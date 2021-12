Dr. Reuter Investor Relations zu Water Ways Technologies: Wichtige Meilensteine erreicht

Über eine positive Geschäftsentwicklung im dritten Quartal und den ersten neun Monaten 2021 berichtet Water Ways Technologies. Im Rahmen eines Conference Calls gaben Direktor Ronnie Jaegermann und Finanzvorstand Dor Sneh den Investoren Auskunft über die finanziellen Highlights und die weiteren Perspektiven des Spezialisten für smarte Bewässerungstechnologie.

Wir blicken auf ein starkes Jahr zurück, so Jaegermann gegenüber den zugeschalteten Investoren. Das Geschäft für intelligente landwirtschaftliche Bewässerungssysteme wachse in allen Märkten weltweit. Water Ways Technologies, so Jaegermann weiter, sei bestens aufgestellt, um auch in den kommenden Jahren an diesem Wachstum zu partizipieren. Angetrieben durch starke Zuwächse aus dem Service-Geschäft legte der Umsatz im dritten Quartal um rund 42 Prozent auf 3,6 Millionen kanadische Dollar zu (CAD). Im Neunmonatszeitraum von Januar bis September 2021 erhöhten sich die Erlöse um 65 Prozent auf die Rekordmarke von 5,8 Millionen CAD. Dazu beigetragen haben Aufträge aus aller Welt unter anderem aus Südamerika, Mexiko, China, Äthiopien und Kanada. Aus Usbekistan erhielt das im kanadischen Toronto ansässige Unternehmen im Frühjahr einen Rekordauftrag im Volumen von 4,0 Millionen CAD im Rahmen eines smarten Bewässerungsprojekts für eine Baumwollplantage.

Auf Expansionskurs

Water Ways Technologies hat in diesem Jahr einige wichtige unternehmerische Meilensteine erreicht, sagte Finanzchef Dor Sneh gegenüber den Investoren. Nach einem durch die Corona-Pandemie und Lockdowns geprägten Vorjahres sei das bereinigte operative Ergebnis auf EBITDA-Basis wieder deutlich positiv, ebenso wie der Cashflow. Zudem verwies Sneh auf eine erfolgreiche und überzeichnete Privatplatzierung von neuen Aktien. Dadurch haben sich die liquiden Mittel des Bewässerungsspezialisten zum 30. September 2021 auf 4,3 Millionen CAD erhöht. Direktor Jaegermann ergänzte, dass damit ausreichend Kapital zur Verfügung stehe, um die Expansion weiter voranzutreiben, wobei der Ausbau des Geschäfts auf zwei Wegen erfolgen soll: über organisches Wachstum und durch gezielte Zukäufe.

Wachstumspotenziale nutzen

Im Rahmen des Ausblicks auf das kommende Jahr und darüber hinaus verwiesen Jaegermann und Sneh auf die stark steigende globale Nachfrage nach smarten Bewässerungstechnologien, gerade aus dem Agrarsektor. Wasser ist ein knappes Gut, welches möglichst effizient und sparsam einzusetzen gilt, betonte Jaegermann. Unsere Produkte und Dienstleistungen helfen nicht nur landwirtschaftlichen Erzeugern, Kosten zu sparen, sondern tragen auch zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei. Alle Mitarbeiter, so Jaegermann weiter, würden hart daran arbeiten, die Position des Unternehmens im Smart-Irrigation-Markt weiter auszubauen. Er verwies dabei auf die starke Produktpipeline, die noch reichlich Wachstumspotenzial berge. Water Ways Technologies greift bei seinen Angeboten auf Bewässerungstechnologien zurück, die in Israel entwickelt wurden – einem Land, das in der Agrartechnik zu den weltweit führenden Nationen gehört.

Aktie mit positiver Bilanz

Die Aktie von Water Ways Technologies blickt in diesem Jahr auf eine bislang starke Kursentwicklung zurück. An der Toronto Venture Exchange (TSXV) legte der Titel von Anfang Januar bis Ende November 2021 von 0,100 auf 0,294 CAD zu. Seit 24. August dieses Jahres ist der kanadische Small Cap auch an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Damit steht Investoren aus dem deutschsprachigen Raum ein bekannter Handelsplatz für Investments zur Verfügung. Die ISIN lautet: CA9411881043

Water Ways Technologies

ISIN: CA9411881043

WKN: A3CRRX

www.water-ways-technologies.com

Land: Kanada

Marktkapitalisierung: 29,9 Mio. Euro

Kurs (Tradegate): 0,216 Euro

52W Hoch: 0,28 Euro

52W Tief: 0,09 Euro

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

