Draganfly sichert sich erste Verteidigungsaufträge für seine Commander 3 XL beim US-Militär

Commander 3 XL soll zur Verbesserung von Missionserfolgen eingesetzt werden und eine sichere und genaue Navigation auf unbekanntem Terrain und in Umgebungen ohne GPS ermöglichen

Los Angeles (Kalifornien), 14. September 2023 / IRW-Press / Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FWB: 3U8A) (Draganfly oder das Unternehmen), ein preisgekrönter, branchenführender Entwickler von Drohnenlösungen und -systemen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die ersten Verteidigungsaufträge für seine Commander 3 XL vom US-Militär erhalten hat.

Die Commander 3 XL wird zur Verbesserung von Missionserfolgen eingesetzt und ermöglicht eine sichere und genaue Navigation auf unbekanntem Terrain und in Umgebungen ohne GPS. Die Sicherung dieser ersten Aufträge ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und die Plattform Commander 3 XL.

Die Drohne Commander 3 XL von Draganfly ist eine leistungsstarke, wetterfeste Multirotor-Drohne, die für eine einfache Montage und einen schnellen Einsatz konzipiert wurde. Das Schweizer Taschenmesser unter den Drohnen verfügt über mehrere Konfigurationen für Funkgeräte, einschließlich Punkt-zu-Punkt- und Mobilfunkverbindungen, und kann Aufgaben auch bei leichtem Regen und Schneefall durchführen.

Wir freuen uns, dass das US-Militär die Plattform Commander 3 XL zur Erreichung ihrer Missionsziele auf unbekanntem Terrain und in Umgebungen ohne GPS nutzen möchte, sagte Cameron Chell, President und CEO von Draganfly. Wir sind begeistert von den wachsenden Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der Bereitstellung von Lösungen, die die entstehenden Bedürfnisse und Herausforderungen in der Verteidigungsbranche erfüllen.

Über Draganfly

Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO; CSE: DPRO; FWB: 3U8A) ist der Entwickler von qualitativ hochwertigen, hochmodernen Drohnenlösungen, Softwares und KI-Systemen, die die Art und Weise revolutionieren, wie Organisationen ihre Geschäfte abwickeln und ihre Interessensvertreter beliefern können. Draganfly steht seit über 22 Jahren an vorderster Front des Technologiesektors und ist ein preisgekrönter Branchenführer in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Landwirtschaft, industrielle Inspektionen, Sicherheit, Kartierungen und Vermessungen. Draganfly ist ein Unternehmen, das von Leidenschaft, Erfindergeist und dem Anliegen angetrieben wird, seinen Kunden in allen Teilen der Welt effiziente Lösungen und erstklassige Dienstleistungen zu bieten, um Zeit und Geld zu sparen und Leben zu retten.

Für weitere Informationen über Draganfly besuchen Sie uns bitte unter www.draganfly.com.

Weitere Investoreninformationen finden Sie unter:

www.thecse.com/en/listings/technology/draganfly-inc, www.nasdaq.com/market-activity/stocks/dpro oder www.boerse-frankfurt.de/aktie/draganfly-inc.

