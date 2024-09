Du bist wie es war. Wie du aus deiner Vergangenheit deine Zukunft gestaltest

Buchvorstellung: Du bist wie es war – Wie du aus deiner Vergangenheit deine Zukunft gestaltest

Wie sehr prägt unsere Vergangenheit das Hier und Jetzt? Und wie können wir aus den Erfahrungen von gestern eine kraftvolle Zukunft gestalten? Manch einer definiert sich nur über die Erfolge in der Vergangenheit. Andere wiederum sind der festen Überzeugung, dass ihr heutiges Leben nicht besser sein kann, weil in der Vergangenheit das eine oder andere passiert ist. Und was ist, wenn genau heute der Grundstein für eine zufriedenere und schönere Zukunft gelegt werden kann? Was ist, wenn heute der Beginn einer neuen Lebensphase ist? In „Du bist wie es war“ nimmt die Autorin und Keynote Speakerin Daniela Landgraf den Leser mit auf eine tiefgründige Reise in die Prägungen der Vergangenheit und zeigt eindrucksvoll auf, wie alte Erlebnisse und Prägungen unsere heutige Lebensgestaltung beeinflussen. Doch das muss nicht sein. Diese Prägungen und Überzeugungen können aufgelöst werden.

Dieses Buch ist keine bloße Rückschau, sondern ein Werkzeug für Transformation und Selbstliebe. Daniela Landgraf zeigt auf, wie die Lektionen der Vergangenheit genutzt werden können, um mentale Stärke und Selbstwert aufzubauen. Sie gibt Anleitungen dafür, nicht länger Opfer unserer Geschichte zu sein, sondern die Vergangenheit als Quelle innerer Zufriedenheit zu nutzen.

Sie fragt ihre Lesser: Was wäre, wenn du die Macht hättest, deine Geschichte neu zu schreiben und dein Leben in eine völlig neue Richtung zu lenken?

Wie das geht, das verrät sie in ihrem Buch.

Zwei Beispiele aus dem Buch

Stell dir vor, wie es wäre, wenn du den ständigen inneren Kritiker, der deine Selbstzweifel nährt, in einen unterstützenden inneren Coach verwandelst. Die Selbstwert-Expertin Daniela Landgraf zeigt, wie durch Selbstreflexion und mentale Stärke dieser Wandel vollzogen werden kann – für zufriedeneres Leben mit mehr Leichtigkeit.

Ein weiteres Beispiel aus dem Buch: Viele von uns tragen unbewusst die Last vergangener Fehler mit sich herum, oft verbunden mit Scham und Schuldgefühlen. Daniela Landgraf gibt praxisnahe Anleitungen, wie diese alten Lasten losgelassen und durch Selbstliebe und Akzeptanz den Raum für eine erfüllte Zukunft geschaffen werden können.

„Du bist wie es war“, erschienen im BusinessVillage-Verlag, beleuchtet elementare Themen wie Selbstwert, innere Heilung und die Kunst des Loslassens. Dabei bleibt die Keynote Speakerin Daniela Landgraf nah am Leser, stellt die richtigen Fragen und bietet praktikable Lösungsansätze, um den eigenen Lebensweg neu zu gestalten.

Die Lesenden erfahren in diesem Buch, wie sie sich von alten Mustern befreien, wie sie Schmerz in Stärke verwandeln und warum die Vergangenheit der Schlüssel zu einem erfüllten Leben ist. Es ist eine Anleitung dafür, mit seiner Vergangenheit Frieden zu schließen und die Basis für eine wundervolle Zukunft zu leben. Gleichzeitig ist es die Erinnerung, dass das wahre Leben ausschließlich JETZT stattfindet.

Daniela Landgraf ist Autorin von 19 Büchern, Keynote Speakerin und Autorin. Spezialisiert hat sie sich auf die Themen mentale Stärke und Selbstwert infolge Ihrer eigenen Lebensgeschichte. Aufgrund Ihres Tourette-Syndroms ist sie selbst durch die „Selbstwerthölle“ gegangen und weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr Selbstzweifel und Minderwertigkeitskomplexe dem Lebensglück entgegenstehen, selbst wenn eine hohe mentale Stärke vorhanden ist.

Ursprünglich war sie in der Finanzbranche tätig und dieser fast 30 Jahre lang treu – als Beraterin, Vertriebsleiterin, Dozentin, Trainerin und IHK-Prüferin.

Seit vielen Jahren coacht sie Führungskräfte und Mitarbeiter aus diversen anderen Branchen und steht mit ihren inspirierenden Impulsvorträgen regelmäßig auf der Bühne.



