen an Bestandsimmobilien mit regelmäßigen Ausschüttungen erwerben oder exklusiven Zugang zu institutionellen Immobilienfonds renommierter Asset Manager bekommen.

Im Geschäftsjahr 2021 hat LINUS Digital Finance sehr überzeugende Ergebnisse geliefert. Nach vorläufigen Zahlen hat der digitale Immobilienfinanzierer seinen Gesamtumsatz gegenüber dem Vorjahr um 39 Prozent auf 12,2 Millionen Euro gesteigert. Beim Vorsteuerergebnis steht ein um Einmaleffekte angepasster negativer Wert von 4,1 Millionen Euro. Als solche Einmaleffekte definiert LINUS vor allem die Aufwendungen, die für den Börsengang im Mai 2021 und das Aufsetzen neuer Fonds- und Finanzierungsstrukturen anfielen. Ohne diese Sondereffekte und vor Marketingkosten beläuft sich der Vorsteuerverlust auf lediglich 100 000 Euro.

Nach diesem von Vorstandschef David Neuhoff als wegweisend eingeschätzten Jahr 2021 gibt sich das Unternehmen zuversichtlich, im laufenden Geschäftsjahr ein noch schnelleres Wachstum auf dem Weg zum führenden Real Estate Fintech in Europa zeigen zu können. Als einen solchen Wachstumsbeschleuniger sieht das Management den vor einer Woche bekanntgegebenen Schritt, dass sich die auf der LINUS-Plattform registrierten Anleger auch an Fondsprodukten von Partnergesellschaften beteiligen können. Diese Möglichkeit zur Diversifikation erhöhe die Attraktivität der Plattform und erschließe für LINUS weitere Erlösquellen, ist Frederic Olbert, der Finanzvorstand der Gesellschaft, überzeugt.

Für das laufende Geschäftsjahr hat sich das Unternehmen 18 Millionen Euro als Umsatzziel gesetzt. Das jährliche Investmentvolumen soll von 500 auf 750 Millionen Euro wachsen. Eine wichtige Rolle für das Erreichen dieser Vorgaben spielt die rasch wachsende Zahl der Nutzer. 2 500 neue qualifizierte Nutzer will LINUS in diesem Jahr gewinnen, womit sich die Gesamtzahl auf 4 000 qualifizierte Nutzer erhöhen würde.

Als qualifizierte Nutzer stuft LINUS professionelle und semiprofessionelle Investoren ein, die konkretes Interesse geäußert haben, als Co-Investor neben LINUS investieren zu wollen. Für 2022 sieht sich die Firma auf gutem Weg: in den ersten zwei Monaten dieses Jahres haben sich 500 neue qualifizierte Nutzer auf der Plattform registriert. Das durchschnittliche monatliche Wachstum, das über das Geschäftsjahr 2021 verteilt auf 15 Prozent belief, hat sich damit nochmals deutlich beschleunigt.

Der Aktienkurs des Unternehmens hat als erste Reaktion auf die überzeugenden Zahlen deutlich zugelegt. Aus charttechnischer Sicht müsste die Aktie den Widerstand bei 28,00 Euro überwinden, um nach ihrer zweimonatigen Bodenbildung eine Gegenbewegung zu starten. Dafür müsste die aktuell noch niedrigen Handelsvolumina nicht nur nachrichtengetrieben wie am heutigen Tag, sondern über einen längeren Zeitraum deutlich steigen.

