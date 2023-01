Durch Fernheilung verschwinden ADHS und KPD und ein sehr auffälliges EEG kommt wieder in den Normalbereich

ADHS, Wutanfälle. KPD.

Eine Mutter berichtet.

Fernheilung wird schon in den ältesten Kulturen mit großem Erfolg angewandt. Sie ist aus der Reihe der alternativen Heilmethoden nicht mehr wegzudenken.

Hier ein wunderbarer Erfahrungsbericht, von Susanna Evelyn Auster, was die Fernheilung alles bei ihrer 7jährigen Tochter bewirkt hat:

„Meine Tochter litt unter ADHS und KPD, einer sehr seltenen Erkrankung, bei der die Entwicklung des Kindes nur noch zurückgeht. So etwas als Mutter miterleben zu müssen, bricht einem das Herz!

Bevor Dorothea mit der Fernheilung begann, bekam meine Tochter wegen der geringsten Anlässe fürchterliche Wutanfälle. Ansonsten saß sie nur in ihrem Zimmer, hatte keine Freunde und konnte auch keine anderen Gefühle als die Wutanfälle zeigen.

Seit meine Tochter 2 Jahre alt ist, bekommt sie alle 6 Monate ein EEG, da sie „Spitze Wellen“ im EEG hatte, was auf eine erhöhte Anfallsbereitschaft hindeutet.

Vor einem Jahr wollte der Neuropädiater ihr nach dem EEG sogar Medikamente verschreiben.

Vor einigen Wochen war es wieder so weit und meine Tochter musste wieder zur Neuropädiatrie für ein EEG.

Als der Neuropädiater mir berichtete, dass das EEG komplett unauffällig war und meine Tochter keine weiteren EEGs brauchen würde, konnte ich es kaum fassen. Das war in den letzten 5 Jahren noch nie der Fall gewesen! Auch der Arzt hatte keine Erklärung für diese Entwicklung. Für mich ist buchstäblich ein Wunder wahr geworden!

Ich kann es einfach nicht in Worten ausdrücken wie glücklich und erleichtert ich als Mutter bin. Seit Dorothea die Fernheilung für meine Tochter macht, höre ich vermehrt von Ärzten, Therapeuten und Schule positive Nachrichten über die Gesundheit und Fähigkeiten meiner Tochter! Ich bin so unendlich dankbar!

Ich gebe hier bewusst weiter, was die Lehrerin meiner Tochter – die nicht weiß, dass Dorothea diese Fernheilung bei ihr macht, – über meine Tochter aussagt. Denn diese Frau ist bestimmt nicht befangen oder hat eine rosarote Brille auf!

Die Lehrerin von meiner Tochter hat vor einigen Wochen berichtet, dass meine Tochter sich in letzter Zeit sehr in der Schule bemüht. Sie strengt sich besonders an das Lesen zu lernen.

„Ich möchte Harry Potter lesen“ erzählte meine Tochter ihrer Lehrerin ganz eifrig. Also ist das jetzt ihr Ziel und ihre Lehrerin freut sich riesig, dass meine Tochter sich so ein Ziel gesetzt hat! Das war für sie völlig neu und früher überhaupt nicht möglich gewesen!

Die Lehrerin berichtet, dass meine Tochter mehr eigenes Vertrauen und Berührungsängste abgebaut hat. Übrigens zeigt sie sich im Unterricht fleißig und erwartungsvoll.

Im Freispiel hat meine Tochter verbesserte Kontakte zu Kindern anderer Klassen. Ihre soziale und emotionale Kompetenzen haben sich in vertrauter, transparenter und absolut verlässlicher Lernumgebung positiv verbessert. Sie ist viel offener und glücklicher geworden.

Meine Tochter spricht in ihrer Klasse mit gestiegenem Selbstwertgefühl und zeigt Selbstvertrauen.

Meine Tochter hat zum 1.Mal in ihrem Leben Freunde. Früher saß sie zurückgezogen in ihrem Zimmer. Durch ihre Erkrankungen war sie nur in der Lage, sich in Wutanfällen zu äußern – wenn sie sich überhaupt äußerte. Heute besuchen ihre Freundin und sie sich gegenseitig.

Und was völlig untypisch für sie war: Sie hat nicht nur eine Freundin in ihrer Klasse, sondern baut sich auch Beziehungen zu Kindern aus anderen Klassen auf, geht also aus ihrem gewohnten Umfeld heraus. DAS IST SENSATIONELL FÜR SIE!!!

Auch zu mir und ihrem kleinen Bruder ist sie völlig anders geworden. Sie spielt geduldig und liebevoll mit ihm, wo sie früher nur gezankt und gestritten hat. Und zu mir kommt sie jetzt so oft und sagt mir, wie lieb sie mich hat.

Ich bin so dankbar, Dorotheas Angebot damals angenommen zu haben. Es war das Beste, was ich überhaupt tun konnte.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fernheilung

Frau Dorothea Bautz John

Ókígyósi út 32

5712 Szabadkígyós

Ungarn

fon ..: +36202300563

web ..: https://fernheilung.funnelcockpit.com/

email : evajohn1111@gmail.com

Pressekontakt:

Fernheilung

Frau Dorothea Bautz John

Ókígyósi út 32

5712 Szabadkígyós

fon ..: +36202300563

web ..: https://fernheilung.funnelcockpit.com/

email : evajohn1111@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Calibre meldet neue Goldentdeckung in der Pan Gold Mine in Nevada