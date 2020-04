Durchsage-Erinnerung zu Social Distancing in Echtzeit für Einzelhandel und andere Einrichtungen

Technische Lösung erfasst Personen und spielt COVID-19-Sicherheitsbenachrichtigung

Die bewusste Praxis der sozialen Distanzierung ist der Schlüssel im Kampf zur Reduzierung von COVID-19-Infektionen und zur Vermeidung von Folgeausbrüchen. Ob an den heute wichtigen relevanten Orten oder an öffentlichen Plätzen, die nach Aufhebung des Kontaktverbots wieder geöffnet werden, unsere Sicherheit hängt davon ab, ob wir uns an diese wichtige Praxis halten.

Um diesen Bedarf zu unterstützen, führt Indyme, ein führender Anbieter von Technologielösungen für den Einzelhandel, SmartDome ein. Dieses neue Gerät sensibilisiert für soziale Distanz in Einzelhandelsgeschäften, Lobbys, medizinischen Einrichtungen, Coffeeshop-Eingängen und anderen Orten, an denen Personen möglicherweise dazu neigen, zusammenzustehen.

SmartDome sieht aus wie eine klassische Überwachungskamera, wie man sie typischerweise in Banken, Geschäften und an vielen anderen Orten vorfindet. Es funktioniert jedoch völlig anders. Wenn Personen im Erfassungsbereich des SmartDomes erkannt werden, spielt dieser eine Sprachnachricht wie „Bitte achten Sie auf den Sicherheitsabstand von anderthalb Metern“. Einfach, aber effektiv.

Das Gerät ist batteriebetrieben, so dass es von nahezu jedermann schnell und überall installiert werden kann, wo es benötigt wird. Es sind weder Techniker noch Verkabelung erforderlich. Vielseitige Installationsoptionen erleichtern die Montage über Bereichen, in denen Erinnerungsansagen am meisten benötigt werden – Massivdecken, abgehängte Decken und eine offene Deckenkonstruktion können problemlos installiert werden.

„Diese Gesundheitskrise erfordert, dass Technologieunternehmen schnell innovative Lösungen entwickeln, um in dieser dynamischen und sich entwickelnden Situation zu helfen“, sagt Joe Budano, CEO von Indyme. „Unsere Kunden haben ihre Herausforderungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit mit uns geteilt, wir haben zugehört und diese einfache und schnell einsetzbare Lösung, welche die soziale Distanzierung fördert, ist das Ergebnis davon. In Situationen, in denen eine Ansammlung von mehr Menschen die Lage nur noch schlimmer machen würde, können Technologielösungen wie SmartDome Leben retten“, so Joe Budano, CEO von Indyme.

Über Indyme Solutions:

Mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, und einem Büro in Düsseldorf entwirft, baut und unterstützt Indyme Systeme und Geräte für den Einzelhandel, die das Kundenerlebnis, die Diebstahlprävention und die Produktivität verbessern. Über 30.000 Geschäfte, die meisten von einigen der größten Einzelhändler der Welt, sind mit einer oder mehreren Indyme Technologielösungen ausgestattet. Besuchen Sie https://indyme.com/.

