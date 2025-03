Durchführung einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht beschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Essen (IRW-Press/31.03.2025) – Der Vorstand der Staige One AG (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6; XETRA und Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und Berlin) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von dem bestehenden genehmigten Kapital 2024 teilweise Gebrauch zu machen und das Grundkapital der Staige One AG in Höhe von EUR 6.540.710,00 um bis zu EUR 1.090.118,00 auf bis zu EUR 7.630.828,00 durch Ausgabe von bis zu 1.090.118 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 (die „Neuen Aktien“) gegen Bareinlagen zu erhöhen.

Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, dass die Neuen Aktien von der Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, gezeichnet und mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 6 zu 1 (sechs alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer (1) neuen Aktie) zum Bezug anzubieten. Zur Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses hat ein Aktionär auf die Ausübung von Bezugsrechten aus zwei (2) Aktien verzichtet.

Der Bezugspreis beträgt EUR 2,00 je Aktie. Etwaige aufgrund des Bezugsrechts und im Rahmen des Mehrbezugs nicht bezogene Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung interessierten Investoren zum Bezugspreis angeboten werden. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 04. April bis 23. April 2025 (jeweils einschließlich), vorbehaltlich der Gestattung und Veröffentlichung des erforderlichen WIB (Wertpapierinformationsblatt).

Die beiden Großaktionäre adesso SE und Matthias Loh haben gegenüber der Gesellschaft erklärt, dass sie beabsichtigen, etwaige nicht von den Alt-Aktionären bezogene oder gezeichnete Aktien selbst zu erwerben.

Mitteilende Person:

Jan Taube, Vorstand

(Ende)

Aussender: Staige One AG

Adresse: Hafenstr. 100, 45356 Essen

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Jan Taube

Tel.: +49 201 2468510

E-Mail: info@staige.com

Website: www.staige.com

ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie)

Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin

Weitere Handelsplätze: XETRA

