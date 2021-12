Droht der Kupfer-Peak?

Der Erzgehalt älterer und großer Minen sinkt. Ob dies ausgeglichen werden kann, ist fraglich.

Exploration und Abbau von Kupfer erfordern einen hohen Kapitaleinsatz. Zwar steigen gerade die Explorationsausgaben in Sachen Kupfer wieder – der letzte große Investitionszyklus war in den 1970-er Jahren – jedoch gibt es wenig Neuentdeckungen. Diese dürften nicht ausreichen den zurückgehenden Erzgehalt bestehender Minen aufzufangen. Dazu kommt der Zeitfaktor. Es braucht viel Zeit, bis eine neue Kupfermine produktionsreif ist. Und kommt es zum Aufbau einer Mine, aber der Kupferpreis beginnt zu schwächeln, dann wird das Projekt oft auf Eis gelegt oder sogar ganz aufgegeben.

Die Corona-Pandemie hat sich auch stark auf die Kupferversorgung ausgewirkt. Verzögerungen und Kürzungen bei den Investitionen haben die Entstehung neuer Minenprojekte behindert. Laut Experten, beispielsweise dem CEO Benedikt Sobotka von der Eurasian Resources Group, werden die Wirkungen der Pandemie die Kupferversorgung weit über 2022 hinaus beeinflussen. Und Thomas Rutland, Rohstoffexperte von S&P Global Market Intelligence prognostiziert, dass die Kupfernachfrage bis zum Jahr 2024 die Produktion übersteigen wird.

Dies sollte zu steigenden Kupferpreisen führen. Auch sind die Lagerbestände eher niedrig. Gleichzeitig sorgt die Umstellung auf CO2-arme Energien für einen größeren Kupferbedarf. Dazu kommt auch noch die Energieknappheit in China und globale Lieferengpässe. Ob es bald zu einem Peak Kupfer kommt, möglich wäre es jedenfalls. Es ist also Zeit für Investitionen in Kupfergesellschaften, denn die Zukunftsaussichten für das Metall sind rosig.

Aktiv tätig im Kupferbereich ist beispielsweise Kutcho Copper – https://www.youtube.com/watch?v=6eU0-uO2nDw -. Gelegen im nördlichen British Columbia liegt das Konzessionsgebiet Kutcho der Gesellschaft Kutcho Copper. Es umfasst eine Fläche von gut 17.000 Hektar und enthält neben Kupfer auch Zink, Gold und Silber.

Auch Copper Mountain Mining – https://www.youtube.com/watch?v=oB4GQGJQ_XM – hat sich dem rötlichen Metall verschrieben. Mit 75 Prozent ist das Unternehmen an der produzierenden Copper Mountain Mine in British Columbia beteiligt. Das Ziel die Produktion in den nächsten fünf Jahren zu verdreifachen, wird vorangetrieben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Copper Mountain Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/ -) und Kutcho Copper (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/kutcho-copper-corp/ -).

