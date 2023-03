Draganfly steigert Produktionskapazität durch Erweiterung seiner Produktionsanlage

Durch die Inbetriebnahme der erweiterten Produktionsanlage ist Draganfly in der Lage, besser auf die steigende Nachfrage nach seinen Produkten zu reagieren und gleichzeitig auch die immer größer werdende internationale Klientel entsprechend zu bedienen.

Burnaby, British Columbia, 16. März 2023 — Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FWB: 3U8) (Draganfly oder das Unternehmen), ein preisgekrönter und branchenführender Anbieter von drohnengestützten Lösungen und Systementwickler, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Produktionskapazitäten erweitert hat. Mit der Inbetriebnahme seiner Anlage in Burnaby (British Columbia) will das Unternehmen die rasch steigende Nachfrage nach seiner Drohnentechnologie besser bewältigen.

Draganfly hat sein Werk in Burnaby ausgebaut, um die Produktion und Herstellung von UAV-Systemen und -Komponenten, auch jener für den Draganfly Heavy Lift und den Commander 3XL, zu ermöglichen. Mit der höheren Produktionskapazität will das Unternehmen die Nachfrage auf Grundlage der Kundenbestellungen abdecken und gleichzeitig auch seine internationalen Kunden bedienen.

Der Produktionsbetrieb von Draganfly verfügt über automatisierte Maschinen zur Unterstützung einer effizienten Fertigung, mehrere Inline-Arbeitsstationen zur Erweiterung der Montage und Integration sowie eine Qualitätskontrolle. Er wurde so konzipiert, dass eine effiziente Bestandsverwaltung möglich ist, was zu einer rascheren Auftragsbearbeitung führt.

Mit großer Freude geben wir die Erweiterung unserer Produktionsstätte bekannt, mit der wir im Jahr 2023 eine Produktionsskalierung anstreben, so Paul Mullen, der COO von Draganfly. Die zusätzlichen Produktionsflächen sind erforderlich, um die Nachfrage zu bedienen, und bieten die Möglichkeit einer erweiterten und rascheren Produktion.

Wir freuen uns sehr, den Ausbau unserer Produktionskapazitäten bekannt zu geben, erklärt Cameron Chell, President und CEO von Draganfly. Mit dieser Anlage stellen wir unter Beweis, dass wir in der Lage sind, die ständig wachsende Nachfrage nach Produkten der Marke Draganfly zu befriedigen, und dass es uns ein Anliegen ist, unsere Kunden durch die Bereitstellung von Drohnenprodukten höchster Qualität noch besser zu bedienen.

Über Draganfly

Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO; CSE: DPRO; FWB: 3U8) ist der Entwickler von qualitativ hochwertigen, hochmodernen Drohnenlösungen, Softwares und KI-Systemen, die die Art und Weise revolutionieren, wie Organisationen ihre Geschäfte abwickeln und ihre Interessensvertreter beliefern können. Draganfly steht seit über 24 Jahren an vorderster Front des Technologiesektors und ist ein preisgekrönter Branchenführer in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Landwirtschaft, industrielle Inspektionen, Sicherheit, Kartierungen und Vermessungen. Draganfly ist ein Unternehmen, das von Leidenschaft, Erfindergeist und dem Erfordernis angetrieben wird, seinen Kunden in allen Teilen der Welt effiziente Lösungen und erstklassige Dienstleistungen zu bieten, um Zeit und Geld zu sparen und Leben zu retten.

Für weitere Informationen über Draganfly besuchen Sie uns bitte unter www.draganfly.com.

Weitere Investoreninformationen finden Sie unter www.thecse.com/en/listings/technology/draganfly-inc, www.nasdaq.com/market-activity/stocks/dpro oder www.boerse-frankfurt.de/aktie/draganfly-inc.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, wie sie nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert sind. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, schätzen, rechnen mit, glauben, fortsetzen, Pläne oder ähnlichen Begriffen identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbedingten Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterworfen sind. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Fähigkeit von Draganfly, die Nachfrage seiner Kunden zu befriedigen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den hierin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, und die auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Unwägbarkeiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen des öffentlichen Gesundheitswesens, einschließlich der COVID-19-Pandemie, auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erfolgreiche Integration von Technologien; die den allgemeinen Wertpapiermärkten innewohnenden Risiken; die Ungewissheit in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel; die inhärente Ungewissheit von Kostenschätzungen, das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben, Währungsschwankungen, behördliche Beschränkungen sowie Haftung, Wettbewerb, Verlust von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen und andere damit zusammenhängende Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift Risk Factors in den jüngsten Unterlagen des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com und bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) auf EDGAR über die Website der SEC unter www.sec.gov veröffentlicht wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf der Beurteilung aktueller Daten, die das Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen hat. Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie abgegeben werden und die zukünftigen Ergebnisse können unter Umständen stark abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen nicht verlässlich sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

