DSI DANTECH: Erster Komplettanbieter von Gefrier-, Kühl- und Wärmetechnik für die Lebensmittelindustrie

Zusammenschluss gelungen: Erster Komplettanbieter für sowohl kryogene als auch mechanische Tunnel-, Spiral- und Platten-Technologien zum Gefrieren, Kühlen und Erhitzen in der Food-Industrie.

Im Mai 2021 erwarb DSI Freezing Solutions A/S die Cryogenic Equipment and Services NV, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der kryogenen Gefriertechnik, und die Dantech Freezing Solutions A/S, ein führendes Unternehmen im Bereich mechanischer Gefriergeräte und Wärmebehandlungssysteme für die Lebensmittelindustrie. Nun setzt die Gruppe den Integrationsprozess fort und präsentiert eine neue Markenidentität einschließlich eines neuen Logos und Namens.

Das Ergebnis ist DSI DANTECH – ein neues Unternehmen, das auf den ehemals drei Familienunternehmen mit vergleichbaren Werten und Eigentümerstrukturen aufbaut und in den Kernmärkten Asien, Europa und den USA stark aufgestellt ist. Die Sicherung einer starken globalen Präsenz steht für DSI DANTECH im Vordergrund. Das Unternehmen verfolgt damit das Ziel, nahe am Kunden zu sein, um einerseits einen umfassenden lokalen Service und Support zu gewährleisten und andererseits überzeugende kundenspezifische Lösungen auf breiter Basis anbieten zu können.

„Unser Beitrag zur Lebensmittelindustrie besteht darin, für jeden unserer Kunden die richtige Lösung zu finden. Wir haben viel Erfahrung mit allen Arten der thermischen Behandlungen – mit kryogenen und mechanischen Temperierungs-Lösungen, wie insbesondere Tunnel-, Spiral- und Platten-Technologien. Wir bieten eine wirklich objektive Beratung, sodass der Kunde die optimale Lösung erhält, die seinen individuellen Produktions- und Qualitätsanforderungen entspricht“, sagt Lars Priess, CEO von DSI DANTECH.

DSI DANTECH hat sich als neues Unternehmen der Vision verschrieben, die Ergebnisse der Kunden zu optimieren und gleichzeitig einen Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten.

„Die Lebensmittelindustrie steht unter zunehmendem Druck, nachhaltige Lebensmittel zu liefern. DSI DANTECH kann die Anwender aktiv und entscheidend bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen, indem wir den Verbrauch von Energie, Wasser und Chemikalien verringern“, sagt Lars Priess. Weiter erklärt er: „Aber wir können mehr tun, als den ökologischen Fußabdruck unserer Kunden zu minimieren. Wir bieten Beratung und maßgeschneiderte Lösungen, die die Qualität von Lebensmitteln erhalten und den Kunden mit unseren Geräten helfen, die Lebensmittelverschwendung deutlich zu reduzieren.“

Neuer Name und neue Identität kennzeichnen die neue Ära

Um den Beginn einer neuen Ära zu markieren, präsentiert das Unternehmen seinen neuen Namen, flankiert von einer neuen visuellen Identität. Der Name spiegelt die renommierten Marken wider und unterstreicht die Geschichte der qualitativ hochwertigen Wärmebehand-lungslösungen der ehemals drei Einheiten. Außerdem knüpft er an die stolze dänische Tradition hochmoderner Lebensmitteltechnologie an. Die visuelle Identität ist unverwechselbar und spiegelt die drei Werte des Unternehmens wider: Handwerkskunst, starke Kundenbeziehungen und eine „Wir-schaffen-das“-Einstellung. Dazu gehört auch ein neues Logo, das die früheren drei Unternehmen ehrt und auf die drei Technologien verweist, die DSI DANTECH anbietet.

Mit dem Ziel, der globalen Lebensmittelindustrie einen ernst zu nehmenden internationalen Akteur der Lebensmitteltechnologie zu präsentieren, wurden die Produktions- und Servicebereiche ebenso wie alle Unterstützungsfunktionen von IT und Finanzen bis hin zu Personal und Marketing jeweils vor Ort aufgebaut.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DSI DANTECH

Frau Henriette S. Thorup

Parkvej 5

9352 Dybvad

Dänemark

fon ..: +45 21 15 42 99

web ..: https://dsifreezing.com

email : info@dsidantech.com

Das Unternehmen DSI DANTECH baut auf den ehemals drei Familienunternehmen mit vergleichbaren Werten und Eigentümerstrukturen auf und ist in den Kernmärkten Asien, Europa und den USA stark aufgestellt. Die Sicherung einer starken globalen Präsenz steht für DSI DANTECH im Vordergrund. Das Unternehmen verfolgt damit das Ziel, nahe am Kunden zu sein, um einerseits einen umfassenden lokalen Service und Support zu gewährleisten und andererseits überzeugende kundenspezifische Lösungen auf breiter Basis anbieten zu können.

Pressekontakt:

Perfect Sound PR

Herr Frank Beushausen

Gewerbepark 18

49143 Bissendorf

fon ..: 05402/701650

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Daniela Moore Independent Private Companion in Berlin mit neuer Webseite