Preiswerter Zahnersatz Made in Germany ist gefragt. Das deutsche Dentallabor MAXIDENT in Remscheid bietet preiswerten Zahnersatz, perfekt in Funktion, Komfort, Kosmetik und Ästhetik. Im Labor blickt man auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Deshalb wird man den bewährten Weg auch im Jahr 2022 konsequent weiter verfolgen: Hohe Qualität zu niedrigen Preisen.

100 Prozent Made in Germany: Zahnersatz muss nicht teuer sein

Bereits im Jahr 2006 entschied man sich im Remscheider Dentallabor MAXIDENT gegen den Trend, ausländischen Zahnersatz einzusetzen. Ziel war, Top-Qualität zu bieten, die ausschließlich in Deutschland gefertigt wird, und dies zu günstigen Preisen wie aus dem Ausland. Ob Zahnkrone, Zahnbrücke oder Zahnimplantat-Lösung, der Zahnersatz von MAXIDENT ist deutschlandweit bei Zahnarztpraxen und Patienten gefragt. Zahlreiche Zahnarztpraxen arbeiten mit MAXIDENT zusammen und bieten ihren Patienten den preiswerten deutschen Zahnersatz. Laborpreis-Beispiel: Vollzirkon-Zahnkrone (Hochleistungskeramik) für 99,00 EUR! Das mit fünf Jahren Garantie!

Sparen durch einen Zahnkosten-Preisvergleich

Sparen mit günstigen Laborkosten: Zahlreiche Patienten mit Bedarf können sich Kronen, Brücken oder Implantate wegen dem hohen Eigenanteil nicht leisten. Doch es gibt heute preiswerte Möglichkeiten und günstige Alternativen. Ein Preisvergleich kann sich richtig lohnen. Dazu raten auch die Krankenkassen. Bei den Laborkosten lässt sich oft erheblich sparen, die machen bei der Zahnersatzversorgung häufig einen großen Anteil aus.

Das Dentallabor MAXIDENT rät allen Patienten mit Bedarf, einen Kostenvoranschlag zu erbitten bzw. ein Vergleichsangebot kalkulieren zu lassen. Gesetzlich-, Privat- und Zusatzversicherte können ihren Eigenanteil durch günstige Laborkosten erheblich senken und sparen.

Hier können sich Patienten ein Angebot bzw. Vergleichsangebot mit dem preiswerten deutschen Zahnersatz von MAXIDENT kalkulieren lassen:

Zahnarztpraxis

Ronald Stöcker

Krefelder Str. 43

47226 Duisburg

Telefon: 02065 – 5 87 38

https://www.zahnersatz-guenstig.info/zahnarzt-duisburg/ronald-stoecker.html

