Dürfen Mutter und Tochter den gleichen Mann lieben? Darf eine Tochter ihren Vater lieben? Buch von Dantse

“ Bis ins Jenseits – die Zeit heilt keine Wunden“ ein Roman über eine verbotene Liebe, eine Inzest-Liebe, die es nicht geben sollte. Das junge deutsche Mädchen, der afrikanische Liebhaber der Mutter

Bis ins Jenseits – die Zeit heilt keine Wunden

Das junge deutsche Mädchen, der afrikanische Liebhaber der Mutter und die Dämonen der Liebe

Book Cover: Bis ins Jenseits – die Zeit heilt keine Wunden

auf indayi Editions:

auf Amazon

Die Liebe darf man nicht aufhalten… Eine tragische Geschichte mit offenem Ende

Es handelt sich um eine Liebe zwischen einem 35jährigen Mann mit Namen Wanted und Melanie, einer 18jährigen, jungen Frau. Sie ist angeblich seine Tochter aus einem One Night Stand. Aber die beiden erfahren das erst, nachdem sie auf Grund ihrer starken Gefühle nach einer wochenlangen, leidenschaftlichen sexuellen Beziehung nicht mehr voneinander loskommen können. Diese Liebe ist sehr kompliziert, da der Mann eigentlich seit Jahren eine Affäre mit der verheirateten Adoptivmutter der jungen Frau hat. Sie und ihr Mann hatten Melanie vor circa 18 Jahren adoptiert.

An diesem Abend erfahren sie, dass sie verwandt sind.

An diesem Tag ändert sich alles…

Die Dämonen der

Liebe sind entfesselt!

„Vielleicht die

dramatischste und

spektakulärste

Liebesgeschichte

aller Zeiten“

Es gibt für Wanted keine andere Wahl. „Meine Geliebte, ich muss sterben, damit du mich hier auf dieser Welt als Papa behalten kannst…“

In dieser dramatischen Nacht nimmt sich Wanted das Leben, damit Melanie frei ist.

Aber das ist nicht das Ende der Überraschungen. Sieben Jahre nach dem Suizid kommt eine Wendung, als Melanie ihre leibliche Mutter aufsucht. Diese Wahrheit ist viel schlimmer für sie, aber sie ist auch ihre Chance, endlich das zu tun, was sie immer tun wollte und dafür bisher nicht Mut und Glauben fand.

Nur noch der Tod kann diese Beziehung beenden, aber die Liebe nicht.

Eine Besonderheit bei diesem Roman: beende den Roman, wie du es willst. Schreibe dein Ende hier auch als Rezension oder auf meiner Homepage.

In diesem Roman möchte Dantse über das Tabuthema INZEST, etwas das es nicht geben und was man nicht akzeptieren sollte und wovor wir die Augen verschließen, reden. „Das hat nichts mit der Zeit zu tun. Mein Standpunkt ist klar und eindeutig. Ja, es ist weiter zeitgemäß, Inzest zu verbieten.“ Der Tod des Vaters ist seine Antwort und es ist auch eine Art, Väter und Mütter zu rügen, die Kinder in die Welt seitzen und sich der Verantwortung entziehen. Hätte Melanie ihren Vater gekannt, wäre so etwas nicht passiert.

Und dein Standpunkt? Was denkst du? Schreib es auf www.dantse-dantse.com

Neben dem Lebenscoachig ist das Schreiben Dantses leidenschaftliches Hobby. Die Geschichten sind inspiriert an dem Leben seiner Klientinnen.

Wer noch dringend auf der Suche nach einem last -minute Weihnachtsgeschenk ist oder selbst Interesse gewonnen hat findet all seine Werke auf Amazon oder unter Dantse-Dantse.com

