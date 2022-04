Dr. Reuter Investor Relations zu Clearmind Medicine: MEAI – Ein Molekül mit faszinierender Anti-Sucht-Qualität

Clearmind Medicine forscht an Medikamenten auf Basis der psychoaktiven Substanz MEAI (5-Methoxy-2-Aminoindan). Damit soll es gelingen, der Alkoholsucht und dem Rauschtrinken (Binge Drinking) entgegenzuwirken. Bei einer Behandlung mit der Substanz MEAI, die oral eingenommen wird, wird der Serotonin-Rezeptor 5-HT1A angesprochen. Dadurch entsteht eine stimmungsaufhellende Wirkung und gleichzeitig sinkt die Lust auf Alkohol. In einem 4-teiligen Interview erfahren Sie mehr zu MEAI und seine faszinierende Anti-Sucht-Qualität.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65452/ClearmindMedicinceVideo1_IRW.001.jpeg

Mark Haden, Vice President Business Development, Clearmind Medicine

Teil 1: Clearmind, das besondere Molekül und die Aussicht, Suchtverhalten einfach zu therapieren

Sie können das Original-Interview hier abrufen:

small-microcap.eu/21-04-2022-interview-mit-mark-haden-vp-business-developmen-clearmind-medicine-teil-1/

Bitte stellen Sie sich und Ihre Arbeit kurz vor.

Mein Name ist Mark Haden und ich bin für Clearmind für die weitere Geschäftsentwicklung mit verantwortlich. Wichtig zu wissen ist vielleicht, dass ich viel Erfahrung mit Suchtverhalten mitbringen kann, da ich in Vancouver (Kanada) für die Addiction Services gearbeitet habe, die von den großen Gesundheitsbehörden inititiiert wurden. Hier haben Ärzte, Krankenschwestern, Berater, Therapeuten und Betreuer alle gemeinsam daran gearbeitet, Suchtverhalten in den Griff zu bekommen. Unser Zielgruppen waren Einzelpersonen, Paar, ganze Familien oder auch Gruppen, denen wir dabei helfen wollten, sich von ihrer Sucht nicht beherrschen zu lassen. Zudem lehre ich auch an der Universität von British Columbia und bin außerordentlicher Professor an der UBC School of Population and Public Health.

Bitte stellen Sie auch Clearmind Medicine vor.

Clearmind Medicine ist ein Unternehmen, das um eine Reihe von Molekülen herum gegründet wurde. Das Molekül, über das wir heute sprechen werden, ist MEAI, was eigentlich für 5 Methoxy 2 aminoindane steht. Dieses Molekül war als Genussmittel erhältlich und wurde eine Zeit lang auch so verwendet. Dann wurde von einigen Leuten festgestellt, dass es eine absolut faszinierende Anti-Sucht-Qualität hat. Die Leute von Clearmind Medicine bemerkten das und entschieden, dass es wichtig genug war, um hier weiter zu forschen. Sie ließen sich den Prozess der Verwendung als Anti-Sucht-Medikament patentieren und so wurde das Unternehmen Clearmind Medicine geboren.

Für die englische Übersetzung des Interviews wird keine Haftung übernommen

Über Clearmind Medicine

Clearmind Medicine Inc. (ISIN: CA1850531056) wurde 2017 von einem hochkarätigen, erfahrenen Expertenteam gegründet und ist seit 2021 börsennotiert. Gegenwärtig hält das Unternehmen ein IP-Portfolio bestehend aus 20 Patentanmeldungen. Die insgesamt vier Patentfamilien beinhalten sieben erteilte Patente und 13 anhängige Patentanmeldungen.

Im Vorfeld der klinischen Phase-I-Studie von MEAI am Menschen (erwartet für Q4, 2022) plant Clearmind Medicine in Q2 und Q3 den Antrag auf Zulassung von MEAI als Investigational New Drug (IND) bei der FDA (United States Food and Drug Administration).

Clearmind Medicine

ISIN: CA1850531056

WKN: A3CQ7V

www.clearmindmedicine.com

Land: Kanada

Marktkapitalisierung: 4,18 Mio. CAD

Kurs (Frankfurt): 0,26 EUR

52W Hoch: 0,62 EUR

52W Tief: 0,25 EUR

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

