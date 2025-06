DryMaTec® GmbH – Ihr Partner für nachhaltige Mauertrockenlegung seit 1996

Die DryMaTec® GmbH steht seit über 25 Jahren für innovative, physikalisch basierte Mauertrockenlegungen – ganz ohne Baulärm, Stemmarbeiten oder Eingriffe in die historische Bausubstanz.

Mit einem eigens entwickelten elektrophysikalischen Verfahren, das über an der Wand angebrachte Hochleistungs-Elektroden und ein kompaktes Steuergerät realisiert wird, setzt die Fachfirma für Mauertrockenlegung DryMaTec® auf die gezielte Ableitung von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk. So wird kapillar aufsteigende Feuchtigkeit langfristig gestoppt – effektiv, leise und nachhaltig.

Jede Maßnahme beginnt mit einer gründlichen Feuchtigkeitsanalyse, ergänzt durch detaillierte Messprotokolle und Kontrollmessungen vor und nach der Installation. Die Kunden profitieren von einem risikofreien Angebot: Tritt innerhalb von zwei Wochen keine signifikante Feuchtigkeitsreduktion ein, wird die Anlage kostenfrei zurückgenommen. Dieses kundenfreundliche Vorgehen unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens.

Die Lösung von DryMaTec® gilt als besonders wirtschaftlich. Gegenüber herkömmlichen Verfahren lassen sich durch Trockenlegund durch Elektroosmose erhebliche Kosten sparen, bei gleichzeitig minimalem Energieverbrauch von rund 7 Euro pro Jahr und Haus. Aufwändige Baustellen, aufgerissene Wände oder schwer zugängliche Flächen gehören der Vergangenheit an – ideal für Wohnhäuser, öffentliche Gebäude und denkmalgeschützte Objekte.

DryMaTec® ist bundesweit aktiv. Von der Zentrale in Oberndorf am Neckar werden Kunden in ganz Deutschland betreut – darunter Städte wie Stuttgart, Karlsruhe, Lübeck, Kiel, Würzburg und Nürnberg. Das Unternehmen legt größten Wert auf Transparenz, Fairness, Qualität und Zuverlässigkeit – Werte, die den Erfolg seit der Gründung im Jahr 1996 prägen.

Unter der Leitung von Dipl.-Ing. Friedhelm Wirtz und Karl-Heinz Faisst arbeiten erfahrene Spezialisten aus Vertrieb, Technik und Verwaltung gemeinsam mit einem bewährten Partnernetzwerk für dauerhaft trockene Gebäude und zufriedene Kunden.

