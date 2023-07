Dr. Reuter Investor Relations – Südafrika: Schlüsselland für die Rohstoffversorgung!

Bei der Versorgung mit Rohstoffen für die Dekarbonisierung liefern sich China, die USA und Europa ein Wettrennen um Vorkommen. Dabei werden die Engpässe bei vielen andere Metallen vollkommen unterschätzt. Dazu zählt Vanadium, dass bei Batteriespeichern zum Einsatz und eine hohe Nachfragedynamik erlebt. Südafrika könnte hier eine Schlüsselposition innehaben.

Südafrika ist bekannt für den Abbau von Gold. Bis zu vier Kilometer tief reichen die Schächte, um das wertvolle Metall zu gewinnen. Doch längst hat das Land hier nicht mehr die dominante Rolle, die es einst auszeichnete. Schon seit 2006 ist China der größte Goldproduzent der Welt. Und selbst die kleinen Länder in Westafrika haben zusammen eine höhere Goldproduktion als der Staat am Kap. Bei Platin und Palladium wiederum sieht die Welt aber anders aus. Hier ist Südafrika die Nummer eins. Zudem beherbergt es rund 90 Prozent der weltweit bekannten Platin- und Palladiumreserven.

Daneben aber könnt das afrikanische Land bald schon bei Vanadium eine wichtige Rolle spielen. Heute steht Südafrika für etwa ein Achtel der weltweiten Vanadium-Produktion. Der Markt wird aber von China und Russland dominiert, die zusammen für rund 78 Prozent stehen, wie Daten des US Geological Survey (USGS) zeigen. Doch hier könnten die Probleme anfangen: Russland exportiert immer weniger Rohstoffe in den Westen und auch China und die USA befinden sich geopolitisch auf Konfrontationskurs. Dementsprechend ist die Bedeutung Südafrikas in Sachen Vanadium für Westeuropa und Nordamerika enorm. Dabei ist Vanadium für die Energiewende extrem wichtig, kommt es doch bei Vanadium-Redox Flow Batterien als Speicher bei Wind- und Solarparks immer mehr zum Einsatz.

Vanadium Resources: Der nächste Produzent in Südafrika

Diese Entwicklungen spielen auch Vanadium Resources in die Karten. Das australische Unternehmen hat sich in diesem wichtigen Nischenmarkt eine Pole Position gesichert. Vanadium Resources entwickelt nämlich das Steelpoortdrift-Projekt in Südafrika. Hierbei handelt es sich um eines der größten, in Entwicklung befindliche Vanadium-Vorkommen der Welt. Es liegt mitten im bekannten Bushveld Mining-Komplex, wo sich bereits aktive Vanadium-Minen befinden. Der nächste Produzent hier könnte Vanadium Resources sein.

Attraktive Kennzahlen bei geplanter Produktion

Das Unternehmen hat für Steelpoortdrift bereits eine endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) vorgelegt. Sie bildet die Grundlage für den Bau der geplanten Mine. Der Net Present Value (NPV) des Projekts kommt auf 1,2 Mrd. US-Dollar. Insgesamt soll dort vorerst über 25 Jahre ein jährlicher Free Cashflow von 152 Mio. US-Dollar erwirtschaftet werden. Der IRR nach Steuern beträgt hohe 42 Prozent. Bei den Produktionskosten wird mit 3,24 US-Dollar je Pfund Vanadiumpentoxid (V2O5) gerechnet. Deloitte erwartet, dass der Marktpreis in den kommenden Jahren bei durchschnittlich 9,50 US-Dollar je Pfund liegen werde.

Die Investitionskosten in Höhe von 211 Mio. US-Dollar zum Bau der Mine will Vanadium Resources über einen Kredit sowie eine Abnahmevereinbarung finanzieren – sei es durch ein Equity-Investment oder durch eine Vorabzahlung. Hierbei befindet man sich auf der Zielgeraden. So hat das Unternehmen im Mai gemeldet, dass Matrix Resources einsteigt. Sie erwarben 9,99 Prozent der Aktien von Vanadium Resources und zahlten dafür 5,91 Mio. Australische Dollar. Das entspricht einem Aufschlag auf den damaligen Aktienkurs von rund 40 Prozent (0,11 AUD). Die Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen zielt aber auch auf das Vorkommen. Demnach kann Matrix Resources zeitlich befristet und exklusiv mit Vanadium Resources über eine Abnahmevereinbarung, ein sogenanntes Off-Take, verhandeln. Konkret möchte sich der neue Aktionär 40 Prozent des Materials aus der geplanten Minenproduktion (Phase I) für einen Zeitraum von zehn Jahren sichern. Somit ist in den kommenden Wochen und Monaten für genug Newsflow bei Vanadium Resources gesorgt. Aktuell wird das Unternehmen an der Börse lediglich mit rund 30 Mio. Euro bewertet. Dies entspricht einem Bruchteil des NPV von über 1,2 Mrd. US-Dollar und auch nur rund 20 Prozent des aus dem Minenbetrieb erwarteten Free Cashflow. Dementsprechend dürfte die Aktie vor einer Neubewertung stehen.

Vanadium Resources

ISIN: AU0000053522

WKN: A2PPPU

vr8.global/

Land: Australien / Südafrika

Dieser Artikel beinhaltet Aussagen von Vanadium Resources bezüglich der Ressourcen auf den Projekten des Unternehmens. Details dazu finden Sie auf der Webseite des Unternehmens sowie bei den Regeln zu börsennotierten Unternehmen an der ASX sowie den Vorgaben der JORC-Regelung aus dem Jahr 2012.

