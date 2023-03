Drone Delivery Canada Corp. und Pegasus Imagery Ltd. unterzeichnen Absichtserklärung zwecks Entwicklung einer Erfassungs- und Ausweich-Bordtechnologie für Condor

TORONTO, ONTARIO – 28. März 2023 / IRW-Press / Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC QX: TAKOF; Frankfurt: A3DP5Y oder ABBA.F) (das Unternehmen oder DDC) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma Pegasus Imagery Ltd. (Pegasus) eine Absichtserklärung über eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Implementierung einer Erfassungs- und Ausweich-(Detect-and-Avoid, DAA)-Bordtechnologie für die ferngesteuerte Schwerlastdrohne Condor von DDC unterzeichnet hat.

Die Grundlage der Entwicklungsarbeit wird die Integration des proprietären DAA-Systems A3S von Pegasus in die Condor-Drohne sein. A3S ist ein sogenanntes Autonomous Airspace Awareness System, das sich der Sensor-Fusion bedient, um Sensordaten an Bord mit künstlicher Intelligenz zusammenzuführen und so andere Flugzeuge und Hindernisse zu erkennen, zu überwachen und selbstständig auszuweichen.

Dieses Projekt baut auf den Bemühungen von DDC auf, die DAA-Technologie in alle seine Drohnen zu integrieren, um den gesamten Flugbetrieb in Übereinstimmung mit den kanadischen Luftfahrtbestimmungen und den Fluggenehmigungen von Transport Canada vollständig zu automatisieren, wobei die Flüge von DDC über die firmeneigene FLYTE-Software von seinem Betriebskontrollzentrum in Vaughan (Ontario) aus fernüberwacht werden.

Mit dem in die Condor eingebundenen DAA-Bordsystem A3S von Pegasus würde DDC über eine vollständige Suite von DAA-Systemen verfügen, die in seine patentierte Drohnenliefertechnologie integriert sind und automatisierte Flüge ermöglichen, sodass DDC sein Angebot auf potenziell komplexere Lufträume ausweiten und gleichzeitig die betriebliche Effizienz erheblich steigern kann.

Wir freuen uns sehr, mit dem Team von Pegasus an diesem spannenden Projekt zusammenzuarbeiten, das einen letzten Schritt auf dem Weg zu vollautomatischen Flügen für die Condor-Drohne darstellt. Cole und sein Team haben bei ihrem proprietären A3S-System enorme Fortschritte gemacht, und wir freuen uns, diese Technologie in unsere Condor zu integrieren, so Steve Magirias, CEO von DDC.

A3S erschließt das volle Potenzial der Condor-Drohne und wird es Drone Delivery Canada ermöglichen, Industrie- und Regierungskunden Schwerfrachtlieferungen in großem Umfang kommerziell anzubieten, so Cole Rosentreter, CEO von Pegasus. Dies wird das nächste Jahrhundert der Middle Mile-Logistik prägen, und zwar durch ein flexibles, skalierbares und zertifizierbares Sicherheitssystem, so Pegasus-CEO Cole Rosentreter. Wir sehen der Zusammenarbeit mit Steve und dem DDC-Team entgegen, um diese bahnbrechende Leistungsfähigkeit gemeinsam in Kanada und in Zukunft auf Märkten weltweit einzuführen.

Über Pegasus Imagery Ltd.

Pegasus ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das bahnbrechende Technologien entwickelt, um die autonome Datenerfassung in großem Maßstab für Industrie und Regierungsbehörden zu ermöglichen. Als anerkannter Marktführer im Bereich der fortschrittlichen Luftmobilität sind die unbemannten Flugzeugsysteme von Pegasus mit branchenführender Hard- und Software ausgestattet, darunter A3S, ein proprietäres Erfassungs-und Ausweichsystem für die sichere Integration von ausgerüsteten unbemannten Flugzeugsystemen in das nationale Luftraumsystem. Pegasus hat seinen Sitz in Sturgeon County (Alberta).

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein preisgekröntes Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf den Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens soll als Software-as-a-Service (SaaS)-Modell für Regierungs- und Unternehmensorganisationen weltweit angeboten werden.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQX-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Börsensymbol A3DP5Y oder ABBA.F gehandelt werden.

Mehr erfahren können Sie unter www.DroneDeliveryCanada.com oder auf den Social-Media-Konten von DDC:

www.linkedin.com/company/drone-delivery-canada

www.youtube.com/dronedeliverycanada

www.facebook.com/dronedeliverycanada

www.instagram.com/dronedeliverycanada

twitter.com/DroneDeliveryCa

Für weitere Informationen:

Investor Relations: Herr Steve Magirias, Chief Executive Officer, und Herr Bill Mitoulas, Telefon: (416) 479-9547, E-Mail: billm@dronedeliverycanada.com;

Mediensprecher: Herr Steve Magirias, Chief Executive Officer

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Solche Aussagen beziehen sich häufig auf die erwartete zukünftige geschäftliche und finanzielle Leistung, die Finanzlage und andere Angelegenheiten und enthalten oft Wörter oder Ausdrücke wie erwarten, könnten, können, glauben, prognostizieren, schätzen, Ziel, anzielen, werden und andere vergleichbare Begriffe und Variationen oder Verneinungen dieser Worte und Ausdrücke. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation, die Akzeptanz auf dem Markt und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen (sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, sind die Parteien nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DRONE DELIVERY CANADA CORP

Tony Di Benedetto

6-6175 Highway 7, Suite 441

L4H 0R6 Vaughan

Kanada

email : tony@dronedeliverycanada.com

Pressekontakt:

DRONE DELIVERY CANADA CORP

Tony Di Benedetto

6-6175 Highway 7, Suite 441

L4H 0R6 Vaughan

email : tony@dronedeliverycanada.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Immobilienreport: Germering bei München 2023 Schonende Entfernung von Brustimplantaten in der Dorow Clinic