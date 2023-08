Dringender Appell an Biden, Xi Jinping und Putin. NASA Wissenschaftler ruft zum Handeln auf.

Dr. Cholakian bestätigt die Berechnungen und die Präzision eines mathematischen Modells: In 7 Jahren wird es aufgrund der Zunahme der Klimakatastrophen kaum noch bewohnbaren Raum auf der Erde geben.

In einem dringenden Appell hat sich Dr. Egon Cholakian, ein angesehener Wissenschaftler, der für seine Arbeit im Bereich der Klimaforschung und der nationalen Sicherheit bekannt ist, direkt an die Staatspräsidenten Joe Biden, Xi Jinping und Wladimir Putin gewandt und auf die Schwere der anhaltenden zerstörerischen Klimaereignisse hingewiesen, die die Zukunft unseres Planeten und der Menschheit bedrohen.

In einer offenen Videoansprache betonte Dr. Cholakian, dass das Schicksal aller Bewohner der Erde nun auf den Schultern dieser angesehenen Politiker lastet. „Die Lage ist sehr ernst“, so Dr. Cholakian. „Dies ist eine Frage der supranationalen Sicherheit und eine Angelegenheit, die in jeder Hinsicht jedes Land und jeden einzelnen Bürger betrifft. Dies ist eine Angelegenheit, die ausschließlich in Ihren Händen liegt, in den Händen von Ihnen dreien.“

Dr. Cholakian unterstreicht in seiner Rede die Notwendigkeit, sich dringend mit einem schwerwiegenderen Faktor zu befassen, der über Treibhausgase und CO2-Emissionen hinausgeht und zu anomalen Veränderungen des Klimas auf der Erde beiträgt. Er fordert eine sofortige und gründliche Erforschung durch die wissenschaftliche Gemeinschaft, um dieses kritische Problem aufzudecken und zu lösen.

Am 13. August 2023, veröffentlichte Dr. Cholakian seine erste öffentliche Erklärung zu seinen Entdeckungen und kündigte den Start der Initiative „Unified International Scientific Center (UISC)“ über seine Plattform Earth Save Science Collaborative (ESSC) an. Diese bahnbrechende Initiative hat zum Ziel, Wissenschaftler auf der ganzen Welt in einer umfassenden multidisziplinären Forschung über die tiefgreifenden Auswirkungen des Klimawandels zu vereinen und tragfähige Lösungen zu entwickeln.

In seiner heutigen Ansprache erklärte Dr. Cholakian: „Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist bereit, unverzüglich zu handeln, aber eine politische Willenserklärung ist zwingend erforderlich, um vollwertige und notwendige Veränderungen herbeizuführen.“ Er appelliert dringend an Biden, Xi Jinping und Putin, ein internationales Treffen aller Staatsoberhäupter einzuberufen, um diese globale Krise unverzüglich anzugehen.

Dr. Cholakian unterstreicht, dass die Dringlichkeit der Situation Vereinigung und Zusammenarbeit auf globaler Ebene erfordert. „Es hat keinen Sinn mehr, Kriege zu führen und gespalten zu bleiben. Der einzige Sinn besteht darin, nach Wegen zur Vereinigung zu suchen.“

Dr. Cholakian appellierte an die Journalisten, bei der Verbreitung dieser entscheidenden Informationen zu helfen, damit sie die Präsidenten der Länder und alle Bürger erreichen. Abschließend betonte er in seiner Videoansprache, dass die globale Verantwortung für die Bewältigung dieser Krise auf den Schultern von Biden, Xi Jinping und Putin ruht. Ihr Handeln, ihr Wille und ihr Verständnis werden den Kurs unserer gemeinsamen Zukunft bestimmen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Earth Save Science Collaborative (ESSC).

Über Dr. Egon Cholakian

Dr. Egon Cholakian ist ein angesehener Teilchenphysiker, der mit CERN und NASA zusammenarbeitet. Er ist maßgeblich an der Gestaltung der NISAR-Mission der NASA beteiligt und ist Mitglied der International Association of Intelligence Educators. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen nationaler Sicherheit und internationalem Steuerrecht. Dr. Cholakian hat unter vier US-Präsidenten eine wichtige Rolle gespielt und ist derzeit als Lobbyist auf Bundesebene im US-Kongress und im Weißen Haus tätig. Er hat sich in Fragen des Klimawandels und der nationalen Sicherheit zu einer prominenten Stimme entwickelt.

Die Video-Botschaft und die offizielle Webseite des Earth Save Science Collaborative (ESSC) ist unter dem folgenden Link erreichbar:

https://earthsavesciencecollaborative.com

