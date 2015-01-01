  • Du bist wie Musik für mich – das tolle Duett von Maria Da vinci und Aline Alexandra

    Das neue Duo aus der Schweiz

    BildFreundschaft – eines der wertvollsten Dinge im Leben.
    Und genau um diese Freundschaft geht es im Song „Du bist wie Musik für mich“
    von Maria Da Vinci und Aline Alexandra.

    Musikalisch bringen die beiden Sängerinnen zum Ausdruck, was für sie Freundschaft bedeutet nd was sie beinhaltet: das Füreinander da sein, sein Herz zu öffnen, die Höhen und Tiefen des Lebens teilen. Für die Musik zeichnen Martin Richard Isenegger & Michael M. Corda und für den Text Iona Blum & Susanne Gärtner zur Produktion von Jörg Lamster.

    Im Song beschreiben beide Sängerinnen aber auch die Leichtigkeit und Ungezwungenheit einer Freundschaft. Einer Freundschaft, die das Leben bereichert und glücklich macht. All das spiegelt sich auch im Sound des Liedes wider.

    „Du bist wie Musik für mich“ ist ein moderner Schlager, der traditionelle eingängige Melodien mit modernen Pop- und Dance-Beats verbindet. Ein Song, leicht und ungezwungen, ein Song der Optimismus und Lebensfreude ausdrückt und zum Tanzen und Mitsingen einlädt. Einfach ein Song für das Schöne im Leben, ein Song für den Frühling und den Sommer, eben ein Song für die Freundschaft.

    „Du bist wie Musik für mich“ – Maria Da Vinci, Aline Alexandra ab sofort im MPN-System und im weltweiten Streaming

    Label: XENIA Records / LC-00902
    Verlag: JAY KAY Music

    Quelle: Xenia Records

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