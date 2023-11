DRIVR veröffentlicht den neuen Oldtimer Touren-Kalender für 2024

14 exklusive Oldtimer Touren in 2024. Von Mecklenburg bis Sardinen: Oldtimer Urlaubsreisen ist mit den kleinen Gruppen von max. 15 Fahrzeugen wieder in ganz Europa unterwegs.

Von der Leidenschaft zum Beruf

Was als Hobby begann, hat sich für den 38-jährigen Oldtimer-Liebhaber Ernst Behrens zu einem Unternehmen entwickelt: Oldtimer-Urlaubsreisen. Seine Leidenschaft für Oldtimer und die Freude am Reisen teilt er nun mit Gleichgesinnten und bietet mit seinem Team im Jahr 2024 eine Auswahl von 14 exklusiven Touren an. Alle stehen im Zeichen der CO2-Neutralität, um Nachhaltigkeit mit der automobilen Leidenschaft zu verbinden.

Die Reisen von Oldtimer-Urlaubsreisen richten sich an Menschen, die mit dem Oldtimer in malerischen Landschaften, entspannt und in kleinen Gruppen Urlaub machen möchten. Das Programm ist sorgfältig zusammengestellt und im Paketpreis ist alles inklusive (außer der Oldtimer), sodass man sich um nichts kümmern muss – einfach ankommen und genießen.

Entspannt die Region im Oldtimer erkunden

Die Oldtimer-Touren sind eine Mischung aus Fahrspaß, geruhsamer Entspannung und spannender Erkundung. Die Oldtimertouren bieten nicht nur mit Leidenschaft ausgearbeitete Routen, sondern auch ein perfekt abgestimmtes Arrangement mit schönsten Boutique-Hotels und interessanten Stopps. Für eine entspannte Fahrt im Oldtimer verbindet Oldtimer Urlaubsreisen den Charme vergangener Zeiten mit moderner Reiseplanung, denn neben der geführten Tour können die Teilnehmer:innen die Routen ganz einfach digital über das Smartphone navigieren.

Individueller und professioneller Service

Ein sehr persönlicher Service, der die Wünsche der Teilnehmer:innen erfüllt, ist u.a. ausschlaggebend dafür, dass viele zu „Wiederholungstätern“ werden. Die erfahrenen Tourguides sprechen alle die Landessprache (z.B. Italienisch oder Französisch) oder es werden Muttersprachler im Land hinzugezogen. Von großer Bedeutung ist auch die technische Unterstützung im Falle einer Panne durch den Profi-Mechaniker vor Ort. Dadurch hat man immer ein sicheres Gefühl.

Oldtimer Urlaubsreisen veröffentlicht neuen Tourenkalender für 2024

Elegante Klassiker auf malerischen Routen durch die schönsten Landschaften Europas – Oldtimer Urlaubsreisen lädt auch 2024 wieder zu einer exklusiven Auswahl europäischer Oldtimer Touren ein. Ein sorgfältig zusammengestelltes Programm lädt Oldtimer-Enthusiasten ein, spannende Regionen in neun europäischen Ländern zu erkunden. Dazu gehören beispielsweise die unberührte Natur Sloweniens, die Vielfalt Österreichs oder auch die Geheimnisse Schlesiens und die Pässe & Seen der Zentralschweiz. Jede Tour ist auf ein authentisches und exklusives Oldtimer-Erlebnis ausgerichtet und verspricht unvergessliche Momente im kleinen, exklusiven Kreis.

Innovatives Konzept: Oldtimer & Golf

Neu in 2024 ist ein Konzept, das die beiden Hobbys Golf und Oldtimer Reisen kombiniert. Im wunderschönen oberbayerischen 10-Seen-Land fährt man in drei Tagen einerseits auf den schönsten Strecken der Region und spielt andererseits auf zwei der schönsten Golfplätze, wovon einer zu den Leading Golfclubs of Germany zählt. Der Gepäckservice von Golfbags oder ein privates Turnier – alles wird vom Team organisiert, sodass golfspielende Oldtimer Liebhaber voll auf ihre Kosten kommen.

Mehr Informationen zu den Angeboten des Unternehmens und die Möglichkeit zur Buchung der Touren finden sich unter https://www.oldtimer-urlaubsreisen.de/.

Oldtimer Urlaubsreisen ist der führende Anbieter von exklusiven Oldtimer Reisen in Europa. Seit dem Jahr 2015 organisieren Ernst Behrens und sein Team voller Enthusiasmus und Tatendrang Oldtimer-Reisen in den schönsten Regionen Europas. Sie sind bekannt für die perfekte Organisation. In den letzten Jahren ist dadurch ein Netzwerk von mehreren hundert Enthusiasten und Freunden in vielen Ländern Europas entstanden.

