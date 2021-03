Düngemittelpreise steigen – Chatham Rock profitiert

Hypes kommen und gehen. Wem die Zukunft gehört, werden wir sehen. Sicher aber sind Düngemittel und die dazugehörenden Unternehmen wie etwa Chatham Rock Phosphate wichtig

Entscheidend für Gesellschaften im Rohstoffbereich ist die Nachfrage nach dem jeweiligen Rohstoff, aber auch die Expertise des Unternehmens und wie ein Unternehmen aufgestellt ist. Auch wenn bei Rohstoffen nicht zuerst an Phosphate und Düngemittel gedacht wird – sondern eher an Gold und andere Edelmetalle oder auch Öl – so ist der Düngerbereich einen genaueren Blick wert.

Damit auch Chatham Rock Phosphate (ISIN: CA1621631094, WKN: A2DMKW), ein kanadisches Unternehmen mit zwei interessanten Phosphat-Projekten. Einmal ist es das in Neuseeland gelegene Unterwasserprojekt Chatham Rise, welches vor allem mit einem sehr niedrigen Cadmiumgehalt punkten kann. Lange Zeit war Chatham Rock damit ein Ein-Projekt-Konzern. Doch das hat sich kürzlich geändert. Die Kanadier haben ein zweites Projekt hinzugekauft. Das zweite Phosphatprojekt, Makatea, erwarb Chatham Rock Phosphate durch die Übernahme von Avenir Makatea. Das Makatea-Projekt liegt auf der Koralleninsel Makatea, zu Französisch-Polynesien gehörend. Hier wurde bereits früher Phosphat abgebaut. Damit steht Chatham Rock nun auf zwei Säulen, was das Risiko für Anleger etwas verwässert.

Warum sollte man aber gerade jetzt auf Düngemittel setzen? Einmal sind die Preise der Phosphat-Düngemittel am Steigen. Besonders in den vergangenen sieben Monaten gingen die Preise für TSP (sogenanntes dreifaches Superphosphat) nach oben. Das Phosphat von der Chatham Rise-Liegenschaft ist laut Tests zu 85 Prozent so wirksam wie TSP. TSP ist zwar sehr wirksam, bei dessen Erzeugung fallen aber sehr viele Abfallprodukte an, was die Herstellung sehr teuer macht. Laut Prognosen der Weltbank werden die Marktpreise für TSP und auch Rohphosphate weiter steigen. Kostete TSP vor sieben Monaten noch 240 US-Dollar, so liegt der Preis heute bei rund 337 US-Dollar. Gemäß der jüngsten Schätzung der Rückgewinnungs- und Verarbeitungskosten von Chatham-Rohphosphat liegen diese bei unter 80 US-Dollar je Tonne. Die Kosten des zweiten Projekts, Avenir Makatea, dürften aufgrund der hervorragenden Qualität noch unter 80 US-Dollar liegen, zumindest wenn die volle Produktion erreicht ist.

Die geringeren Kosten bei Avenir Makatea sind aber nur eine Seite, die Aktionäre von Chatham Rock schätzen sollten. Im Gegensatz zum Phosphat-Projekt Chatham Rise liegt Avenir Makatea am Land. Zudem besteht eine Historie des Abbaus. Informationen darüber sollten gerade im Bergbau nicht hoch genug eingeschätzt werden können. Damit besitzt Chatham Rock nun tatsächlich zwei extrem unterschiedliche Phosphat-Projekte, dies unter anderem bezüglich Zugänglichkeit, Genehmigungen und Abbautechnologie. Wer bereits Chatham Rock-Aktionär ist, dürfte sich über das verwässerte Risiko freuen. Zudem könnten durch die Übernahme neue Investorenschichten und damit auch Geldgeber, denn die Projekte werden noch einiges Kapital benötigen, erschlossen werden. Das Chance-Risiko-Profil ist zumindest weiter verbessert worden, auch wenn die Chatham-Rock-Phosphat-Aktie nur als spekulative Depotbeimischung angesehen werden darf.

