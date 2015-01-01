Dreifach flexibel: Der Adlerquell Verlag bricht mit alten Verlagsstrukturen

Der Adlerquell Verlag setzt seit jeher auf ein dreigleisiges Modell aus Klarnamen, Pseudonymen und Eigenmedien, um Autoren maximale Freiheit zu bieten und Marktlücken flexibel zu schließen.

Das Veröffentlichen unter echtem Namen, der gezielte Einsatz von Pseudonymen und die Herausgabe verlagseigener Medien gehören seit jeher zur festen Identität des Adlerquell Verlags. Seit seiner Gründung setzt das Medienhaus konsequent auf diese dreigleisige Strategie, um den Buchmarkt flexibel und zielgerichtet zu bedienen.

Im klassischen Bereich unterstützt der Verlag Fachautoren und Experten dabei, Bücher unter ihrem echten Namen zu veröffentlichen und so ihre persönliche Reichweite auszubauen. Ebenso etabliert ist im Verlag die Praxis, Autoren die Veröffentlichung unter Pseudonymen zu ermöglichen. Das erlaubt es Kreativen, Inhalte in völlig unterschiedlichen Genres zu publizieren, ohne die eigene Hauptmarke zu verwässern.

„Für uns stand diese Flexibilität schon immer im Vordergrund“, erklärt Nico Bergstreiser, Gründer des Adlerquell Verlags. „Ein Experte für Finanzen möchte vielleicht am Wochenende einen Ratgeber über ein ganz anderes Thema veröffentlichen, ohne dass seine Kernzielgruppe irritiert ist. Durch den gezielten Einsatz von Pseudonymen trennen wir die Zielgruppen von Beginn an sauber voneinander, ohne die Kreativität des Autors einzuschränken.“

Das dritte Standbein des Verlags sind Medien, die direkt vom Verlagshaus konzipiert und publiziert werden. Hierbei analysiert der Verlag kontinuierlich Markttrends und Nachfragen, um relevante Themen schnell und eigenständig als Buch oder Digitalmedium umzusetzen.

„Der Markt verändert sich rasant, und Leser suchen gezielter denn je nach spezifischen Nischeninhalten“, so Bergstreiser weiter. „Wenn wir sehen, dass ein Thema stark nachgefragt wird, aber kaum gute Literatur dazu existiert, warten wir nicht, bis zufällig ein Manuskript eingeht. Wir werden als Verlag seit jeher selbst aktiv und schließen diese Lücken direkt.“

Mit dieser von Beginn an gelebten Strategie deckt der Adlerquell Verlag das gesamte Spektrum des modernen Publizierens ab und zeigt sich dauerhaft als vielseitiger Partner für Autoren sowie als agiler Akteur auf dem Buchmarkt.

Über den Adlerquell Verlag:

Der Adlerquell Verlag ist ein im April 2026 gegründetes, digital ausgerichtetes Medien- und Verlagshaus. Das Unternehmen konzentriert sich auf die effiziente Produktion und Distribution von Büchern und digitalen Medien. Das Portfolio umfasst seit der Gründung sowohl Publikationen von realen Autoren und Pseudonymen als auch eigenständig entwickelte Formate für verschiedene Zielmärkte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Adlerquell Verlag

Herr Nico Bergstreiser

Im Wohnpark 31

50127 Bergheim

Deutschland

fon ..: +4915679762646

web ..: https://adlerquell.de

email : info@adlerquell.de

Nico Bergstreiser (18) agiert als CMO eines Berliner Startups sowie als Inhaber eigener Digitalprojekte. Mit seiner Expertise skalierte er bereits zahlreiche Social-Media-Kanäle erfolgreich. Die Basis seines Erfolgs bildet die Disziplin aus dem Bodybuilding sowie seine Erfahrung als Online-Fitness-Coach und Markenbotschafter für Brands.

Pressekontakt:

Adlerquell Verlag

Herr Nico Bergstreiser

Im Wohnpark 31

50127 Bergheim

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