Durch geschicktes Investieren die Steuerlast senken

Viele Deutsche empfinden den Abzug des Staates von Lohn und Gehalt als immer drückender. Durch bestimmte Investments entstehen interessante Renditemöglichkeiten bei gleichzeitiger Steueroptimierung.

Auch wenn die Corona-Krise Deutschland und die Welt aktuell stark im Griff hat und noch massive Auswirkungen auf die Wirtschaft haben wird, ist es doch jederzeit geraten, sich über die Optimierung der Steuerlast Gedanken zu machen. „Und das gilt nicht nur für die Zeit nach der Krise, die natürlich kommen wird, ob in einigen Wochen oder Monaten. Sondern gerade auch für die Gestaltung der historischen Steuerlast. Denn die Steuererklärung für 2019 ist noch längst nicht fällig, sodass diese noch unter Gesichtspunkten des Steuersparens angepasst werden kann“, sagt Thomas Hack, Gründer und Geschäftsführer des Finanzdienstleistungsunternehmens Value Brain GmbH (Erlaubnis nach §34c, d, f GewO) in Walsdorf bei Bamberg (www.valuebrain.de).

Er betont: „Viele Deutsche empfinden den Abzug des Staates von Lohn und Gehalt als immer drückender. Vor allem in der Mittelschicht macht sich das Gefühl breit, dass Leistungsträger finanziell regelrecht ausgeschlachtet werden. Kein Wunder, schaut man sich die Steuer- und Abgabenquote hierzulande im internationalen Vergleich an, fällt auf, dass die Bundesrepublik wirklich zu den Steuer-Spitzenreitern gehört.“ Der unabhängige Finanzberater entwickelt daher Steuersparkonzepte für Privatpersonen und Unternehmer und setzt dafür bestimmte Investmentprodukte ein.

Aber wie soll das gelingen, mögen sich jetzt viele Menschen fragen? Kann es wirklich Kapitalanlagen geben, die langfristig tragfähig sind und die Steuerlast senken – und das ohne Nebenwirkungen? Thomas Hack beantwortet dies mit einem deutlichen „Ja“ und stellt dafür das Beispiel „Photovoltaik“ heraus. „Photovoltaik erfreut sich wieder großer Beliebtheit. Zwar ist der Preis für die garantierte Einspeisevergütung laut EEG im Vergleich zur vor zehn Jahren stark gesunken, die wirtschaftlichen Vorteil haben sich jedoch sogar deutlich verbessert. Und zwar, weil die Solarmodule qualitativ besser und zugleich auch um ein Vielfaches günstiger im Einkauf geworden sind. Zusammen mit Stromspeichern wird die Photovoltaik eine der tragenden Säulen der Energieversorgung sein.“

Geldanleger könnten in größere Anlagen auf Gewerbeflächen investieren und den produzierten Strom von dort aus direkt verkaufen. Dazu kommt: Die Senkung der Steuerzahllast sei für den Investor nicht unerheblich und auch rückwirkend möglich, betont Thomas Hack. „Durch Investitionsabzugsbetrag (IAB), Sonderabschreibung und lineare Abschreibung können hohe Beträge von der Steuer abgesetzt und spürbare Steuerrückerstattungen erwirkt werden. Bis zu 100 Prozent der Investitionssumme können steuerlich geltend gemacht werden.“ Thomas Hack rechnet vor allem die rückwirkende Wirkung vor: „Besitzer einer Solaranlage können 40 Prozent der Anschaffungskosten rückwirkend für das Vorjahr steuerlich absetzen, soweit Sie die Steuererklärung hierfür noch nicht beim Fiskus eingereicht haben. Bei einem PV-Anlage im Wert von 150.000 Euro sind das rund 60.000 Euro.“

Ebenso stellt der anerkannte Finanzexperte eine bestimmte Form von Immobilieninvestments in den Vordergrund. „Unser Partner Thamm & Partner ist seit über 35 Jahren als Grundbesitzgesellschaft etabliert und hat sich auf die Sanierung und den Handel hochwertiger Immobilien spezialisiert. In den vergangenen Jahren wurden durchschnittlich ca. sechs Prozent jährlich für die Anleger erwirtschaftet. Neben einer soliden Gewinnerwartung bietet das Investment – je nach individuellen Voraussetzungen – auch in steuerlicher Hinsicht Vorteile: Durch die Mitunternehmerschaft können betriebliche Abschreibungen steuerlich geltend gemacht werden.

Für Thomas Hack ist indes wichtig, sich bei den Anlageentscheidungen nicht allein auf den Steuerspareffekt zu setzen. „Natürlich lassen sich durch die Steueroptimierung interessante Liquiditätsvorteile schaffen. Aber die Investments müssen natürlich trotzdem zur Person und der allgemeinen Strategie passen. Auch das klärende Gespräch mit dem Steuerberater ist wichtig, um die positiven Effekte ausgehend von der individuellen Einkommenssituation genau zu berechnen.“

Über Value Brain

Natürlich mehr bleibende Werte: Unter diesem Motto führt Finanzexperte und Diplom-Kaufmann Thomas Hack sein Finanzdienstleistungsunternehmen Value Brain GmbH (Erlaubnis nach §34c, d und f GewO) in Walsdorf bei Bamberg. Im Fokus des erfahrenen Beraters steht, die persönliche Finanzplanung der Kunden zu komponieren und über eine professionelle Vermögensstrukturierung und Optimierung dafür zu sorgen, dass Anleger n jeder Lebenssituation immer über genügend Liquidität und laufende Einkommen aus ihrer Kapitalanlage verfügen. Dafür setzt Thomas Hack den Dreiklang aus Aktien, Sachwerten und Immobilien ein und kombiniert diese Instrumente so, dass die einzelnen Vermögensbestandteile zu unterschiedlichen Zeitpunkten Gewinne abwerfen und immer wieder neu angelegt werden können. Thomas Hack bietet über seine Partner in ganz Deutschland den Zugang zu Neubau-, Pflege-, Bestands- und denkmalgeschützte Immobilien an und stellt die kontinuierliche Bewirtschaftung sicher. Bei den Sachwerten setzt er vor allem auf begrenzt vorhandene Werte wie physisches Gold und Silber, Rohstoffe wie Sandelholz, Edelsteine, Diamanten und Kunst beziehungsweise nachhaltige Konzepte wie Erneuerbare Energien vor allem in der Form von Photovoltaikanlagen. Thomas Hack versteht Value Brain als eine Art „Family Office light“ und will seinen Kunden auf diese Weise den Zugang zu den besten Kapitalanlagen in einer breiten Streuung schaffen. Da keine Anlageklasse für sich allein eine Antwort auf die Herausforderungen gibt, gewinnen zunehmend maßgeschneiderte Lösungen an Bedeutung, die verschiedene Anlageklassen einbeziehen. Die Value Brain GmbH ist Gründungsmitglied der IT- und Finanzgenossenschaft ID eG und Mitglied im Petersmann Institut für den unabhängigen Finanzberater. Mehr Informationen unter www.valuebrain.de

